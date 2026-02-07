loader
Foto

Galerie foto

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

publicat: Vineri, 06 Februarie 2026

VEDETE  JO MILANO CORTINA 2026   TVR1   TVRSPORT 

Puțini sunt cei care pot spune că au trăit fiecare emoție a Jocurilor Olimpice din ultimele trei decenii – ca sportiv, antrenor și comentator. Marius Negrea, una dintre figurile emblematice ale patinajului artistic românesc, este unul dintre acei oameni speciali.

 

Din 1992 și până astăzi, a privit gheața olimpică din toate unghiurile posibile – a patinat, a antrenat, a analizat și a spus povești despre sportivi, glorie și sacrificiu, de la microfonul de comentator al Televiziunii Române. Din 6 februarie, la TVR 1, vocea lui Marius Negrea ne va însoți la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, la probele de patinaj artistic.

Patinator de performanță, Marius Negrea și-a început cariera în România, dar s-a format sportiv la școli și centre de elită din Germania și Elveția. A devenit campion național al României, apoi, în 1995, a câștigat titlul de campion al Elveției. Un an mai târziu s-a întors să reprezinte din nou România, din dragoste pentru locul în care s-a născut.

(w882)

A concurat la cele mai mari competiții internaționale: Campionatul European de la Lausanne (1992), Jocurile Olimpice de Iarnă din Albertville (Franța, 1992) și Lillehammer (Norvegia, 1994) – unde s-a clasat pe locul 19, un rezultat notabil pentru acea perioadă în sportul românesc de iarnă.

(w882)

După retragerea din activitate, Marius Negrea nu s-a îndepărtat de gheață. A devenit antrenor, construind noi generații de patinatori români – cum sunt Gheorghe Chiper, Adrian Matei, Roxana Luca sau Julia Sauter, toți sportivi care au reprezentat România în competiții internaționale.„Cele mai mari emoții nu sunt pe gheață, ci la mantinelă”, spune Marius. „Ca sportiv, emoțiile sunt despre tine — vrei doar să arăți tot ce știi. Ca antrenor, trăiești de zece ori mai intens, pentru că nu știi dacă ai făcut totul bine, dacă ai pregătit sportivul exact cum trebuie. Sunt momente care te consumă, dar te și împlinesc enorm.”

O voce pentru patinajul artistic românesc

Din 1991, Marius Negrea și-a început „ucenicia” în mass-media sportivă, comentând competiții alături de marele Cristian Țopescu. De atunci și până astăzi, a colaborat cu TVR la toate edițiile marilor campionate și Jocurilor Olimpice de Iarnă – de la Albertville și Lillehammer, până la PyeongChang 2018, Beijing 2022 și Milano–Cortina 2026.

(w882)

„Trăiesc cu mare bucurie și mândrie fiecare transmisiune. E a zecea ediție de Jocuri Olimpice la care comentez pentru TVR. E emoție pură. La microfon trăirile sunt diferite – vezi totul, fiecare detaliu, fiecare reușită sau eșec. E altfel decât pe gheață, dar totul e la fel de intens.”

Pentru public, patinajul artistic e o combinație între eleganță, muzică și mișcare. Pentru fostul patinator, magia stă însă în detaliu: „Spectatorii trebuie să urmărească acuratețea aterizărilor – rotațiile complete, finețea piruetelor, viteza de execuție și creativitatea pozițiilor. Frumusețea unui program nu stă doar în spectaculozitate, ci în precizie și echilibru”.

Cu experiența unui fost campion, Marius Negrea observă finețurile tehnice: „Pașii de legătură dintre elemente definesc gradul de dificultate. De acolo se face diferența între un program bun și unul excepțional”. Comentând marile competiții, el știe exact care sunt tendințele în patinajul mondial. „Competiția masculină va fi dominată de supertalentul american Ilia Malinin, un fenomen. Japonezii și francezii vor lupta probabil pentru podium. La perechi, duelul dintre Japonia, Germania, Georgia și China promite spectacol, iar la dansuri va fi o luptă fascinantă între campionii mondiali din SUA și noii campioni europeni din Franța.”

Despre patinajul feminin, antrenorul remarcă: „Sunt multe patinatoare excelente tehnic, dar prea puține care să spună o poveste. Lipsesc acele programe memorabile, cu temă, cu emoție. Cândva, patinajul era un spectacol cu suflet – acum e tot mai tehnic”.

(w882)

Munca și prețul performanței

În spatele fiecărui sportiv stau antrenorii, coregrafii și echipele medicale. „Sportivii sunt responsabili de 70% din performanță, dar restul de 30% le aparține celor din jurul lor. De la antrenor la fizioterapeut – toți contează. Din păcate, nu toți își pot permite aceste resurse. Mulți improvizează, dar din puțin reușesc să facă lucruri mari”.

Riscul face parte din ADN-ul patinatorilor, subliniază antrenorul: „Unii sunt mai temători si nu vor nici-un risc, alții abia așteaptă să încerce ceva nou. Dar acest lucru se întâmplă pe tot parcursul sezonului, nu în special pentru JO. Nu prea se întâmplă ca un patinator să vină cu ceva nou. Programele lor sunt o rutină, unde domină mai ales constanța și siguranța. Iar în patinajul actual, sistemul de notare nu ajută patinatorii care introduc elemente de risc. Se punctează doar elementele tradiționale din catalogul general de punctaj. Din păcate!”

Pentru Marius Negrea, patinajul artistic nu e doar sport,ci o lecție despre viață. „Emoțiile sunt uriașe înainte de a intra pe gheață — acelea sunt momentele care fac diferența între reușită și eșec. Înveți să-ți echilibrezi bucuria și frustrarea, să nu te prăbușești și să nu te euforizezi prea devreme. Psihicul sportivului este cheia în orice competiție”.

Și, dincolo de performanță, rămâne dorința de a transmite mai departe flacăra acestui sport. „Mă bucur că TVR continuă să difuzeze patinajul artistic. Copiii văd, se inspiră, își doresc și ei să încerce. E un sport greu, dar frumos, care te învață să fii disciplinat, curajos și să nu renunți niciodată.”

După zeci de ani alături de patinoar, Marius Negrea rămâne un nume care inspiră respect și recunoștință. Sportiv, antrenor, comentator, povestitor — trei ipostaze ale aceleiași pasiuni: „Patinajul nu se termină niciodată. Mereu există ceva de învățat, de perfecționat. De fapt, asta e frumusețea lui — că nu te lasă niciodată să te oprești!”.

(w882)

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

Televiziunea Română pregătește o adevărată sărbătoare a sportului alb pentru telespectatorii din întreaga țară. În perioada 6–22 februarie 2026, pasionații sporturilor de iarnă pot urmări cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

 

Credit foto: Arhiva personala

 

 

Tag-uri: JO Milano Cortina 2026, Jocurile Olimpice de iarna, Marius Negrea, patinaj artistic

INTERVIURI - vedete Logo

 

#vedete

VEDETE Logo

Adriana Irimescu

ADRIANA IRIMESCU

Actriţă, moderatoare şi realizatoare de emisiuni radio şi TV,...

Albertina Ionescu

ALBERTINA IONESCU

E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată...

Alina Stancu

ALINA STANCU

Absolventă a Faculăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, ca...

Anca Mazilu

ANCA MAZILU

Cu o experienţă de peste 20 ani în televiziune, Anca Mazilu a...

Andra Soceanu

ANDRA SOCEANU

Prezentatoare a Telejurnalului de prânz (ora 14.00) de la TVR 1 şi...

Andrei - Victor Dochia

ANDREI - VICTOR DOCHIA

Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina,...

Andrei Bărbulescu

ANDREI BĂRBULESCU

Andrei Bărbulescu s-a născut în 30 noiembrie 1974, la Bucureşti. A...

Bogdan Muzgoci

BOGDAN MUZGOCI

Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început,...

Bogdan Şerban Iancu

BOGDAN ŞERBAN IANCU

În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto...

Bogdan Stănescu

BOGDAN STĂNESCU

Cu o vastă experiență în televiziune, Bogdan Stănescu nu a refuzat...

Boris Velimirovici

BORIS VELIMIROVICI

Născut în 1976, la Pojejena (Caraş-Severin), Boris Velimirovici...

Cătălin Ştefănescu

CĂTĂLIN ŞTEFĂNESCU

„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin...

Claudiu Lucaci

CLAUDIU LUCACI

Jurnalist din 1990, Claudiu Lucaci s-a alăturat echipei Ştirilor...

Cosmin Băleanu

COSMIN BĂLEANU

„Sunt un om absolut normal, pasionat de sport și televiziune. Am...

Costin Deşliu

COSTIN DEŞLIU

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și...

Cristian Mîndru

CRISTIAN MÎNDRU

A absolvit Facultatea de Jurnalism, urmărindu-şi visul pe care l-a...

Cristian Petru

CRISTIAN PETRU

Cristian Petru prezintă „INFO Plus” şi ediţii speciale la TVR INFO...

Cristian Tabără

CRISTIAN TABĂRĂ

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A...

Cristina Soare

CRISTINA SOARE

Cristina Soare e jurnalista care ne aduce nu doar informații despre...

Cristina Şoloc

CRISTINA ŞOLOC

După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe...

Dana Constantinescu

DANA CONSTANTINESCU

S-a născut pe 3 decembrie 1962 în Bucureşti şi lucrează în TVR de...

Dana Iancu

DANA IANCU

Prezență caldă și energică, Dana Iancu reuşeşte să îmbine munca în...

Daniela Zeca-Buzura

DANIELA ZECA-BUZURA

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni...

Dorina Florea

DORINA FLOREA

Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1...

Eda Marcus

EDA MARCUS

E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi...

Eugen Rusu

EUGEN RUSU

De luni până joi, ne aduce cele mai importante ştiri ale zilei, la...

Eugenia Vodă

EUGENIA VODĂ

Eugenia Vodă realizează din anul 2000, pe TVR1, „Profesioniştii",...

Florina Constantinescu

FLORINA CONSTANTINESCU

„Cred că am cântat de când mă ştiu, în cor, la serbările pe care le...

GABRIEL GIURGIU

GABRIEL GIURGIU

Una dintre cele mai echilibrate și credibile vocile ale...

Ioana Pavel

IOANA PAVEL

E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare...

Ionuț Gheorghe

IONUȚ GHEORGHE

Şi-a dorit de mic să le vorbească oamenilor despre ce se întâmplă...

Irina Păcurariu

IRINA PĂCURARIU

Irina Păcurariu este născută la Iaşi, la 23 martie 1969. A absolvit...

Iuliana Marciuc

IULIANA MARCIUC

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia...

Iuliana Tudor

IULIANA TUDOR

Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de...

Laura Fronoiu

LAURA FRONOIU

După aproape 11 ani pe micul ecran, sute de reportaje, campanii...

Liana Stanciu

LIANA STANCIU

S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma...

Loredana Iordache

LOREDANA IORDACHE

„Pentru mine, din 2016, Televiziunea Română este locul în care,...

Loredana Negrilă

LOREDANA NEGRILĂ

Jurnalist al Televiziunii Române din anul 2013, Loredana Negrilă...

Mădălina Chiţu

MĂDĂLINA CHIŢU

Deși absolventă de uman, a acceptat provocarea de a modera o...

Maria Chiriță

MARIA CHIRIȚĂ

Maria Chiriţă şi-a făcut debutul în televiziune în 2022, la TVR,...

Maria Smarandache

MARIA SMARANDACHE

Jurnalist la Televiziunea Română, Maria Smarandache are o...

Marian Voicu

MARIAN VOICU

Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de...

Marina Almășan

MARINA ALMĂȘAN

Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a...

Marina Constantinescu

MARINA CONSTANTINESCU

Marina Constantinescu s-a născut pe 22 septembrie 1966. A absolvit...

Marius Constantinescu

MARIUS CONSTANTINESCU

O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii...

Marius Popa

MARIUS POPA

„Pentru mine, televiziunea e un vis pe care îl trăiesc zilnic. Le...

Mihaela Crăciun

MIHAELA CRĂCIUN

Mihaela Crăciun (n. 1970, Reuseni, Suceava) este realizator și...

Mihai Rădulescu

MIHAI RĂDULESCU

Jurnalist senior la Departamentul de Ştiri al TVR, Mihai Rădulescu...

Mirela Nagâț

MIRELA NAGÂȚ

Mirela Nagâț şi-a început cariera în televiziune ca reporter...

Monica Ghiurco

MONICA GHIURCO

Cu o lungă experienţă în presă, Monica Ghiurco este una dintre...

Narcis Popescu

NARCIS POPESCU

Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu...

Paul Surugiu - Fuego

PAUL SURUGIU - FUEGO

Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25...

Rafael Udrişte

RAFAEL UDRIŞTE

S-a născut pe 16 octombrie 1970. Absolvent al Facultăţii de...

Ramona Avramescu

RAMONA AVRAMESCU

O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un...

Roxana Zamfirescu

ROXANA ZAMFIRESCU

Cu o carieră de peste două decenii în jurnalism, Roxana Zamfirescu...

Ruxandra Gheorghe Negrea

RUXANDRA GHEORGHE NEGREA

Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi...

Sebastian Felix Țopescu

SEBASTIAN FELIX ȚOPESCU

Face parte dintr-o generaţie de comunicatori ṣi creativi care...

Ștefan Stoica

ȘTEFAN STOICA

Ștefan Stoica este pasionat de pescuit, natură şi călătorii încă de...

Stela Popa

STELA POPA

Stela și-a împlinit visul din copilărie: să ajungă la Televiziunea...

Teodora Antonescu

TEODORA ANTONESCU

„TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la...

Teodora Drăgoi

TEODORA DRĂGOI

Născută pe 26 mai 1989, în orașul Hunedoara, Teodora Drăgoi alege...

Tudor Furdui

TUDOR FURDUI

Cu o profesie de economist şi cu visele din copilărie în care spera...

Valentina Băințan

VALENTINA BĂINȚAN

Ca producător tv, este implicată în realizarea și coordonarea unora...

Virgil Ianțu

VIRGIL IANȚU

Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din istoria...

Vlad Ungar

VLAD UNGAR

Este reporter al Știrilor TVR acreditat la Guvern, dar şi...

 TVR1   TVR2   TVR3   TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVRCLUJ   TVRCRAIOVA   TVRIAȘI   TVRTIMIȘOARA   TVRMURES 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

Autorul și regizorul de teatru italian Eugenio Barba celebrează 90 de ani la Grivița 53, printr-o stagiune de cinci spectacole. Despre acest ...

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

Pionieră a României în proba de sărituri cu schiurile, Daniela Vasilica Toth (28 de ani, născută Haralambie) se pregătește să scrie din nou ...

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

Rugby-ul românesc revine în prim-plan pentru fanii români! TVR va transmite meciurile „Stejarilor” din Campionatul European de Rugby (Rugby ...

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

  TVRINFO     TVRINFO 

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

Planul de relansare economică, obiectiv important al strategiei actuale de guvernare, a intrat într-o etapă decisivă de consultare prin ...

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

Puțini sunt cei care pot spune că au trăit fiecare emoție a Jocurilor Olimpice din ultimele trei decenii – ca sportiv, antrenor și comentator. ...

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de o echipă istorică în proba de sărituri cu schiurile, atât prin ...

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

De ce au avut atâta succes cărţile renumitului scriitor francez de origine cehă în întreaga lume? De ce s-a mutat în Franţa şi a început să scrie ...

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorseze. Documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorseze. Documentar în premieră la TVR Cultural

Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? La TVR Cultural, duminică, 8 februarie, ...

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

Schiul fond are o istorie începută în momentul în care omul a descoperit că atașarea unor bucăți de lemn sub picioare îi permite o deplasare mai ...

De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

  PROMO     TVR1 

De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică, iar astăzi este cea care modelează drumul speranței patinajului ...

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

Patinatoarea Julia Sauter va duce tricolorul țării noastre la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. Programul ei îl vom urmări pe 17 ...

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

  RECOMANDARI     TVR1 

România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

Vineri, 6 februarie, de la ora 18:15, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Andreea PIPERNEA, specialist în servicii financiare, și domnul ...

Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

  TVRINFO     TVRINFO 

Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

Emisiunea Info EDU aduce la aceeași masă toate vocile relevante ale sistemului, de la experți și specialiști în politici educaționale, până la ...

Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

Un secret îngropat timp de decenii iese la lumină printr-o investigație tulburătoare. Pornind de la mărturisirea bunicii sale, cineastul Dragoș ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate