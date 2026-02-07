loader
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

publicat: Joi, 05 Februarie 2026

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

 

Televiziunea Română pregătește o adevărată sărbătoare a sportului alb pentru telespectatorii din întreaga țară. În perioada 6–22 februarie 2026, pasionații sporturilor de iarnă pot urmări cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

Iubitorii sporturilor de iarnă vor urmări la Televiziunea Română cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. TVR 1 și TVR Sport vor transmite atât competițiile de top, cât și evoluțiile sportivilor români, cu focus pe performanțele reprezentanților tricolorului. Comentatorii sportivi: Monica Bucur, Cosmin Băleanu, Dragoș Bocanaciu, Vlad Arhire, Vlad Bucurescu, Octavian Pescaru, Cristian Mîndru și Emil Hossu Longin au pregătit deja cele mai noi informații pentru telespectatori. Lor li se va alătura antrenorul Marius Negrea, fost patinator, campion național și dublu participant olimpic, comentator, alături de Monica Bucur, la întrecerile de patinaj.

Cel mai amplu eveniment al sporturilor de iarnă din istorie

Milano–Cortina 2026 va aduce la start peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice. Competițiile se vor desfășura în opt localități italiene, devenind, din punct de vedere al suprafeței, cea mai mare ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din istorie:

Antholz – biatlon

Bormio – schi alpin și schi alpinism („Skimo”), disciplina nouă a ediției

Cortina d’Ampezzo – bob, curling, skeleton, sanie, schi alpin

Livigno – schi freestyle, snowboard

Milano – patinaj artistic, patinaj viteză, short-track, hochei pe gheață

Predazzo – sărituri cu schiurile, combinată nordică

Tesero – schi fond, combinată nordică

O deschidere în premieră mondială – patru ceremonii simultane

Pentru prima dată în istoria JO de iarnă, ceremonia de deschidere nu va fi concentrată într-un singur loc. Evenimentul principal va avea loc vineri, 6 februarie, de la ora 21:00, pe stadionul San Siro din Milano, iar momentele paralele se vor desfășura simultan în Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo. Transmisă simultan pe TVR 1 și TVR Sport, ceremonia va fi comentată de Monica Bucur și Cosmin Băleanu.

„Este prima festivitate olimpică pe care o comentez. Profesional, este o mare provocare și o responsabilitate. Va fi un spectacol de trei ore, cu o temă superbă – Armonia. Italia pregătește ceva cu adevărat deosebit”, a declarat Cosmin Băleanu.

Spectacolul, regizat de celebrul Marco Balich, îi va aduce pe scenă pe artiștii internaționali Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino și Sabrina Impacciatore.

„După Jocurile Olimpice de la Paris care au rămas în istorie ca prima ediție la care ceremonia de deschidere a avut loc pe un fluviu, la Milano-Cortina vom fi martori la o altă premieră: 4 ceremonii de deschidere în locații diferite, combinând un spectacol grandios pe stadionul San Siro cu evenimente paralele în alte orașe gazdă. În direct la TVR1 de la ora 21:00, momentul simbol al întrecerii supreme din 2026 se va desfășura sub semnul Armoniei, iar Laura Pausini, Mariah Carey și Andrea Bocelli vor fi parte a unui spectacol de excepție.”, a adăugat Monica Bucur.

Tricolorii României și purtătorii de drapel

TVR aduce sportul dincolo de ecran, cu performanță, emoție, spectacol și povești românești de aur. România va fi reprezentată de 29 de sportivi care vor concura la nouă discipline. Flacăra olimpică pentru Jocurile de iarnă de la Milano Cortina 2026 va fi purtată și de Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano. Pentru prima dată, țara noastră va avea șapte purtători de drapel, distribuiți între cele patru ceremonii de deschidere:

Milano (ceremonia principală) – Julia Sauter (patinaj artistic)

Livigno – Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

Predazzo – Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond)

Cortina d’Ampezzo – Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob)

Feerie pe gheață, din prima zi

Prima zi a Jocurilor Olimpice Milano–Cortina 2026 este dedicată patinajului artistic. De la ora 11:00, în direct la TVR 1, Monica Bucur și antrenorul Marius Neagrea vor comenta evoluțiile sportivilor din probele de dans ritmic și programele scurte. „Va fi un adevărat maraton al patinajului artistic, transmis integral de Televiziunea Română”, a subliniat Monica Bucur.

În fiecare zi, TVR 1 și TVR Sport vor aduce publicului informații, reportaje și intervenții de la fața locului. Emisiunea „Ora Olimpică” va fi difuzată de luni până vineri, ora 9:00 pe TVR 1, și la ora 10:00 pe TVR Sport, iar în weekend, în direct, de la ora 11:00.

Olimpiada de iarnă Milano–Cortina 2026 marchează începutul unei noi serii de Jocuri Olimpice pe care TVR le va transmite până în anul 2032.

Programul primei zile – 6 februarie:

Ora 11:00 Patinaj artistic ECHIPE dans-program scurt grupa 1

Ora 11:40 Patinaj artistic ECHIPE dans-program scurt grupa 2

Ora 12:42 Patinaj artistic ECHIPE perechi -program scurt grupa 1

Ora 13:27 Patinaj artistic ECHIPE perechi -program scurt grupa 2

Ora 13:54 Patinaj artistic ECHIPE perechi -program scurt grupa 3

Ora 14:40 Patinaj artistic ECHIPE feminin-program scurt grupa 1

Ora 15:20 Patinaj artistic ECHIPE feminin-program scurt grupa 2


Programul integral al transmisiunilor TVR 1 și TVR Sport poate fi urmărit pe tvr.ro.

