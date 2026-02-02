loader
Foto

Recuperarea istoriilor Bucureştiului, în documentarul „Istoriile oraşului”, la TVR 2

publicat: Luni, 02 Februarie 2026

PROMO  TVR2 

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR 2. Episoadele „Arta spaţiului urban” - luni, 2 şi marţi, 3 februarie, „Parcelarea Steaua şi alte poveşti din Calea Griviţei" - miercuri, 4 februarie şi „Floreasca, metamorfozele unui cartier grădină” - joi, 5 februarie.

 

TVR 2 redifuzează o serie documentară excelentă: „Istoriile oraşului” spun poveşti fascinante despre un Bucureşti necunoscut, dar pe care il descoperim la tot pasul. „Fiecare episod abordează o istorie anume (a unei familii, case, comunități urbane) și o dezvoltă prin interviuri cu locuitori, rude, specialiști în domeniul urbanistic și cultural”, precizează producătoarea Raluca Bibirii.

Pentru luni şi marţi, 2 şi 3 februarie, de la ora 17.00, realizatorii Bogdan Vârsan şi Lucia Zamfir ne propun episodul în două părţi „Arta spațiului urban”.

(w882) Arta urban

Conceptul de artă urbană în București vizează o multitudine de intervenții care definesc atmosfera orașului: de la piedestaluri masive care comemorează figuri istorice din diverse epoci (ante și postdecembriste), elemente decorative care stilizează fațadele clădirilor și până la graffiti-ul inserat spontan, cel mai adesea voce a artivismului politic. În acest prim episod din seria „Istoriilor orașului”, am ales să examinăm arta urbană prin lentila tranziției din anii 90 – cu reușitele și eșecurile sale, punând accentul pe noul curent postmodernist pe care artiști precum Paul Neagu sau Ioan Nemțoi l-au infuzat în instalațiile lor adresate spaiului public. Telespectatorii vom urmări o serie de lucrări din diferite perioade, inclusiv cele aflate încă în stadiul de proiectare, realizate de Ioan Nemțoi, iar invitații - istorici de artă, arhitecți și tineri urbaniști, le vor discuta din perspectiva logicii intervenției acestui tip de artă în spațiul urban.

(w882) Arta urban

Realizatori: Bogdan Vârsan si Lucia Zamfir

Producător: Raluca Bibiri

(w882) Arta urban

Cum proiectăm viitorul spațiului public? Este o întrebare la care răspund arhitecți, urbaniști, dar și artiști vizuali, în cea de-al doilea episod dedicat „Artei spațiului urban”, ce va fi difuzat de TVR 2 marţi, 3 februarie, de la ora 17.00. Având ca suport proiectele realizate de sculptorul în sticlă Ioan Nemțoi, sunt explorate posibile intervenții actuale, având la bază concepte, dar și tehnologii de ultimă oră. Piața Sudului, Parcul Tineretului sau fațada Palatului Parlamentului sunt câteva dintre exemplele pe marginea cărora se va discuta. Sculpturile în sticlă realizate de Ioan Nemțoi tranzitează granița interior-exterior și concurează arta urbană, provocând monumentalitatea decorațiunilor pe care Bucureștiul le moștenește din vechiul regim. Eroii spațiului urban - falnicii luptători pe cai, busturi de cărturari și oameni politici - cu care spațiul urban a continuat să fie tapetat după decembrie '89, au cedat locul treptat unor intervenții abstracte, într-o cheie de interpretare care provoacă diferit percepția și reconfigurează aducerea împreună a membrilor comunității în sfera publică.

(w882) Arta urban

Realizator: Lucia Zamfir

Producător: Raluca Bibiri

Miercuri, 4 februarie, tot de la ora 17.00, pe TVR 2 aflăm povestea Căii Griviţei, una dintre cele mai vechi si mai reprezentative artere bucureştene, în episodul „Parcelarea Steaua şi alte poveşti din Calea Griviţei”.

(w882) Parcelarea

Calea Griviţei, una dintre cele mai vechi şi mai reprezentative artere bucureştene, îşi începe istoria încă din Evul Mediu, atunci când, din dorinţa domnitorilor Ţării Româneşti de a crea o legătură mai facilă între cele două cetăţi de scaun, Bucureşti şi Târgovişte, a fost trasat Podul Târgoviştei. Actuala denumire o capătă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după Războiul de Independenţă, în cinstea cuceririi redutei Griviţa de către armata română, în timpul asediului Plevnei. Apariţia Gării de Nord în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a însemnat şi trasarea unui hotar simbolic al Căii Griviţei. Astfel, zona cuprinsă între Calea Victoriei şi Gară păstrează încă, până azi, în ciuda demolărilor masive din ultimii ani şi a neglijării unor clădiri cu certă valoare istorică, imaginea vechiului Bucureşti burghez, negustoresc. În schimb, zona cuprinsă între Gara de Nord și Podul Constanţa, odată cu mutarea atelierelor şi a întregii infrastructuri industriale a CFR în actualul amplasament, devine un adevărat bastion feroviar al Bucureştilor. Acesta este şi contextul în care, între anii 1912 şi 1927, este ridicată Parcelarea Steaua, denumită aşa după vechea Rafinărie care se situa în zona, devenită, alături de cartierul Grant, cel mai reprezentativ cartier ceferist.

