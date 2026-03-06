2026, bugetul care promite stabilitate și livrează incertitudine

RECOMANDARI TVR1

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Cornelia NĂSTASE, consultant fiscal, și domnul Eugen TEODOROVICI, fost ministru de Finanțe.

Narcis Popescu ”Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune.” Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea ”Lumea financiară”, un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

… Încă nu am văzut Bugetul României foarte clar. Sunt discuțiile până la votul din Parlament. O să vedem cum o să fie forma finală, doar că indicatorii macroeconomici, ne putem referi acum doar la acest lucru, nu arată bine deloc. Să nu uităm că noi ca țară am depășit datoria deja cu 2 ani mai devreme. Astăzi avem peste 60%. Vârful asumat în 2024 de Guvernul României, la acea vreme, trimis Comisiei Europene, acel plan de reforme menționează o datorie de 62,6% în 2029. Teamă îmi este că acel moment se va întâmpla și mai repede și va fi chiar depășit…ideea ar fi să fie în primul rând un buget transparent oricum ar arăta cifrele. Eu aș prefera să fie o dovadă clară de transparență față de economia românescă, față de fiecare contribuabil…atunci când e o decizie cu impact pentru proprietatea țării, economie, contribuabil, trebuie să discuți, să dialoghezi și să ai meritul că ai adunat cele mai bune soluții la problema pe care românii și țara o întâmpină.

Eugen Teodorovici

… Realitatea este că modificările fiscale din ultimele luni nu au fost, de fapt, reforme fiscal, ele sunt mai degrabă corecții, sunt tot felul de ajustări ale Codului Fiscal pe niște modificări făcute în anii anteriori, care, într-adevăr, nu duceau într-o direcție bună. Dar greșeala pe care o facem, o păstrăm și persistăm în ea este că nu avem reforme reale. Avem corecții ale unor aspecte pe zona fiscală, pe partea de costuri, bugetare, dar nu avem reforme reale și nu vedem un plan oficial, asumat, agreat la nivelul Guvernului de care să ne ținem…și asta se vede în costul dobânzurilor, se vede în inflație, se vede în deficit.

Cornelia Năstase

… Statul niciodată nu se privatizează. Niciodată! Statul niciodată nu trebuie să facă profit. Statul deștept este prezent în piață și ajută capitalul autohton…deci piața ta să fie puternică. Am spus mereu că România are o economie atipică, iar politica ta, acțiunea ta trebuie să fie atipice…vorbim de companiile de stat, să implementăm răspunderea patrimonială a ordonatorului de credite…uitați-vă în conceptul de bază al unui Plan Național de Reziliență la nivel european. Spune acolo că tot ce faci prin PNRR trebuie să îmi aducă mie beneficii ca țară. Noi ce am făcut? Am redus, am eliminat facilității fiscale în IT, agricultură, construcții. Păi nu asta spune PNRR-ul…asta spun angajamentele României din PNRR-ul propriu.

Eugen Teodorovici

… Dacă ne uităm în PNRR, vedem că avem câteva obiective pe companii…numirea la conducere conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, obiectiv pe care nu l-am atins încă, dar avem termen în martie, deci așteptăm cu toții să vedem ce se întâmplă…o parte din companiile de stat sunt considerate serviciu public, dar cred că ar trebui să ne gândim un pic ce înseamnă serviciu public și să-l definim puțin mai clar, pentru că nu cred că avem nevoie de atât de multe companii de stat. Și avem și obiectiv să listăm pachet minoritar pentru anumite companii de stat, pentru cele profitabile, lucru care ar putea să întărească la nivelul companiilor respective respectarea principiilor de bună guvernanță.

Cornelia Năstase

… Noi în România avem esențială această utilitate, energia. O putem da în piață cu prețul de producție plus transport…de aia trebuie să fie monopol de stat. Și atenție, nu este o abordare comunistă, este o abordare pe care alte state o fac. Energia trebuie să fie monopol de stat. Hrana, la fel. Păi eu dacă pot să produc ieftin și de calitate și sănătos și românesc, de ce să nu o fac? Uitați-vă acum, Acordul Mercosur pentru țara noastră trebuie să fie folosit în sensul de a-mi închide piața, după ce produc eu, astfel încât să țin în afară ce produc alții de calitate slabă și nesănătos…România produce 90% din gazul pe care-l consumă. Păi și atunci cum să ai tu gaz scump în piață?... Guvernul trebuie să riște politic. Trebuie să gândească și să simtă și să activizeze politica pentru interesul țării.

Eugen Teodorovici

… Dacă Guvernul nu va reduce cheltuirile nici în acest an, 2026, cine va avea cel mai mult de pierdut? Pensionarii, angajații, firmele mici? Cu toții, dar un pic diferit și în alt time-line. Primele vor fi afectate IMM-urile. Cu siguranță vom vedea un nou val de modificări fiscale, de creșteri de taxe, nu știu ce mai putem crește, dar cu siguranță se vor mai găsi niște taxe de crescut sau niște restricții de introdus. După care vom vedea categoria angajaților sau persoanelor cu venituri scăzute, pentru că ei cel mai probabil vor simți inflația și la salariu…dacă lucrurile ar fi fost echilibrate de o creștere a veniturilor, oamenii poate n-ar fi perceput greul așa, dar dacă ne uităm în ultimii doi ani, avem creșterea costurilor la utilități, avem creștere de impozite care a fost exponențială în multe cazuri, avem creșterea prețului coșului zilnic și atunci toate lucrurile cumulate și veștile proaste din partea guvernanților cum că urmează să mai strângem cureaua, urmează să avem obiective de îndeplinit, pare că este o cursă fără sfârșit.

Cornelia Năstase

***

Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor” - Raluca AMZĂR

.

***

ECHIPA EMISIUNII:

JURNALIȘTI TV

Roxana GHIŢULESCU

Bernard TATOMIR

MODERATOR & REALIZATOR

Narcis POPESCU

PRODUCĂTOR

Raluca AMZĂR

https://www.facebook.com/fanTVR1

https://www.tvrplus.ro/live/tvr-1