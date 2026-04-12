„Drumul spre Viena” al Alexandrei Căpitănescu începe la TVR

Din 14 aprilie, Liana Stanciu ne invită să urmărim evoluţia reprezentantei României la Eurovision 2026, de la sesiunile de pregătire la repetiţiile oficiale de la Viena, de la petrecerile de promovare la momente spumoase de culise. „Drumul spre Viena” se vede în fiecare marţi, de la ora 21.30, la TVR 1, iar miercurea, de la 15.30, la TVRi.

Ce ar fi Eurovisionul fără vâlva creată în jurul lui, fără emoţia scenelor, fără petrecerile lui colorate şi pline de veselie, chiar şi fără controversele iscate an de an în jurul acestui fenomen?... Anul acesta, România se întoarce în competiţie, cu toate ingredientele necesare: piesă de top, voce, emoţie, petreceri... şi, da, inclusiv controverse! Pe toţi cei interesaţi de fenomenul Eurovision, Televiziunea Română îi invită să pornească pe „Drumul spre Viena”, o serie difuzată săptămânal la TVR 1 şi TVR Internaţional, ce urmăreşte, în timp real, parcursul reprezentantei României la Eurovision Song Contest 2026, de la momentul câştigării Selecției Naționale până la experiența scenei internaţionale şi impactul acesteia după concurs. Liana Stanciu, gazda emisiunii, ne aşteaptă la prima ediţie marţi, 14 aprilie, de la ora 21.30, la TVR 1, respectiv miercuri, 15 aprilie, de la 15.30, la TVRi.

„Drumul spre Viena” se doreşte a fi un jurnal vizual dinamic al Alexandrei Căpitănescu, oferind telespectatorilor acces în culisele unui proces artistic intens şi vizibil internaţional, transformând pregătirea pentru Eurovision într-o poveste autentică, emoțională şi uşor de urmărit. Seria îmbină dialoguri spumoase şi filmări observaţionale, confesiuni directe și momente din backstage, surprinzând atât construcția artistică a unui moment Eurovision, cât şi dimensiunea umană a acestei experienţe.

Filmările vor acoperi atât pregătirea din România (repetiții, concept artistic, probe), cât şi prezența internațională: pre-party-uri, repetițiile oficiale de la Viena, evenimentele conexe şi momentele-cheie din zilele semifinalei şi finalei. Ultimele episoade vor completa povestea cu reflecția de după concurs, oferind o perspectivă completă asupra experienţei.

Avem şansa să pătrundem în circuitul internațional de pre-party-uri Eurovision – Oslo, Amsterdam, Bucureşti şi Londra – care adaugă proiectului o dimensiune europeană şi un conținut dinamic, cu expunere extinsă. Aceste evenimente reunesc artişti din întreaga Europă, foşti câştigători şi reprezentanți consacrați, oferind un cadru autentic de interacțiune, promovare şi validare artistică. De asemenea, un eveniment inedit este organizarea, în premieră, a unui Eurovision Pre-Party la Bucureşti, moment cu puternic impact mediatic şi simbolic, ce poziționează România ca parte activă a comunității Eurovision. Participarea unor foşti câştigători, artişti români şi internaţionali din edițiile anterioare şi concurenții ediției 2026 va transforma acest eveniment într-un punct central al narațiunii unuia dintre episoade.

Vom urmări, la „Drumul spre Viena”, şi interviuri şi intervenţii relevante cu artista şi echipa sa (band, management, coregraf, regizor, producători), cu compozitori şi creatori ai piesei, foşti participanți ai României la Eurovision, artişti internaționali şi reprezentanți ai actualei ediții, profesionişti din culise şi organizatori.

Televiziunea Română oferă astfel vizibilitate reprezentantei României în competiția Eurovision Song Contest 2026 şi, în acelaşi timp, familiarizează publicul din țara noastră cu etapa internațională ce urmează a fi difuzată la TVR 1 pe 12, 14 şi 16 mai.





prezentator: Liana Stanciu

producător: Elena Ştirbescu



