Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

Revista presei fake, cu Horia Grușcă, pune lupa pe falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Aflată sub interdicţia de a participa sub propriul drapel la Olimpiada de Iarnă din Italia din cauza invadării Ucrainei, Rusia este în schimb foarte prezentă în mediul online, unde a declanşat o nouă campanie de falsuri şi dezinformări menite să-i discrediteze pe sportivii ucraineni şi să submineze sprijinul internaţional pentru Ucraina.

Un raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ar acuza Uniunea Europeană de cenzură și interferență în alegerile din mai multe țări, inclusiv în cele din România. În realitate, documentul, citat de unele partide din România ca probă pentru a contesta anularea alegerile din noiembrie 2024, nu reflectă poziția oficială a Washingtonului și este îndreptat, în principal, împotriva legii europene privind serviciile digitale, care nemulțumește de multă vreme giganții tehnologici americani. Totul despre „Anularea alegerilor din România, arma S.U.A. împotriva U.E”, în rubrica Deepfake-ul săptămânii, cu Tatiana Țarfulea,

La Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram aduce în discuție un alt subiect de interes: „S.U.A. și tranzacțiile teritoriale”. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, nu a renunțat la intenția de a cumpăra Groenlanda. Nu e prima dată când Washingtonul vrea să achiziționeze insula acoperită de gheață, acesta nefiind primul teritoriu pe care Statele Unite îl cumpără.

Zaiafet și Geminschi au aflat că șarlatanii transformă imaginea Irinei Loghin în clickbait pentru creme și Bitcoin, iar Kremlinul deghizează invadarea Ucrainei în misiune umanitară împotriva unui mort. Rublica Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu nu lasă nelămurit un alt subiect: „Marea dezvăluire: Putin, acest cavaler al copiilor?”

foto: Breaking Fake News, capturi emisiune