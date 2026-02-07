Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de o echipă istorică în proba de sărituri cu schiurile, atât prin numărul sportivilor calificați, cât și prin participarea în competiții în premieră. Pentru prima dată, tricolorii vor alinia patru săritori la o ediție olimpică și vor concura în proba pe echipe mixte, introdusă recent în programul olimpic.

Echipa României este formată din Daniela Toth (fostă Haralambie), Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, sportivi pregătiți de antrenorii Florin Spulber și Adrian Comănescu. Staff-ul tehnic mizează pe o evoluție solidă în proba pe echipe mixte, acolo unde experiența și entuziasmul debutanților pot face diferența.

Daniela Toth se află în fața unui moment de referință: va participa la a treia ediție consecutivă a Jocurilor Olimpice, stabilind un record național pentru această disciplină. Daniel Cacina se află la a doua prezență olimpică, în timp ce Delia Folea și Mihnea Spulber vor trăi emoțiile debutului la cel mai înalt nivel competițional.

Întrecerile de sărituri cu schiurile se vor desfășura, anul acesta, între 5 și 16 februarie, incluzând probele individuale feminine și masculine pe trambulină normală și mare, competiția pe echipe mixte și proba de super echipe masculin, toate programate în sesiuni de seară, sub lumina reflectoarelor. Televiziunea Română este alături de săritorii români de la intrarea lor în competiţie. Vom urmări, în direct de pe arena din Predazzo – domeniul schiabil Val di Fiemme – calificările pentru probele individuale feminine (din 7 februarie, începând cu ora 18.45), unde îi vom ţine pumnii Danielei Toth; de asemenea, luni, pe 9 februarie, de la 19.00, emoţiile se îndreaptă spre echipa masculină de sărituri, Daniel Cacina și Mihnea Spulber trecând şi ei prin calificări. Probele transmise în direct la TVR Sport sunt comentate de jurnalistul TVR Vlad Bucurescu. Programul integral al transmisiunilor, cu modificările actualizate, poate fi consultat aici.

Un moment simbolic pentru tricolori va avea loc la Ceremonia de Deschidere de la Predazzo, unde Daniela Toth va purta drapelul României, alături de Paul Pepene (schi fond).

O tradiție olimpică construită în timp

Milano Cortina 2026 marchează a șaptea participare a României în competiția olimpică de sărituri cu schiurile, după edițiile de la Beijing 2022, PyeongChang 2018, Sochi 2014, Albertville 1992, Cortina d’Ampezzo 1956 și Garmisch-Partenkirchen 1936.

Primul român prezent într-o competiție olimpică de sărituri cu schiurile a fost Hubert Clompe, clasat pe locul 41 la Jocurile din 1936, rezultat care rămâne cel mai bun din istoria masculină a disciplinei. Ulterior, Nicolae Munteanu (1956), Virgil Neagoe (1992) și Iulian Pîtea (2014) au dus mai departe prezența României în acest sport. În competițiile feminine, România a debutat la Jocurile Olimpice de la PyeongChang 2018, prin Daniela Toth, sportiva care a obținut și cea mai bună clasare românească din istorie – locul 25 la individual, performanță repetată și la Beijing 2022.

Ediția din 2026 aduce premiere importante în săriturile cu schiurile: debutul probei feminine individuale pe trambulină mare, precum şi introducerea probei de super echipe la masculin. Aceste modificări confirmă evoluția disciplinei și oferă noi oportunități pentru sportivii români de a se afirma pe scena internațională.

Întrecerile de sărituri cu schiurile vor avea loc la Arena de schi sărituri din comuna Predazzo, un complex modern, inaugurat în 1989 și considerat unul dintre cele mai importante centre ale sporturilor nordice. Cu două trambuline principale și mai multe trambuline de antrenament, facilități de ultimă generație și o capacitate de 5.000 de locuri, arena a fost modernizată special pentru Jocurile Olimpice din 2026.

Satul Olimpic Predazzo, unde vor fi cazați sportivii, se află la doar 3 kilometri de trambuline, oferind condiții ideale de pregătire și refacere.

În perioada 6 – 22 februarie 2026, Televiziunea Română transmite, pe posturile sale TVR 1 şi TVR Sport, cea mai importantă competiţie a iernii pentru întreaga planetă: Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

foto: FaceBook COSR - Cristian Nistor; TVR