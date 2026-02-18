"Forța ideilor": Ediție specială Brancuși 150

Pe 19 februarie, de la ora 21:05, la TVR 2, emisiunea "Forța Ideilor" propune o ediție specială dedicată lui Constantin Brâncuși, chiar în ziua în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea sa. Este o invitație la reflecție: ce înseamnă Brâncuși astăzi și cum îl așezăm în prezent fără a-l transforma într-un simbol rigid?

Ediția pornește de la o constatare aparent simplă, „Brâncuși este român”, corectă biografic, dar insuficientă cultural. Opera sa depășește granițele geografice și identitare, iar universalitatea limbajului său plastic este tocmai argumentul care a așezat lucrările lui în marile muzee ale lumii.

În centrul dezbaterii se află o întrebare esențială: îl celebrăm pe Brâncuși sau îl înțelegem cu adevărat? Îl așezăm pe un soclu simbolic și îl privim de jos sau avem curajul să dialogăm cu simplitatea radicală a formelor sale?

În perspectiva anului 2026, Anul Brâncuși, miza devine una strategică pentru mediul cultural românesc. Un an aniversar poate genera conștientizare autentică sau poate rămâne un exercițiu festiv fără impact real. Diferența o face capacitatea instituțiilor de a crea întâlniri vii între operă și public .

În platou se află studenți ai Universității Naționale de Arte din București, tineri artiști și viitori mediatori culturali, alături de elevi, într-un dialog care depășește cadrul academic.

Mentorul ediției este profesorul Cătălin Bălescu, doctor în Arte Vizuale și rector al UNARTE, artist activ în spațiul contemporan, implicat în conectarea educației artistice românești la dinamica internațională.

Discuția atinge teme sensibile pentru mediul artistic actual: Cum traduci complexitatea fără să o banalizezi? sau Care este responsabilitatea universităților, a muzeelor și a televiziunii publice în modelarea gustului cultural?

Emisiunea vă propune și o incursiune la Roma, alături de Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău. Până pe 19 iulie, aici poate fi vizitată expoziția „Constantin Brâncuși: Originile Infinitului”, găzduită la Mercati di Traiano. Evenimentul creează un dialog simbolic între Columna lui Traian și Coloana Infinitului, în cadrul Anului Cultural România–Italia 2026.

Pentru TVR 2, această ediție şi cea de joia viitoare nu sunt doar teme editoriale, ci o asumare de responsabilitate culturală şi educaţională. Rolul televiziunii publice este de a construi context și dialog, de a crea punți între generații și instituții, între artă și societate.

„Nu oferim concluzii definitive, ci reafirmăm miza autentică: nu numărul de evenimente dedicate lui Brâncuși contează, ci capacitatea noastră de a provoca întâlniri reale cu opera sa. Pentru că, dincolo de formele sale reduse la esență, Brâncuși rămâne o lecție despre curajul de a elimina surplusul și de a căuta adevărul interior al lucrurilor”, spune Măriuca Mihăilescu, moderatoarea dezbaterii.

Director de imagine: Mario Pancu

Regizor tv: Manuela Apostol

Producător: Mihaela Crăciun

