loader
Foto

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

publicat: Vineri, 06 Februarie 2026

TVRSPORT  JO MILANO CORTINA 2026   TVRSPORT 

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de o echipă istorică în proba de sărituri cu schiurile, atât prin numărul sportivilor calificați, cât și prin participarea în competiții în premieră. Pentru prima dată, tricolorii vor alinia patru săritori la o ediție olimpică și vor concura în proba pe echipe mixte, introdusă recent în programul olimpic.

 

Echipa României este formată din Daniela Toth (fostă Haralambie), Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, sportivi pregătiți de antrenorii Florin Spulber și Adrian Comănescu. Staff-ul tehnic mizează pe o evoluție solidă în proba pe echipe mixte, acolo unde experiența și entuziasmul debutanților pot face diferența.

Daniela Toth se află în fața unui moment de referință: va participa la a treia ediție consecutivă a Jocurilor Olimpice, stabilind un record național pentru această disciplină. Daniel Cacina se află la a doua prezență olimpică, în timp ce Delia Folea și Mihnea Spulber vor trăi emoțiile debutului la cel mai înalt nivel competițional.

Întrecerile de sărituri cu schiurile se vor desfășura, anul acesta, între 5 și 16 februarie, incluzând probele individuale feminine și masculine pe trambulină normală și mare, competiția pe echipe mixte și proba de super echipe masculin, toate programate în sesiuni de seară, sub lumina reflectoarelor. Televiziunea Română este alături de săritorii români de la intrarea lor în competiţie. Vom urmări, în direct de pe arena din Predazzo – domeniul schiabil Val di Fiemme – calificările pentru probele individuale feminine (din 7 februarie, începând cu ora 18.45), unde îi vom ţine pumnii Danielei Toth; de asemenea, luni, pe 9 februarie, de la 19.00, emoţiile se îndreaptă spre echipa masculină de sărituri, Daniel Cacina și Mihnea Spulber trecând şi ei prin calificări. Probele transmise în direct la TVR Sport sunt comentate de jurnalistul TVR Vlad Bucurescu. Programul integral al transmisiunilor, cu modificările actualizate, poate fi consultat aici.

Un moment simbolic pentru tricolori va avea loc la Ceremonia de Deschidere de la Predazzo, unde Daniela Toth va purta drapelul României, alături de Paul Pepene (schi fond).

(w882) sarituri c

O tradiție olimpică construită în timp

Milano Cortina 2026 marchează a șaptea participare a României în competiția olimpică de sărituri cu schiurile, după edițiile de la Beijing 2022, PyeongChang 2018, Sochi 2014, Albertville 1992, Cortina d’Ampezzo 1956 și Garmisch-Partenkirchen 1936.

Primul român prezent într-o competiție olimpică de sărituri cu schiurile a fost Hubert Clompe, clasat pe locul 41 la Jocurile din 1936, rezultat care rămâne cel mai bun din istoria masculină a disciplinei. Ulterior, Nicolae Munteanu (1956), Virgil Neagoe (1992) și Iulian Pîtea (2014) au dus mai departe prezența României în acest sport. În competițiile feminine, România a debutat la Jocurile Olimpice de la PyeongChang 2018, prin Daniela Toth, sportiva care a obținut și cea mai bună clasare românească din istorie – locul 25 la individual, performanță repetată și la Beijing 2022.

Ediția din 2026 aduce premiere importante în săriturile cu schiurile: debutul probei feminine individuale pe trambulină mare, precum şi introducerea probei de super echipe la masculin. Aceste modificări confirmă evoluția disciplinei și oferă noi oportunități pentru sportivii români de a se afirma pe scena internațională.

Întrecerile de sărituri cu schiurile vor avea loc la Arena de schi sărituri din comuna Predazzo, un complex modern, inaugurat în 1989 și considerat unul dintre cele mai importante centre ale sporturilor nordice. Cu două trambuline principale și mai multe trambuline de antrenament, facilități de ultimă generație și o capacitate de 5.000 de locuri, arena a fost modernizată special pentru Jocurile Olimpice din 2026.

Satul Olimpic Predazzo, unde vor fi cazați sportivii, se află la doar 3 kilometri de trambuline, oferind condiții ideale de pregătire și refacere.

(w882) Milano Cor

În perioada 6 – 22 februarie 2026, Televiziunea Română transmite, pe posturile sale TVR 1 şi TVR Sport, cea mai importantă competiţie a iernii pentru întreaga planetă: Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

 

foto: FaceBook COSR - Cristian Nistor; TVR

Tag-uri: JO Milano Cortina 2026, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, Milano Cortina 2026, sarituri cu schiurile, sport, TVR, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

06 Februarie, 23:31

„Finală de vis” la Transylvania Open: Sorana Cîrstea-Emma Răducanu. „De 20 de ani sunt jucătoare profesionistă, însă această săptămână este cea mai frumoasă din viața mea”

06 Februarie, 22:00

Superliga, etapa a 26-a: Rapid – Petrolul 1-1, surpriză în Giulești

06 Februarie, 19:15

Jocuri Olimpice de Iarnă cu multe premiere la Milano Cortina. România are șapte purtători de drapel. Ceremonia de deschidere, în direct la TVR

06 Februarie, 13:52

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

Autorul și regizorul de teatru italian Eugenio Barba celebrează 90 de ani la Grivița 53, printr-o stagiune de cinci spectacole. Despre acest ...

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

Pionieră a României în proba de sărituri cu schiurile, Daniela Vasilica Toth (28 de ani, născută Haralambie) se pregătește să scrie din nou ...

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

Rugby-ul românesc revine în prim-plan pentru fanii români! TVR va transmite meciurile „Stejarilor” din Campionatul European de Rugby (Rugby ...

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

  TVRINFO     TVRINFO 

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

Planul de relansare economică, obiectiv important al strategiei actuale de guvernare, a intrat într-o etapă decisivă de consultare prin ...

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

Puțini sunt cei care pot spune că au trăit fiecare emoție a Jocurilor Olimpice din ultimele trei decenii – ca sportiv, antrenor și comentator. ...

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de o echipă istorică în proba de sărituri cu schiurile, atât prin ...

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

De ce au avut atâta succes cărţile renumitului scriitor francez de origine cehă în întreaga lume? De ce s-a mutat în Franţa şi a început să scrie ...

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorseze. Documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorseze. Documentar în premieră la TVR Cultural

Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? La TVR Cultural, duminică, 8 februarie, ...

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

Schiul fond are o istorie începută în momentul în care omul a descoperit că atașarea unor bucăți de lemn sub picioare îi permite o deplasare mai ...

De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

  PROMO     TVR1 

De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică, iar astăzi este cea care modelează drumul speranței patinajului ...

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

Patinatoarea Julia Sauter va duce tricolorul țării noastre la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. Programul ei îl vom urmări pe 17 ...

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

  RECOMANDARI     TVR1 

România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

Vineri, 6 februarie, de la ora 18:15, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Andreea PIPERNEA, specialist în servicii financiare, și domnul ...

Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

  TVRINFO     TVRINFO 

Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

Emisiunea Info EDU aduce la aceeași masă toate vocile relevante ale sistemului, de la experți și specialiști în politici educaționale, până la ...

Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

Un secret îngropat timp de decenii iese la lumină printr-o investigație tulburătoare. Pornind de la mărturisirea bunicii sale, cineastul Dragoș ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate