România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

...Este o etapă foarte dificilă pentru tinerii care termină o școală, fie că vorbim de un liceu sau universitate, deoarece de cele mai multe ori ceea ce au învățat și modul în care au fost pregătiți nu se potrivește aproape deloc cu cerințele pe care le întâlnesc în piața muncii. Sigur, pot fi excepții, dar cred că este vorba mai mult despre această potrivire între cerere și ofertă, între ceea ce punem pe piață, cum pregătim tinerii pentru acest moment și ce îi așteaptă pe partea cealaltă, care sunt așteptările angajatorilor…o altă situație tipică, este această iluzie a succesului rapid…vorbim de acele modele de business în care auzim că cineva a făcut un start-up, l-a vândut într-un an, doi, pe nu știu câte milioane…a abandonat facultatea și uite ce companie mare a făcut acum…ai putea să fii tentat să generalizezi aceste exemple uitând de faptul că ele sunt absolut singulare, una la un milion. Cu siguranță cei care au pornit sau au făcut lucrurile asemănătoare n-au ajuns toți acolo. Deci, aceste lucruri care sunt luate drept exemplu generalizat și trasă concluzia că am putea să o luăm și noi cu toții pe drumul acela, e foarte înșelător. Andreea PIPERNEA

… Succesul poate să fie instant, dar nu durează dacă nu există și un fond acolo pe care să se poată clădi mai departe. Și din păcate, celor mai mulți tineri care încearcă să o ia pe scurtătură, le lipsesc elemente primordiale pentru ca succesul acela să dureze, să rămână relevant mai mult timp…rețelele sociale pun presiune pe tineri să pară mai bogați sau mai prosperi decât sunt…și, din păcate, în societatea noastră, succesul înseamnă să ai bani. Nu prea mai există altă valoare dată succesului sau căutată, pentru a te simți de succes. Înainte, de succes era să fii un profesor iubit de elevi, un avocat bun pentru clienții, un medic care salvează vieți. Acum, succesul înseamnă să am bani. Să am bani, sigur, să-mi întrețin familia, sună foarte bine…dar suntem campioni la ultimele modele de telefon vândute și cei mai mulți care le cumpără sunt tineri…americanul are o vorbă: easy come, easy go. Banii câștigați peste noapte se duc la fel de repede pe cheltuieli determinate de presiunea pe care o pun tinerii, de a părea de succes…poate nu mă recunoaște toată lumea pe stradă că sunt un influencer, lumea trebuie să-mi vadă telefonul sau trebuie să-mi vadă mașina, trebuie să vadă în ce restaurant mă duc. Deci mă oblig eu pe mine să-mi întrețin statutul în ochii mei și ai celorlalți cheltuind bani. La rândul meu, fiind influencer, devin model pentru alți tineri care vor identifica succesul cu ceea ce fac eu…nu întotdeauna tinerii îi umăresc pe cei cu care rezonează. De foarte multe ori s-ar putea să râdă de ceea ce văd, însă când văd că acel gen de a face lucrurile are succes, au tendința de a-l urma…pentru că, din păcate, lipsește componenta educațională. Radu HERJEU

… Pe de-o parte, eu cred că noi migrăm natural către cei cu care ne identificăm sau aspirăm sub o formă sau alta și aici cred că nivelul de educație și bineînțeles de pregătire pentru viață, cred că își spun cuvântul, pentru că nu o să urmărim niciodată pe cineva care nu ne interesează, nu vorbește pe limba noastră, nu se adresează nevoile noastre. Deci e clar că există astfel de împerechieri cu personaje care sub o formă sau alta ne reprezintă și după aceea, într-adevăr, prin această împrăștiere a centrelor de influență, să spun așa, cred că reglementarea lor a devenit mai dificilă. Una e să ai un CNA pentru câteva televiziuni și alta e să strunești o social media întreagă. Deci undeva la intersecția între cât de pregătiți suntem noi să facem alegeri și să cernem, versus cum ne protejează, să zic, un reglementator, este foarte dificil momentan. ..Andreea PIPERNEA

... De foarte multe ori, valorile fiind extrem de amestecate în societatea românească, educația, sistemul de învățământ fiind pe butuci, e din ce în ce mai greu să ceri rețelelor sociale responsabilitate atâta timp cât societatea însăși nu mai are. Și aici mă refer la părinți, la școală, la mass media. Dacă noi nu avem, e greu să ceri rețelelor să se autocenzureze…de mult timp, școlile nu oferă și abilitățile atât de utile pe piața muncii și în viața de zi cu zi. De exemplu, lipsește educația financiară, care este vitală, mai ales pentru tineri, chiar trebuie să învețe cum să cheltuiască banii părinților și apoi pe ai lor, ce merită, ce nu merită cumpărat, ce e doar ambalaj și brand fără să aibă și substanță…trebuie învățați tinerii că poți găsi același lucru la aceeași calitate la jumătate de preț. Trebuie să te interesezi, trebuie să știi în primul rând că există această posibilitate și trebuie să te intereseze pentru că astfel vei avea mai mulți bani…apoi școala nu prea îi învață responsabilitatea. Ori este nevoie, este o abilitate, dacă vrei, extrem de importantă. Să se cunoască, să știe care le sunt limitele, să știe care le sunt calitățile, la ce se pricep. .Radu HERJEU

… Am deschis anul acesta cu o mare discuție pe subiectul banilor făcuți în economia digitală. Cred că suntem abia la început, dar toate piețele evoluează în felul acesta. Mai întâi se întâmplă lucrurile și după aceea statul sau diversele componente ale sale ajung să impună reguli…eu cred că se va ajunge ca spațiul acesta să fie reglementat din toate punctele de vedere. Când spunem reglementare, nu vorbim doar de ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci, ci și de declararea veniturilor din acest spațiu și taxarea lor. E până la urmă o formă de venit ca oricare alta…cred că mirajul succesului rapid, din foarte multe motive și pe foarte multe canale promovat e ceva periculos pentru că însămânțează o iluzie și să te deziluzionezi de ea poate fi dureros…este greu de intrat în piața muncii și mă refer chiar și pentru cei mai pregătiți…pentru că una este să te pregătești steril și teoretic într-o școală între patru pereți și alta e să ai de-a face cu o lume super multifactorială în care multe alte rațiuni intervin. Eu cred că aici poate ar fi un domeniu în care statul cumva ar putea interveni…și aici se poate gândi un program în care, să existe un stimulent fiscal, pentru cei care angajează tineri. Știu că există pentru persoanele cu handicap, pentru alte categorii, dar pentru cei care iau tineri, eu l-aș face condiționat de un program documentat de mentorat, adică să-i ajut cu adevărat să se integreze, să aibă success pe piața muncii. 1-2 ani, primii acei ani sunt critici pentru a-i absorbi și a-i pune pe un drum bun. .Andreea PIPERNEA

… Nu există nicio posibilitate prin care să interzici unuia care abuzează, de exemplu, de internet să nu mai apară acolo, decât eventual printr-o hotărâre judecătorească. Dar acolo deja nu mai impui o regulă, ci e o pedeapsă pentru ceea ce face. Eu cred că totul pornește de la educație. De la educația celor care devin influenceri. Să învețe să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce fac. Să înțeleagă faptul că atunci când ei spun ceva, cineva acolo în fața ecranului îi crede și își va modela viața în funcție de ceea ce aude…așa cum din păcate s-a întâmplat cu copiii care au murit urmând tot felul de trenduri pe rețelele de socializare…nu cred că asta e soluția să se impună reguli. Vor fi întotdeauna ocolite și nerespectate. .Radu HERJEU

Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor” - Raluca AMZĂR

