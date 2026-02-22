loader
Foto

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR Cultural

publicat: Joi, 19 Februarie 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a devenit cel mai popular actor american al epocii sale. Urmărim documentarul la TVR Cultural sâmbătă, 21 februarie, ora 18.00.

 

Arhetip al eroului cowboy care nu face compromisuri, John Wayne a devenit încarnarea legendei Vestului Sălbatic, un veritabil mit. Mai mult decât orice alt actor de la Hollywood, John Wayne a întruchipat America și valorile acesteia, de-a lungul impresionantei sale filmografii. De la “Stagecoach” la “The Man Who Shot Liberty Valance”, de la “Red River” la “Rio Bravo”, John Wayne s-a transformat într-o adevărată legendă. Dar dacă legenda este mai frumoasă decât realitatea, ce se ascunde în spatele legendei? Vom descoperi sâmbătă, 21 februarie, ora 18.00, când TVR Cultural programează documentarul „John Wayne, America înainte de orice” - John Wayne, l'Amerique a tout prix, producţie Franţa, 2019, în regia lui Baptiste Peretie.

(w500) Documnetar

Documentarul este povestea unei vedete care și-a portretizat țara și care, încetul cu încetul, a fost cuprinsă de fervoare patriotică. Este povestea unui bărbat și a personalității sale, care păreau a fi unul și același lucru, un cowboy eroic și încrezător, un pilon al forței și virilității, dar ale cărui slăbiciuni l-au ajuns în cele din urmă...

John Wayne a început de jos la Hollywood, în era filmului mut. Era un membru al echipei de filmare ca oricare altul. A lucrat ca al treilea asistent de recuzită, demontând platourile de filmare sau menținându-le curate, la filmările regizorului John Ford. De altfel, Ford i-a dat primele roluri lui John Wayne.

(w500) Documentar

În 1928, a jucat rolul unui polițist care urmărește doi îndrăgostiți plimbându-se pe lângă ei. În același an, a jucat rolul unui spectator extrem de entuziast. Câteva luni mai târziu, a jucat rolul unui operator pe o navă...

În primele sale filme, era doar un figurant, puțin mai vizibil decât o umbră, iar numele său nu apărea niciodată pe generic. De fapt, nici măcar nu era încă „John Wayne”. Numele său real era Marion Morrison, ceea ce suna destul de feminin... Așa că a ales să-şi spună Duke Morrison.

(w500) documentar

Iar Duke Morrison a crezut că marea sa șansă a venit în 1930, când Raoul Walsh i-a oferit primul său rol principal în filmul “The Big Trail”, un western cu buget mare. Jocul său actoricesc era stângaci, iar tonul/sunetul vocii lui era oarecum nazal... Dar nu conta, avea 22 de ani, era chipeș, iar Fox Studios pariau pe el ca pe un cal tânăr de rasă pură.

„Odată ce Duke Morrison a fost distribuit într-un rol în The Big Trail, s-a ivit o problemă: numele - Duke Morrison - nu este numele unui protagonist. Așa că liderii Fox Studio au avut o întâlnire şi s-au gândit ce să facă. Iar unul dintre ei a sugerat: ei bine, ce-ar fi un erou revoluționar, Mad Anthony Wayne. Anthony Wayne? Tony Wayne? Altul dintre cei prezenţi spunea că numele suna prea italian şi că nici acesta nu părea numele unui actor de rol principal. Se mai gândesc... ei bine, Wayne e bun, ce-ar fi John Wayne? John Wayne! Da, John Wayne sună bine, bum, ăsta e numele lui!”, relatează în documentar biograful şi istoricul Randy Roberts.

(w500) John Wayne

Unde l-a dus numele John Wayne pe necunoscutul Duke Morrison vedem în filmul „John Wayne, America înainte de orice”, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18.00, în premieră la TVR Cultural.

foto: (c) Getty Images, Alarmy

sursa foto: Seşecţie Film TVR

Tag-uri: "John Wayne, actor american, America inainte de orice", documentar, in premiera, Legenda Vestului Salbatic, protagonist western, TVR Cultural

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  FILM     TVRCULTURAL 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

  PROMO     TVR1 

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din ...

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

Un destin de excepţie, un film care  urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion ...

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

Patinatoarea Julia Sauter a scris joi seară o pagină de istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Debutantă ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

  PROMO     TVR1 

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

Cinci seri de muzică, eleganță și emoție, transmise în direct și  în exclusivitate între 24 și 28 februarie, de la ora 21:00. În ultima seară va ...

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

  EUROVISION-2026     TVR1 

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision - Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora ...

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

Un teritoriu al contrastelor, unde vulcanii veghează păduri adânci și țărmuri abrupte, iar tradițiile rezistă cu aceeași forță ca stâncile bătute ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR Cultural

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forța ideilor": Ediție specială Brancuși 150

Pe 19 februarie, de la ora 21:05, la TVR 2, emisiunea "Forța Ideilor" propune o ediție specială dedicată lui Constantin Brâncuși, chiar în ziua ...

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

Se pregătește Europa de război? Jurnalistul Marian Voicu discută acest subiect cu invitatul său, Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și ...

CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

  TVRINFO     TVRINFO 

CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

După cinci amânări consecutive, Curtea Constituţională a României a decis, cu o majoritate de 6 la 3, că noul proiect de reformă a pensiilor ...

Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

Echipajul de bob două persoane al României, format din Mihai Tentea și George Iordache, a reușit o evoluție remarcabilă la Jocurile Olimpice de ...

Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

Thriller-ul este ecranizarea romanului „La piel del tambor" (tradus în română - „Conspiraţia din Sevilla”), de Arturo Perez Reverte. ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate