Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR Cultural

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a devenit cel mai popular actor american al epocii sale. Urmărim documentarul la TVR Cultural sâmbătă, 21 februarie, ora 18.00.

Arhetip al eroului cowboy care nu face compromisuri, John Wayne a devenit încarnarea legendei Vestului Sălbatic, un veritabil mit. Mai mult decât orice alt actor de la Hollywood, John Wayne a întruchipat America și valorile acesteia, de-a lungul impresionantei sale filmografii. De la “Stagecoach” la “The Man Who Shot Liberty Valance”, de la “Red River” la “Rio Bravo”, John Wayne s-a transformat într-o adevărată legendă. Dar dacă legenda este mai frumoasă decât realitatea, ce se ascunde în spatele legendei? Vom descoperi sâmbătă, 21 februarie, ora 18.00, când TVR Cultural programează documentarul „John Wayne, America înainte de orice” - John Wayne, l'Amerique a tout prix, producţie Franţa, 2019, în regia lui Baptiste Peretie.

Documentarul este povestea unei vedete care și-a portretizat țara și care, încetul cu încetul, a fost cuprinsă de fervoare patriotică. Este povestea unui bărbat și a personalității sale, care păreau a fi unul și același lucru, un cowboy eroic și încrezător, un pilon al forței și virilității, dar ale cărui slăbiciuni l-au ajuns în cele din urmă...

John Wayne a început de jos la Hollywood, în era filmului mut. Era un membru al echipei de filmare ca oricare altul. A lucrat ca al treilea asistent de recuzită, demontând platourile de filmare sau menținându-le curate, la filmările regizorului John Ford. De altfel, Ford i-a dat primele roluri lui John Wayne.

În 1928, a jucat rolul unui polițist care urmărește doi îndrăgostiți plimbându-se pe lângă ei. În același an, a jucat rolul unui spectator extrem de entuziast. Câteva luni mai târziu, a jucat rolul unui operator pe o navă...

În primele sale filme, era doar un figurant, puțin mai vizibil decât o umbră, iar numele său nu apărea niciodată pe generic. De fapt, nici măcar nu era încă „John Wayne”. Numele său real era Marion Morrison, ceea ce suna destul de feminin... Așa că a ales să-şi spună Duke Morrison.

Iar Duke Morrison a crezut că marea sa șansă a venit în 1930, când Raoul Walsh i-a oferit primul său rol principal în filmul “The Big Trail”, un western cu buget mare. Jocul său actoricesc era stângaci, iar tonul/sunetul vocii lui era oarecum nazal... Dar nu conta, avea 22 de ani, era chipeș, iar Fox Studios pariau pe el ca pe un cal tânăr de rasă pură.

„Odată ce Duke Morrison a fost distribuit într-un rol în The Big Trail, s-a ivit o problemă: numele - Duke Morrison - nu este numele unui protagonist. Așa că liderii Fox Studio au avut o întâlnire şi s-au gândit ce să facă. Iar unul dintre ei a sugerat: ei bine, ce-ar fi un erou revoluționar, Mad Anthony Wayne. Anthony Wayne? Tony Wayne? Altul dintre cei prezenţi spunea că numele suna prea italian şi că nici acesta nu părea numele unui actor de rol principal. Se mai gândesc... ei bine, Wayne e bun, ce-ar fi John Wayne? John Wayne! Da, John Wayne sună bine, bum, ăsta e numele lui!”, relatează în documentar biograful şi istoricul Randy Roberts.

Unde l-a dus numele John Wayne pe necunoscutul Duke Morrison vedem în filmul „John Wayne, America înainte de orice”, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18.00, în premieră la TVR Cultural.