(w882) directorul

În acest episod, descoperim, alături de Mircea Dorobanţu, director al Muzeului CFR, şi Mihai Burcea, istoric, cele mai importante momente din istoria Căii Griviţei, dar şi ce a însemnat viaţa în Parcelarea Steaua pentru Radu Alexe, unul dintre cei mai vechi locuitori ai cartierului. Iar, cu ajutorul Elenei Lucaci, coordonatoarea Asociatiei „Părinţi de Ciresari", înţelegem cum a fost revitalizată, din punct de vedere civic, una dintre cele mai frumoase zone ale Bucureştiului.

Realizatori: Bogdan Vârsan şi Lucia Zamfir

Producător: Raluca Bibiri

Iar vineri, în episodul „Floreasca - Metamorfozele unui cartier grădină”, urmărim evoluţia unuia dintre cele mai faimoase cartiere din Bucureşti. Este puţin ştiut faptul că, pe locul actualului cartier, în urmă cu o sută de ani, se aflau două gropi de nisip, unde păşteau oi şi unde îşi duceau existenţa, în bordeie, sărmanii oraşului şi tuberculoşi. La „Istoriile oraşului”, de la ora 17.00, reconstituim istoria cartierului, trecând prin epoca de aur şi până în prezent.

(w882) Floreasca

(w882) Floreasca,

Imediat după Primul Război Mondial, Bucureştiul s-a confruntat cu un aflux de populaţie. Câmpia Floreasca, aparţinând odinioară boierilor Floreşti, a fost luată astfel în calcul pentru dezvoltarea unor proiecte de locuinţe sociale. Primele locuinţe individuale au fost construite în anii ´20-´30, în zona de Nord a Stadionului Dinamo, pe locul căruia, la vremea respectivă, se afla celebrul Hipodrom Floreasca. Au urmat apoi planuri succesive de construcţie, care au culminat cu blocurile de tip cvartal sovietic, construite de comunişti, inspirate de celebrul discurs al lui Nikita Hrușciov, din 1954. În discurs, acesta critica monumentalismul edificiilor staliniste și caracterul lor unicat, susţinând industrializarea tehnicilor de construcţie şi standardizarea producţiei de locuinţe. Proiectul urbanistic propus pentru Floreasca urmărea, aşadar, să servească în mod autentic clasa muncitoare, pe linia impusă de Hrusciov. Episodul de joi, 5 februarie, al „Istoriilor oraşului” urmăreşte etapele de construcţie a cartierului, însoţite de mărturiile locuitorilor care şi-au petrecut aici copilăria.

Realizatoare: Raluca Bibiri

Jurnalist: Lucia Zamfir/

Producător: Raluca Bibiri

 

Tag-uri: arta urbană, Calea Grivitei, Floreasca, Istoriile orașului, Parcelarea Ghencea, serie documentara, spatiul urban, TVR 2, TVR Cultural

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Recuperarea istoriilor Bucureştiului, în documentarul „Istoriile oraşului”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Recuperarea istoriilor Bucureştiului, în documentarul „Istoriile oraşului”, la TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR ...

Viața în era digitală

  TVRINFO     TVRINFO 

Viața în era digitală

Trăim într-o lume în care granița dintre real și virtual se estompează cu fiecare click, o eră în care întrebările despre viitor nu mai sunt ...

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător de tenis din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Mare Șlem

Carlos Alcaraz își confirmă statutul de fenomen al tenisului mondial printr-o victorie istorică obținută duminică pe arena din Melbourne.

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

Despre relaţii dificile şi alegeri cu consecinţe dramatice. „Proştii”, lungmetrajul scris şi regizat de Tomasz Wasilewski – cineastul polonez ...

„Mi se prevedea un viitor de cioban de mare clasă...” - regizorul Stere Gulea, în dialog cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

  PROMO     TVR1 

„Mi se prevedea un viitor de cioban de mare clasă...” - regizorul Stere Gulea, în dialog cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

Cătălin Ştefănescu ne propune o nouă întâlnire cu regizorul şi scenaristul Stere Gulea. Pe 1 februarie, de la ora 23.00, la „Garantat 100%".

Povestea din ochii lor

  RECOMANDARI     TVR1 

Povestea din ochii lor

Fiecare animal are o poveste — unele pline de suferință, altele de speranță, dar toate vorbesc despre aceeași nevoie: iubirea și respectul față ...

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

  TVRINFO     TVRINFO 

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

Potrivit celui mai recent studiu realizat de INSCOP la începutul anului 2026, românii continuă să își pună cea mai mare bază în instituțiile pe ...

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

Folosită din cele mai vechi timpuri ca mijloc de transport sau formă de distracție, sania a evoluat treptat într-o disciplină sportivă ...

„Eurovision – viziune și misiune”

  EUROVISION-2026     TVR1   TVRI 

„Eurovision – viziune și misiune”

Dezbatere pro și contra Eurovision. Televiziunea Română găzduiește vineri, 30 ianuarie, de la ora 21:00, un talk-show despre rolul celui mai ...

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la ...

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

  RECOMANDARI     TVR1 

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1, Narcis POPESCU îl are ca invitat pe acad. IOAN-AUREL POP, preşedintele Academiei Române.

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

  EUROVISION-2026     TVR1 

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai ...

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

Compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un ...

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România ...

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate