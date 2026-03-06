O întâlnire rară cu o generație de aur: Nume uriașe ale teatrului românesc, în spectacole-eveniment la TVR Cultural

Teatrul Național de Televiziune continuă seria-eveniment dedicată marilor actrițe ale scenei românești: Gina Patrichi revine pe 11 martie în „Portret de artist” și în „Diavolul și bunul Dumnezeu”, alături de Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț, iar pe 14 martie ne amintim de Carmen Galin, la 80 de ani de la naștere, cu spectacolul „Trenul din zori nu mai oprește aici”.

TVR Cultural propune miercuri, 11 martie, o seară de patrimoniu și emoție autentică. De la ora 18:00, telespectatorii pot urmări „Portret de artist – Gina Patrichi”, iar de la ora 21:00, spectacolul „Diavolul și bunul Dumnezeu”, producție TVR din 1970, după piesa lui Jean-Paul Sartre, este o șansă unică de a-i vedea tineri pe Victor Rebengiuc, Gina Patrichi, Mariana Mihuț și Virgil Ogășanu. Alături de ei, îl vom vedea într-un rol de debut pe actorul Gheorghe Dinică, într-un rol secundar în montarea de excepție semnată de Letiția Popa.

Gina Patrichi – forță, rigoare, destin

Gina Patrichi, născută pe 8 martie 1936, a fost una dintre cele mai iubite și mai respectate actrițe ale României. Cariera sa impresionantă înseamnă peste 50 de roluri pe scenele teatrelor din Galați și Bulandra, peste 30 de roluri în film, peste 160 de personaje în Teatrul Național Radiofonic și numeroase apariții în Teatrul de Televiziune.

Portretul realizat de jurnalista Daniela Ciolan reface traseul unei conștiințe artistice exemplare și readuce în atenție rigoarea, pasiunea și profunzimea unei actrițe care a influențat generații întregi.

„Gina Patrichi nu a fost doar o artistă formidabilă, a fost și o îndrumătoare, profesoară, colegă și prietenă pentru toate colegele pe care credea că le poate ajuta. Pentru mine, Gina Patrichi a fost o mare întâlnire. A fost cineva de care nu știam că am atâta nevoie, a fost ca un cadou, o foarte mare lecție de teatru. Își făcea timp pentru mine, stăteam de vorbă foarte mult. Am lucrat la un înalt nivel profesiona”, își amintește doamna Mariana Mihuț despre actrița Gina Patrichi pentru TVR.

„Diavolul și bunul Dumnezeu” – o bijuterie a Teatrului de Televiziune

Teatru TV ne oferă șansa să îi revem pe marii noștri actori în plină tinerețe artistică miercuri, 11 martie, de la ora 21:00.

Realizat de Televiziunea Română în 1970, spectacolul „Diavolul și bunul Dumnezeu” este astăzi mai mult decât o montare valoroasă: este o ocazie unică de a-i vedea tineri pe cei care aveau să devină repere absolute ale scenei românești, surprinși într-un moment de grație, într-o perioadă în care televiziunea devenea un spațiu autentic de creație teatrală.

În distribuție îi regăsim pe:

Victor Rebengiuc – un Goetz de o intensitate tulburătoare

Virgil Ogășanu – un Heinrich fragil și luminos

Gina Patrichi – o Catherine incandescentă

Mariana Mihuț – Hilda, prezență care aduce limpezime și emoție

Alături de ei, nume grele ale teatrului și filmului românesc: Gheorghe Dinică, Toma Dimitriu, Florin Scărlătescu și alții.

O viziune teatrală excepțională

Montarea semnată de Letiția Popa nu este doar o simplă transpunere televizată a textului sartrian, ci o construcție scenică de mare finețe, care aduce în prim-plan dimensiunea morală a piesei.

Plasată în Germania secolului al XVI-lea, pe fundalul Războiului Țărănesc, acțiunea urmărește dilema lui Goetz – un personaj care oscilează între Rău și Bine, încercând să-și definească libertatea și identitatea. Confruntarea cu Heinrich și celelalte personaje transformă textul într-un duel scenic de mare intensitate intelectuală și emoțională.

Revăzut astăzi, spectacolul impresionează prin coerența regizorală, rigoarea construcției și forța interpretărilor – o demonstrație a nivelului artistic atins de Teatrul de Televiziune în acei ani. Miercuri, 11 martie, TVR Cultural oferă telespectatorilor mai mult decât un program aniversar: oferă o întâlnire irepetabilă cu tinerețea marilor noștri actori și cu o viziune teatrală care rămâne, după mai bine de jumătate de secol, un reper de excelență.

80 de ani de la nașterea actriței Carmen Galin

Sâmbătă, 14 martie, TVR Cultural vă invită să vă amintiți de inegalabila actriță Carmen Galin, de la a cărei naștere se împlinesc 80 de ani. În semn de respect și amintire caldă, vă propunem să urmăriți, de la ora 11:00, spectacolul de teatru „Trenul din zori nu mai oprește aici”, de Tennessee Williams, în regia Cătălinei Buzoianu.

Cu o distribuție de excepție, spectacolul memorabil produs în anul 1993 aduce în fața telespectatorilor o poveste tulburătoare: o americancă bogată, cu vicii și experiențe de viață dramatice, care a supraviețuit celor patru căsătorii ale sale, se retrage la o moșie italiană pentru a-și scrie memoriile. Pacea ei este tulburată de apariția lui Christopher, un personaj care, prin dialoguri, se dezvăluie a fi un înger al morții.

Spectacolul beneficiază de o distribuție remarcabilă:

Olga Tudorache – D-na Goforth

Valeriu Popescu – Christopher Flanders

Florina Cercel – Contesa Ridgeway Condoti

Un spectacol care lasă amprente adânci

Sub semnătura regizorală a Cătălina Buzoianu, „Trenul din zori nu mai oprește aici” îmbină subtil tensiunea psihologică cu reflecția existențială, aducând în prim-plan dilemele personajelor, confruntarea cu trecutul și efemeritatea vieții. Prezența lui Carmen Galin în rolul lui Frances conferă spectacolului profunzime și gravitate.

Difuzarea spectacol reprezintă o ocazie rară de a revedea o generație de actori emblematici ai teatrului românesc. Sâmbătă, 14 martie, de la ora 11:00, TVR Cultural vă oferă un moment de omagiu și emoție autentică, printr-un spectacol de teatru care rămâne memorabil atât prin distribuție, cât și prin viziunea regizorală.