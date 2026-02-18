loader
Foto

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026

PROMO  TVR1 

Se pregătește Europa de război? Jurnalistul Marian Voicu discută acest subiect cu invitatul său, Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice, Ministerul Apărării Naționale. O revistă a presei fake, conspirația săptămânii sau Istoria și istoriile sale se regăsesc, de asemenea, în sumarul primei emisiuni din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Vineri, 20.02, ora 18.45.

 

Europa trebuie să își construiască propria putere militară și să pună la punct un nou cadru se securitate european, aceasta ar fi una din concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen. Mesajul liderilor europeni este distorsionat de propaganda rusă, care vorbește despre iminența unui atac al Europei asupra Rusiei. România este și ea ținta dezinformării Kremlinului – țara noastră s-ar pregăti de război, sub autoritatea unei puteri militare străine. La Povestea săptămânii, în noua ediție ‟Breaking Fake News”, Marian Voicu analizează împreună cu invitatul său, Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și relații publice, Ministerul Apărării Naționale, această temă: „Se pregătește Europa de război?”. ‟Breaking Fake News” se vede la TVR 1 vineri, 20 februarie, de la ora 18.45.

Revista presei fake, cu Horia Grușcă, pune lupa pe falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Aflată sub interdicţia de a participa sub propriul drapel la Olimpiada de Iarnă din Italia din cauza invadării Ucrainei, Rusia este în schimb foarte prezentă în mediul online, unde a declanşat o nouă campanie de falsuri şi dezinformări menite să-i discrediteze pe sportivii ucraineni şi să submineze sprijinul internaţional pentru Ucraina.

Un raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ar acuza Uniunea Europeană de cenzură și interferență în alegerile din mai multe țări, inclusiv în cele din România. În realitate, documentul, citat de unele partide din România ca probă pentru a contesta anularea alegerile din noiembrie 2024, nu reflectă poziția oficială a Washingtonului și este îndreptat, în principal, împotriva legii europene privind serviciile digitale, care nemulțumește de multă vreme giganții tehnologici americani. Totul despre „Anularea alegerilor din România, arma S.U.A. împotriva U.E”, în rubrica Deepfake-ul săptămânii, cu Tatiana Țarfulea,

La Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram aduce în discuție un alt subiect de interes: „S.U.A. și tranzacțiile teritoriale”. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, nu a renunțat la intenția de a cumpăra Groenlanda. Nu e prima dată când Washingtonul vrea să achiziționeze insula acoperită de gheață, acesta nefiind primul teritoriu pe care Statele Unite îl cumpără.

Zaiafet și Geminschi au aflat că șarlatanii transformă imaginea Irinei Loghin în clickbait pentru creme și Bitcoin, iar Kremlinul deghizează invadarea Ucrainei în misiune umanitară împotriva unui mort. Rublica Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu nu lasă nelămurit un alt subiect: „Marea dezvăluire: Putin, acest cavaler al copiilor?”

În fiecare ediţie ‟Breaking Fake News”, Marian Voicu discută cu un invitat despre „Povestea săptămânii” – un subiect de actualitate ce suscită mare interes şi în jurul căruia plutesc numeroase informaţii din surse incerte, făcând să „înflorească” zvonuri ce pot afecta populaţia. Tot la ‟Breaking Fake News”, Horia Grușcă face „Revista presei fake”, Gabriela Avram ne explică „Istoria și istoriile sale”, iar Tatiana Ţarfulea demontează mituri în rubrica „Teoria conspirației”. Un buletin de știri „alternative”, ne aduc în fiecare ediţie şi vloggerii Zaiafet și Geminschi (Horia Sârghi și Mihai Geamănu), la „Spărgătorii de fake news”.

foto: Breaking Fake News, capturi emisiune

 

Tag-uri: Breaking Fake News, conspiratii demontate, descurajare stiri false, dezinformare, informatie corecta, Istoria si istoriile sale, Marian Voicu, Povestea saptamanii, Revista presei fake, Spargatorii de fake news, Trump, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

Se pregătește Europa de război? Jurnalistul Marian Voicu discută acest subiect cu invitatul său, Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și ...

CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

  TVRINFO     TVRINFO 

CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

După cinci amânări consecutive, Curtea Constituţională a României a decis, cu o majoritate de 6 la 3, că noul proiect de reformă a pensiilor ...

Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

Echipajul de bob două persoane al României, format din Mihai Tentea și George Iordache, a reușit o evoluție remarcabilă la Jocurile Olimpice de ...

Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

Thriller-ul este ecranizarea romanului „La piel del tambor" (tradus în română - „Conspiraţia din Sevilla”), de Arturo Perez Reverte. ...

TVR îl sărbătorește pe Constantin Brâncuși: 150 de ani de la nașterea părintelui sculpturii moderne

  PROMO     TVR2   TVRI   TVRCULTURAL 

TVR îl sărbătorește pe Constantin Brâncuși: 150 de ani de la nașterea părintelui sculpturii moderne

Programe speciale, documentare, concerte și dialoguri despre moștenirea artistică a geniului român - într-o zi cu semnificație specială, 19 ...

România, în topul vitezei de îndatorare în cadrul Uniunii Europene

  TVRINFO     TVRINFO 

România, în topul vitezei de îndatorare în cadrul Uniunii Europene

În ultimul an, datoria externă totală a crescut cu aproximativ 24 de miliarde de euro, atingând nivelul de 227 de miliarde de euro.

Premierul Ilie Bolojan, față în față cu marile provocări ale anului 2026, într-o Ediție specială la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

Premierul Ilie Bolojan, față în față cu marile provocări ale anului 2026, într-o Ediție specială la TVR

Construcția bugetului de stat pentru anul 2026, reformele administrative și presiunile tot mai vizibile din sistemul public vor fi analizate de ...

„Satul, o lume în amurg”, un documentar ca o poezie, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Satul, o lume în amurg”, un documentar ca o poezie, la TVR Cultural

Neștiuți de nimeni, ignorați de autorități, condamnați la veșnică uitare și o viață grea, ei sunt ultimii supraviețuitori ai satelor românești, ...

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 2

  FILM     TVR2 

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 2

Fie că stârnește admirație sau hohote de râs, Jean-Claude Van Damme rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale cinematografiei de acțiune. ...

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

Marți, 17 februarie, atenția pasionaților de sport se îndreaptă către Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, unde Julia Sauter, singura ...

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

Patinatoarea Julia Sauter va duce tricolorul țării noastre la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. Programul ei îl vom urmări pe 17 ...

TVR Sport transmite în direct evoluţia patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR Sport transmite în direct evoluţia patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

Singura reprezentantă a României la patinaj artistic intră pe gheață marți, 17 februarie. Antrenoarea Roxana Luca Hartmann a vorbit într-un scurt ...

O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

  PROMO     TVR2 

O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

Spectacolul-eveniment dedicat academicianului Leon Dănăilă, ce aduce în prim-plan o viaţă trăită în slujba oamenilor, poate fi urmărit luni, 16 ...

Documentarul „Paznicii Vaticanului – Garda Elveţiană Pontificală”, de văzut la TVR 2

  FILM     TVR2 

Documentarul „Paznicii Vaticanului – Garda Elveţiană Pontificală”, de văzut la TVR 2

Din secolul XVI, Garda Elveţiană – cea mai mică şi mai veche armată din lume - are ca misiune să asigure protecţia Papei şi a cardinalilor, să ...

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul finalei Selecției Naționale

  EUROVISION-2026     TVR1   TVRINFO 

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul finalei Selecției Naționale

Marea finală va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR.

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate