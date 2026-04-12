„Drumul spre Viena” al Alexandrei Căpitănescu începe la TVR

publicat: Duminică, 12 Aprilie 2026

Din 14 aprilie, Liana Stanciu ne invită să urmărim evoluţia reprezentantei României la Eurovision 2026, de la sesiunile de pregătire la repetiţiile oficiale de la Viena, de la petrecerile de promovare la momente spumoase de culise. „Drumul spre Viena” se vede în fiecare marţi, de la ora 21.30, la TVR 1, iar miercurea, de la 15.30, la TVRi.

 

Ce ar fi Eurovisionul fără vâlva creată în jurul lui, fără emoţia scenelor, fără petrecerile lui colorate şi pline de veselie, chiar şi fără controversele iscate an de an în jurul acestui fenomen?... Anul acesta, România se întoarce în competiţie, cu toate ingredientele necesare: piesă de top, voce, emoţie, petreceri... şi, da, inclusiv controverse! Pe toţi cei interesaţi de fenomenul Eurovision, Televiziunea Română îi invită să pornească pe „Drumul spre Viena”, o serie difuzată săptămânal la TVR 1 şi TVR Internaţional, ce urmăreşte, în timp real, parcursul reprezentantei României la Eurovision Song Contest 2026, de la momentul câştigării Selecției Naționale până la experiența scenei internaţionale şi impactul acesteia după concurs. Liana Stanciu, gazda emisiunii, ne aşteaptă la prima ediţie marţi, 14 aprilie, de la ora 21.30, la TVR 1, respectiv miercuri, 15 aprilie, de la 15.30, la TVRi.

„Drumul spre Viena” se doreşte a fi un jurnal vizual dinamic al Alexandrei Căpitănescu, oferind telespectatorilor acces în culisele unui proces artistic intens şi vizibil internaţional, transformând pregătirea pentru Eurovision într-o poveste autentică, emoțională şi uşor de urmărit. Seria îmbină dialoguri spumoase şi filmări observaţionale, confesiuni directe și momente din backstage, surprinzând atât construcția artistică a unui moment Eurovision, cât şi dimensiunea umană a acestei experienţe.

Filmările vor acoperi atât pregătirea din România (repetiții, concept artistic, probe), cât şi prezența internațională: pre-party-uri, repetițiile oficiale de la Viena, evenimentele conexe şi momentele-cheie din zilele semifinalei şi finalei. Ultimele episoade vor completa povestea cu reflecția de după concurs, oferind o perspectivă completă asupra experienţei.

Avem şansa să pătrundem în circuitul internațional de pre-party-uri Eurovision – Oslo, Amsterdam, Bucureşti şi Londra – care adaugă proiectului o dimensiune europeană şi un conținut dinamic, cu expunere extinsă. Aceste evenimente reunesc artişti din întreaga Europă, foşti câştigători şi reprezentanți consacrați, oferind un cadru autentic de interacțiune, promovare şi validare artistică. De asemenea, un eveniment inedit este organizarea, în premieră, a unui Eurovision Pre-Party la Bucureşti, moment cu puternic impact mediatic şi simbolic, ce poziționează România ca parte activă a comunității Eurovision. Participarea unor foşti câştigători, artişti români şi internaţionali din edițiile anterioare şi concurenții ediției 2026 va transforma acest eveniment într-un punct central al narațiunii unuia dintre episoade.

Vom urmări, la „Drumul spre Viena”, şi interviuri şi intervenţii relevante cu artista şi echipa sa (band, management, coregraf, regizor, producători), cu compozitori şi creatori ai piesei, foşti participanți ai României la Eurovision, artişti internaționali şi reprezentanți ai actualei ediții, profesionişti din culise şi organizatori.

Televiziunea Română oferă astfel vizibilitate reprezentantei României în competiția Eurovision Song Contest 2026 şi, în acelaşi timp, familiarizează publicul din țara noastră cu etapa internațională ce urmează a fi difuzată la TVR 1 pe 12, 14 şi 16 mai.


prezentator: Liana Stanciu
producător: Elena Ştirbescu

Tag-uri: Alexandra Capitanescu, culise, Drumul spre Viena, Eurovision, Eurovision 2026, Liana Stanciu, TVR 1, TVR Internaţional

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

Simbol al cinematografiei franceze, Catherine Deneuve ni se dezvăluie dincolo de mitul „blondei reci” în documentarul „Catherine Deneuve în fața ...

Învierea Domnului, biruința morții și sărbătoarea vieții

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Învierea Domnului, biruința morții și sărbătoarea vieții

Întreaga învățătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea lui Hristos. Învierea este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Să ne bucurăm și ...

Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

  PROMO     TVR1   TVRI 

Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

În a doua zi de Paşti, TVR difuzează în premieră absolută un fragment din concertul extraordinar „Colindăm prin viață”, susținut de Paula Seling ...

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

Emisiunea „Omul și timpul” propune la TVR Cultural, într-o ediție specială de Paști, un dialog profund despre memorie, destin și felul în care ...

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura ...

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

În a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, TVR INFO difuzează ultimele două episoade ale seriei „Mânăstiri din Europa”. O călătorie impresionantă ...

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

  TVRINFO     TVRCULTURAL   TVRINFO 

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

Despre credință și societate, o reflecție asupra modului în care trăim astăzi Sărbătorile Pascale într-o lume marcată de incertitudini, în ...

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

Vinerea Mare ne amintește de Patimile Mântuitorului pentru păcatele omenirii, de răstignirea pe Cruce care nu era practicată de evrei, ci de ...

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

Un proiect în serial despre exportul jazzului american particularizat cu arhive TVR de colecție, dar și de un performance semnat Katia Pascariu, ...

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

  TVRINFO     TVRINFO 

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. ...

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

Continuăm să descoperim „Mănăstiri din Europa” la postul de ştiri al Televiziunii Române. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, de la ora 15.00, ...

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

  TVRINFO     TVRMOLDOVA   TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRINFO 

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, ...

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul ...

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

Despre copilărie şi locurile natale, despre speranţa ce i-o aduce Învierea Domnului în fiecare an şi despre influenţa Mariei Tănase sa asupra ...

