Efectul Fjord. Cristian Mungiu ne învață matematic să îndrăznim: „4,3,2,1… Start!”

REPORTAJ-ANALIZA

Dacă avem curajul să asociem sintagma „moment de grație” cu un eveniment cultural, atunci putem spune cu mâna pe inimă că triumful la Cannes al filmului „Fjord” este un adevărat moment de grație pentru cultura română.

Undeva în lume, într-un capitol al istoriei cinematografiei, cineva notează chiar acum această enumerare pe care o scriu și eu aici: Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Michael Haneke, Cristian Mungiu. Două trofee Palme d' Or sunt biletul de intrare în acest club select. Nu regizorii și l-au dorit, nu ei l-au creat, însă noi, cei din sală, vrem să le oferim această aură intangibilă a unui loc special, doar al lor.

Premiul - prestigiu și imunitate

Ideea de „premiu” în artă este, de fapt, paradoxală. Arta, prin natura ei subiectivă, nu poate fi măsurată așa cum se întâmplă într-o competiție sportivă ori școlară. Și totuși, toate festivalurile au simțit nevoia unei ierarhii, ca validare a sacrului secular (artiștii ca monștri sacri), ca formă de „canonizare” laică ori poate ca busolă pe o mare agitată informațional și social. Un premiu semnalează valoarea, extrage o operă din fluxul haotic și o așază într-o vitrină. Artistul laureat primește un fel de imunitate care îi permite să rămână intransigent. Adică să fie el însuși.

În timp ce premiile Oscar sunt mai mult o oglindă a succesului industrial – o mașinărie care validează adesea capacitatea unui film de a genera profit, continentul european funcționează după o axiomă diferită. La Cannes, Berlin și Veneția se premiază nu atât audiența potențială, cât disidența estetică. Un trofeu obținut aici este o declarație de independență, cu accent pe festivalul de la Cannes care rămâne instanța supremă a „aristocrației de autor”.

La rădăcina tuturor acestor distincții există eterna dilemă: cum poți premia efemerul, subiectivul, arta? Laurii premiului de astăzi s-au născut din laurii antici, iar acordarea unui premiu este un pariu pe care un juriu îl face cu posteritatea.

Artiștii români au mers întotdeauna cu fruntea sus la Festivalul de Film de la Cannes și de multe ori s-au întors cu premii. Ion Popescu-Gopo, în 1957, a câștigat primul Palme d' Or adus în România, cu filmul de animație „Scurtă istorie”. În 2005, Cristi Puiu a câștigat Un Certain Regard cu „Moartea domnului Lăzărescu”. Cristian Mungiu, în 2007, a primit, pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” primul Palme d' Or al unui film românesc de lungmetraj. În 2026, Mungiu a ridicat al doilea trofeu suprem al festivalului, cu „Fjord”.

11 regizori din istoria cinematografiei au câștigat de două ori trofeul Palme d' Or. Ordonați cronologic după a doua victorie, numele lor și titlurile filmelor sunt:

Alf Sjöberg (Suedia): 1946 – Hets (Torment) 1951 – Fröken Julie (Miss Julie)

Francis Ford Coppola (SUA): 1974 – The Conversation 1979 – Apocalypse Now

Bille August (Danemarca): 1987 – Pelle Erobreren (Pelle the Conqueror) 1992 – Den gode viljen (The Best Intentions)

Emir Kusturica (Serbia / Iugoslavia): 1985 – Otac na službenom putu (When Father Was Away on Business) 1995 – Underground

Shōhei Imamura (Japonia): 1983 – Narayama bushikō (The Ballad of Narayama) 1997 – Unagi (The Eel)

Jean-Pierre și Luc Dardenne (Belgia): 1999 – Rosetta 2005 – L'Enfant (The Child)

Michael Haneke (Austria): 2009 – Das weiße Band (The White Ribbon) 2012 – Amour

Ken Loach (Marea Britanie): 2006 – The Wind That Shakes the Barley 2016 – I, Daniel Blake

Ruben Östlund (Suedia): 2017 – The Square 2022 – Triangle of Sadness

Cristian Mungiu (România): 2007 – 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile 2026 – Fjord



De la omulețul lui Gopo la fiordurile lui Mungiu

Efectul Fjord ne oferă ocazia ideală pentru a ne întreba ce anume transformă un premiu în mitologie. Când Ion Popescu-Gopo și-a dus personajul pe Croazetă în 1957, a arătat cum se poate prescurta istoria printr-o simplă linie de creion și cum se poate refuza barocul tehnic în favoarea ideii pure. După o jumătate de secol, în 2007, Cristian Mungiu aplica aceeași rețetă a austerității în „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", cu o cameră și fără muzică, operând o autopsie morală asupra comunismului din România anilor ‘80. Astăzi, prin „Fjord", Mungiu ne pune întrebări: unde se termină libertatea individuală și unde începe dreptul comunității de a impune conformismul? Al doilea Palme d' Or consfințește statutul regizorului de clinician al societății contemporane.

Cele două ore și jumătate ale filmului se încheie brusc și urgent, cu o plecare și ca o plecare pe fugă, așa cum am trăit toți în viață, de voie, de nevoie. Dar emoția și firul întâmplărilor urcă, de la secvențe cu puls rece de reportaj până la scene de o muțenie picturală. L-am simțit ca pe un film despre cum societatea progresistă, occidentală a ajuns să pună instituțiile să-i trăiască sentimentele și să-i rezolve viața de familie. Comunitatea cu valori tradiționale a fost ca o substanță de contrast care a scos la lumină cum s-au deformat acele birouri și structuri create tocmai pentru păstrarea valorilor umane. Acea lume (această lume?) și–a externalizat pe factură, aseptic, noțiuni precum grijă, empatie, prezență, apartenență către instituții create din datorii morale pentru a se îngriji, politic corect, de familie și toate ale ei, cu alibiul etic bifat. Este ușor detectabil balansul creat între situația copiilor și situația bătrânului din familia avocatei. Personajul bunicului care își învață nepoata lecția de a-ți lua mereu rămas bun atunci când pleci este unul dintre cele mai calde și umane, alături de figura de o blândețe maternă exemplară a personajului feminin principal. Dezbinate și surde, pe maluri ideologice îndepărtate, comunitățile și fiecare om din ele tânjesc, de fapt, după conectare, după a sta lângă celălalt. Doar că fiecare vrea să fie liber să și-l aleagă pe celălalt. Prietenia fetelor din „4, 3, 2” și scena finală a personajelor feminine din filmul de acum 20 de ani au un arc peste timp, în ochii cinefilului, în prietenia fetelor și scena finală din „Fjord”. Și ce cuvinte mai frumoase poți auzi la o despărțire, chiar și numai într-un film, decât „Te iubesc!” și „Ai grijă!”

Evoluția Noului Val Românesc a însemnat plecarea de la o estetică rigidă, aproape dogmatică, și evoluția spre diversificare tematică și deschidere internațională.

Cristi Puiu, „teoreticianul” radical, a dat startul realismului observațional și a evoluat de la minimalismul pur la structuri narative masive, aproape teatrale și extrem de dense filozofic. În „Malmkrog" (2020), el rupe definitiv legătura cu realismul stradal românesc și compune un eseu istoric și filosofic de trei ore în limba franceză. În conferința susținută în aprilie 2026 la Academia Română, Cristi Puiu mărturisea: „Filmez pentru că, poate, doar așa știu să mă rog.”

Radu Jude,„anarhistul” experimental, a început cu drame realiste de familie („Cea mai fericită fată din lume", 2009), dar s-a transformat rapid într-un iconoclast - până la deconstrucția completă a limbajului cinematografic clasic, prin colaje de tip pop-art, TikTok, eseuri și satiră în „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii" (2023).

Corneliu Porumboiu a evoluat spre experimente formale radicale (cum ar fi „Al doilea joc", un meci de fotbal comentat) și a culminat cu „La Gomera" (2019), un neo-noir cu personaje care comunică prin fluierat. Cristian Mungiu spunea, după momentul „mai 2026 Cannes”: „Replica mea favorită dintr-un film românesc este dintr-un film al lui Corneliu Porumboiu - „Am făcut şi noi revoluţie cum am putut”. (n.r. - replica personajului Pișcoci din „A fost sau n-a fost?”, 2006)

Cristian Mungiu a rămas, probabil, cel mai fidel rigorii formale inițiale (cadre-secvență lungi, realism), dar a lărgit aria socială investigată. A trecut de la trauma totalitară și solitară la cea instituțională, în „După dealuri" (2012), apoi la corupția de zi cu zi din „Bacalaureat" (2016), la xenofobia din „R.M.N." (2022) și, în cele din urmă, la fractura culturală europeană din „Fjord" (2026). Radiografia fricilor societății occidentale se alimentează și din vocația/ formația inițială de jurnalist a lui Cristian Mungiu, precum și din perseverenta căutare - și găsire - a subiectelor de film în presă.

Data de 13 iunie, elefantul din cameră. Fjord sau Mineriadă sau ambele?

De la amnezie defensivă și empatie colectivă, la ziua avanpremierei naționale a filmului „Fjord", premiat la festivalul de la Cannes

Plasarea avanpremierei naționale pe data de 13 iunie încarcă acest moment cu o greutate aparte, deoarece, pentru societatea românească, 13 iunie este încă o rană deschisă a istoriei recente, un moment de fractură care a lăsat urme adânci.

Corelarea numelui lui Cristian Mungiu și a noului său proiect cu această zi nu pare deloc întâmplătoare, coincidența (sau alegerea deliberată) tinde să transforme avanpremiera într-un manifest sau, din nou, într-un „moment de grație”. Privit prin lentila zilei de 13 iunie, titlul „Fjord" (Fiord) cu semnificația lui geografică și topografică poate fi o metaforă pentru modul în care traumele nerezolvate ale României rămân ascunse și, în timp ce societatea tinde uneori să uite sau să mușamalizeze violențele din iunie 1990, arta acționează ca un ecran de proiecție pentru conștiința colectivă. Avanpremiera din această zi devine un spațiu de reflecție asupra manipulării, puterii și modului în care s-a construit România postcomunistă. Publicul este invitat atât la vizionarea unui film de autor, cât și la un exercițiu de memorie colectivă. Arta își revendică dreptul și grația de a pune întrebări și de a ne face să ne amintim cine suntem și de unde venim.

