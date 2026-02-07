Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

Puțini sunt cei care pot spune că au trăit fiecare emoție a Jocurilor Olimpice din ultimele trei decenii – ca sportiv, antrenor și comentator. Marius Negrea, una dintre figurile emblematice ale patinajului artistic românesc, este unul dintre acei oameni speciali.

Din 1992 și până astăzi, a privit gheața olimpică din toate unghiurile posibile – a patinat, a antrenat, a analizat și a spus povești despre sportivi, glorie și sacrificiu, de la microfonul de comentator al Televiziunii Române. Din 6 februarie, la TVR 1, vocea lui Marius Negrea ne va însoți la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, la probele de patinaj artistic.

Patinator de performanță, Marius Negrea și-a început cariera în România, dar s-a format sportiv la școli și centre de elită din Germania și Elveția. A devenit campion național al României, apoi, în 1995, a câștigat titlul de campion al Elveției. Un an mai târziu s-a întors să reprezinte din nou România, din dragoste pentru locul în care s-a născut.

A concurat la cele mai mari competiții internaționale: Campionatul European de la Lausanne (1992), Jocurile Olimpice de Iarnă din Albertville (Franța, 1992) și Lillehammer (Norvegia, 1994) – unde s-a clasat pe locul 19, un rezultat notabil pentru acea perioadă în sportul românesc de iarnă.

După retragerea din activitate, Marius Negrea nu s-a îndepărtat de gheață. A devenit antrenor, construind noi generații de patinatori români – cum sunt Gheorghe Chiper, Adrian Matei, Roxana Luca sau Julia Sauter, toți sportivi care au reprezentat România în competiții internaționale.„Cele mai mari emoții nu sunt pe gheață, ci la mantinelă”, spune Marius. „Ca sportiv, emoțiile sunt despre tine — vrei doar să arăți tot ce știi. Ca antrenor, trăiești de zece ori mai intens, pentru că nu știi dacă ai făcut totul bine, dacă ai pregătit sportivul exact cum trebuie. Sunt momente care te consumă, dar te și împlinesc enorm.”

O voce pentru patinajul artistic românesc

Din 1991, Marius Negrea și-a început „ucenicia” în mass-media sportivă, comentând competiții alături de marele Cristian Țopescu. De atunci și până astăzi, a colaborat cu TVR la toate edițiile marilor campionate și Jocurilor Olimpice de Iarnă – de la Albertville și Lillehammer, până la PyeongChang 2018, Beijing 2022 și Milano–Cortina 2026.

„Trăiesc cu mare bucurie și mândrie fiecare transmisiune. E a zecea ediție de Jocuri Olimpice la care comentez pentru TVR. E emoție pură. La microfon trăirile sunt diferite – vezi totul, fiecare detaliu, fiecare reușită sau eșec. E altfel decât pe gheață, dar totul e la fel de intens.”

Pentru public, patinajul artistic e o combinație între eleganță, muzică și mișcare. Pentru fostul patinator, magia stă însă în detaliu: „Spectatorii trebuie să urmărească acuratețea aterizărilor – rotațiile complete, finețea piruetelor, viteza de execuție și creativitatea pozițiilor. Frumusețea unui program nu stă doar în spectaculozitate, ci în precizie și echilibru”.

Cu experiența unui fost campion, Marius Negrea observă finețurile tehnice: „Pașii de legătură dintre elemente definesc gradul de dificultate. De acolo se face diferența între un program bun și unul excepțional”. Comentând marile competiții, el știe exact care sunt tendințele în patinajul mondial. „Competiția masculină va fi dominată de supertalentul american Ilia Malinin, un fenomen. Japonezii și francezii vor lupta probabil pentru podium. La perechi, duelul dintre Japonia, Germania, Georgia și China promite spectacol, iar la dansuri va fi o luptă fascinantă între campionii mondiali din SUA și noii campioni europeni din Franța.”

Despre patinajul feminin, antrenorul remarcă: „Sunt multe patinatoare excelente tehnic, dar prea puține care să spună o poveste. Lipsesc acele programe memorabile, cu temă, cu emoție. Cândva, patinajul era un spectacol cu suflet – acum e tot mai tehnic”.

Munca și prețul performanței

În spatele fiecărui sportiv stau antrenorii, coregrafii și echipele medicale. „Sportivii sunt responsabili de 70% din performanță, dar restul de 30% le aparține celor din jurul lor. De la antrenor la fizioterapeut – toți contează. Din păcate, nu toți își pot permite aceste resurse. Mulți improvizează, dar din puțin reușesc să facă lucruri mari”.

Riscul face parte din ADN-ul patinatorilor, subliniază antrenorul: „Unii sunt mai temători si nu vor nici-un risc, alții abia așteaptă să încerce ceva nou. Dar acest lucru se întâmplă pe tot parcursul sezonului, nu în special pentru JO. Nu prea se întâmplă ca un patinator să vină cu ceva nou. Programele lor sunt o rutină, unde domină mai ales constanța și siguranța. Iar în patinajul actual, sistemul de notare nu ajută patinatorii care introduc elemente de risc. Se punctează doar elementele tradiționale din catalogul general de punctaj. Din păcate!”

Pentru Marius Negrea, patinajul artistic nu e doar sport,ci o lecție despre viață. „Emoțiile sunt uriașe înainte de a intra pe gheață — acelea sunt momentele care fac diferența între reușită și eșec. Înveți să-ți echilibrezi bucuria și frustrarea, să nu te prăbușești și să nu te euforizezi prea devreme. Psihicul sportivului este cheia în orice competiție”.

Și, dincolo de performanță, rămâne dorința de a transmite mai departe flacăra acestui sport. „Mă bucur că TVR continuă să difuzeze patinajul artistic. Copiii văd, se inspiră, își doresc și ei să încerce. E un sport greu, dar frumos, care te învață să fii disciplinat, curajos și să nu renunți niciodată.”

După zeci de ani alături de patinoar, Marius Negrea rămâne un nume care inspiră respect și recunoștință. Sportiv, antrenor, comentator, povestitor — trei ipostaze ale aceleiași pasiuni: „Patinajul nu se termină niciodată. Mereu există ceva de învățat, de perfecționat. De fapt, asta e frumusețea lui — că nu te lasă niciodată să te oprești!”.

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

Televiziunea Română pregătește o adevărată sărbătoare a sportului alb pentru telespectatorii din întreaga țară. În perioada 6–22 februarie 2026, pasionații sporturilor de iarnă pot urmări cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

Credit foto: Arhiva personala