De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică, iar astăzi este cea care modelează drumul speranței patinajului artistic românesc. Roxana Luca își amintește cu emoție de viața de sportiv și spune cum o pregătește pe Julia Sauter pentru Milano–Cortina 2026.

De zece ori campioană națională, Roxana Luca Hartmann a reprezentat România la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Astăzi, trăiește din nou emoția celui mai înalt nivel al sportului, de data aceasta din spatele mantinelei, în rolul de antrenoare principală a Juliei Sauter, calificată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.

Cu o carieră marcată de performanță, sacrificiu și reveniri după accidentări, Roxana Luca este antrenorul care a reușit să scoată la suprafață cele mai bune rezultate din cariera Juliei Sauter, construind un parcurs solid, matur și competitiv la nivel internațional.

O carieră clădită pe ambiție și efort

Roxana Luca a debutat la nivel internațional de seniori la doar 13 ani, reprezentând România la Campionatele Europene din 1996. A concurat constant atât la nivel de juniori, cât și de seniori, reușind calificări în patinajul liber la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, la patru Campionate Europene și la două Campionate Mondiale de juniori. Cel mai bun rezultat al său rămâne locul 15, obținut atât la Mondialele de juniori din 2002, cât și la Campionatele Europene din 2005.

După accidentări dificile, sportiva și-a încheiat cariera competițională în 2009, transformând experiența acumulată într-o misiune: formarea noilor generații. Astăzi, cunoscută sub numele de Roxana Hartmann, activează ca antrenor și coregraf în sudul Germaniei și este una dintre piesele-cheie din echipa Juliei Sauter.

„Participarea la Jocurile Olimpice rămâne unul dintre cele mai intense și definitorii momente din cariera mea. Emoția, presiunea și sentimentul de responsabilitate față de drapel sunt lucruri care nu se uită niciodată. Acea experiență m-a învățat cât de important este echilibrul dintre pregătirea fizică, cea mentală și susținerea emoțională”, spune Roxana Luca Hartmann.

Această lecție stă la baza modului în care își pregătește sportivii: „Ca antrenor, încerc să creez un cadru în care sportivul să fie pregătit nu doar tehnic, ci și uman – să știe să gestioneze așteptările, stresul și momentele-limită.”

Experiența olimpică nu se uită niciodată

Întâlnirea cu Julia Sauter a pornit din dorința comună de a construi un proiect pe termen lung, bazat pe stabilitate și încredere.

„De la primele antrenamente, Julia s-a remarcat prin disciplină, inteligență sportivă și o etică a muncii deosebită. Evoluția ei a fost constantă. Am lucrat pas cu pas la stabilitate tehnică, expresivitate și încredere. Astăzi este o sportivă matură, capabilă să concureze la cel mai înalt nivel”.

Pentru un patinator, pregătirea pentru Jocurile Olimpice înseamnă mai mult decât orele petrecute pe gheață. În perioadă de vârf, o zi începe devreme și este foarte bine structurată. Somnul este esențial – în general, 8–9 ore pe noapte –, iar antrenamentele pe gheață durează aproximativ două ore. Pregătirea fizică, mobilitatea și recuperarea sunt la fel de importante, iar alimentația este adaptată efortului, echilibrată și atent monitorizată.

Pentru performanță la acest nivel, pregătirea psihică joacă un rol crucial. Roxana Luca lucrează constant alături de sportiva sa la concentrare, gestionarea emoțiilor și rutine mentale care o ajută pe Julia Sauter să intre în competiție cu claritate și calm.

„Somnul, alimentația, pregătirea fizică și recuperarea sunt esențiale. Dar pregătirea psihică joacă un rol crucial – lucrăm mult la concentrare și la gestionarea emoțiilor”.

Privind spre Milano–Cortina 2026

Pentru antrenoarea Juliei Sauter, obiectivul principal nu este doar clasamentul, ci ca sportiva să patineze la nivel maxim și să își prezinte programele cu încredere și bucurie.

„Rezultatele vin ca o consecință a unui proces bine făcut. Din spatele mantinelei, rolul meu este să ofer stabilitate și să filtrez presiunea – să transmit calm, siguranță și mesaje clare, astfel încât sportiva să se poată concentra exclusiv pe ceea ce are de făcut pe gheață”, subliniază Roxana Luca Hartmann.

Antrenoarea are și un mesaj pentru iubitorii patinajului din România: „Le mulțumim tuturor celor care ne sunt alături și susțin patinajul artistic românesc. Fiecare mesaj contează și se simte. Sperăm să vă bucurați de evoluția Juliei și să trăiți alături de noi emoția acestui moment. Susținerea voastră este o energie în plus pe gheață!”.





Credit foto: Facebook/Roxana Luca Hartmann