După traume majore, societățile dezvoltă un mecanism de supraviețuire similar cu cel al unui creier traumatizat: amnezia sau disocierea. Pentru a nu retrăi durerea, memoria colectivă tinde să îngroape evenimentul, creând „scurtcircuite” prin care trecutul este ignorat. Dar vizionarea unui film de o densitate psihologică specifică lui Mungiu, chiar în ziua de 13 iunie, funcționează ca un stimul disruptiv. Românii riscă să intre într-o buclă de resemnare de tipul „Nu se va schimba nimic, asta e”, născută tocmai din violența brutală care a zdrobit idealismul. Arta care pune întrebări incomode perturbă această rețea implicită. Ea obligă spectatorul să iasă din starea de pasivitate cognitivă. Schimbând perspectiva asupra trecutului, filmul și contextul său acționează ca un catalizator neuroplastic.

Când o sală de cinema trăiește simultan aceeași stare de intensă pe 13 iunie, se creează o formă de coreglare emoțională. Trauma individuală, izolată, devine o experiență împărtășită și procesată în siguranță. Avanpremiera de pe 13 iunie poate fi tradusă și ca un moment în care societatea folosește ecranul ca pe o oglindă pentru a-și privi rănile, singura modalitate prin care creierul colectiv se poate desprinde de vechile traume și se poate „recabla” pentru un viitor diferit.

Premiul, un manifest ori un diagnostic ?

Este premiul un manifest al juriului, un diagnostic al momentului sau un barometru artistic al produsului ?

Relevanța unui premiu în artă rămâne un teritoriu de negociere extrem de tensionat între estetic și comercial, dar și în zona de fricțiune dintre cele două. Premiul în artă s-a născut ca un mecanism de rezistență în fața pieței libere, dar a sfârșit prin a deveni cel mai eficient instrument de marketing al acesteia. Premiul acordat unui film radical este o declarație de independență. Paradoxul apare a doua zi după decernare. În momentul în care „Fjord" a primit al doilea Palme d' Or, valoarea sa estetică abstractă s-a convertit instantaneu în valoare comercială concretă. Distribuitorii internaționali cumpără drepturile de proiecție, platformele de streaming supralicitează, iar cinematografele de artă din întreaga lume își umplu sălile. Premiul înnobilează comercialul și alimentează o nișă de piață extrem de profitabilă - piața bunurilor culturale de lux.

Un premiu este, fără îndoială, și un manifest al juriului și întotdeauna în mod contextual (să nu uităm rațiunile pragmatic politice ale înființării festivalurilor de la Veneția și Cannes). Un juriu de festival nu este un computer care calculează algoritmi estetici. Artiștii care îl compun vin cu propriile obsesii, viziuni și orgolii profesionale.

Dar este și diagnosticul momentului ? Fără îndoială, și adesea în mod inconștient, ca o capsulă a timpului moral. Arta nu există într-un vid. Marile premii reflectă anxietățile, traumele și fracturile sociale ale anului în care sunt acordate. De exemplu, „Fjord" pune un diagnostic clinic realității anului 2026: criza identitară a intelectualului european, ciocnirea dintre corectitudinea politică și conservatorism, imposibilitatea dialogului într-o lume polarizată.

Însă premiul poate fi considerat și un barometru artistic al produsului ? Aici intervine cea mai mare nuanță. Premiul este un barometru excelent pentru relevanța artistică imediată, dar este un barometru parțial și uneori orb în fața posterității. Istoria artei este plină de „erori de barometru”. Capodopere absolute care au schimbat limbajul cinematografic au fost primite cu huiduieli sau ignorate, la vremea lor, în timp ce filmele premiate au fost uitate. Premiul măsoară presiunea atmosferică a prezentului. Valoarea estetică, durabilitatea operei în timp sunt relevante abia după ce zgomotul festivalului s-a stins.

În definitiv, relevanța premiului în artă stă în capacitatea sa de a unifica aceste dimensiuni aparent contradictorii. Cazul filmului „Fjord" și al lui Cristian Mungiu este elocvent: a reușit să bifeze toate cele trei instanțe. Este manifestul unui juriu care refuză comercialul pur, este diagnosticul unei Europe fracturate și este barometrul care atestă că, în 2026, rigoarea regizorală românească rămâne una dintre cele mai ascuțite unelte de tăiat chirurgical în realitatea contemporană.

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Credit foto de pe scena de la Cannes - Director's Cut & POV - @cristian_mungiu on Instagram

Credit foto Cristian Mungiu cu Palme D'Or - Getty Images, Kate Green

Credit foto Cristian Mungiu - Profimedia Images via tvrinfo.ro