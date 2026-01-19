loader
Foto

Un paradox fascinant - performanța maximă se atinge atunci când mintea „nu gândește”

publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Pare contraintuitiv, însă performanța sportivă de vârf este atinsă în momentele în care procesele cognitive conștiente sunt suspendate, permițând unei părți a minții să funcționeze fără intervenția gândirii analitice.

 

Această stare nu presupune absența activității mentale, ci o reorientare a atenției dinspre fluxul intern de gânduri către dinamica imediată a competiției. Atunci când focalizarea se mută asupra raționamentelor, sportivul tinde să își transmită instrucțiuni, să își critice acțiunile sau să anticipeze rezultatul final, procese care fragmentează cursivitatea mișcărilor și afectează execuția.

În schimb, în momentele în care atenția rămâne ancorată exclusiv în joc, gândirea devine silențioasă, iar efortul conștient de a evolua într-un anumit mod dispare. În această etapă, acțiunile sunt ghidate de intuiție, sportivul integrându-se într-un flux de energie care permite o coordonare optimă și o viziune clară asupra a ceea ce trebuie realizat. Excelența este astfel rezultatul unei stări de prezență absolută, denumită adesea „zonă”, în care individul rămâne captiv până în clipa în care apare conștientizarea propriei performanțe.

Echilibrul acestui mecanism psihologic este extrem de delicat, fiind guvernat de principiul conform căruia orice încercare voluntară de a controla sau de a menține această stare duce inevitabil la pierderea ei. Astfel, succesul în sportul de înalt nivel depinde de capacitatea de a menține mintea într-o stare de receptivitate pură, unde acțiunea precede gândul și unde rezultatul este produsul unei armonii perfecte între pregătirea fizică și liniștea interioară.

Ideea că performanța maximă se atinge atunci când mintea „nu gândește” pare să contrazică tot ceea ce suntem învățați despre efort, control și logică. Este acel paradox fascinant în care, pentru a câștiga controlul total asupra corpului și a situației, trebuie mai întâi să renunți la controlul conștient al minții.

Din punct de vedere psihologic, acest lucru se explică prin faptul că gândirea analitică este mult mai lentă decât memoria musculară și intuiția formată prin mii de ore de antrenament. Când un sportiv începe să analizeze „cum să dea lovitura perfectă” în timp ce o execută, el creează o barieră între intenție și acțiune. Gândul devine un zgomot care perturbă ritmul natural al corpului.

Această „zonă” sau stare de flow (flux) este, în esență, momentul în care pregătirea tehnică devine una cu instinctul. Este contraintuitiv pentru că suntem obișnuiți să credem că „a te strădui mai mult” înseamnă „a te gândi mai mult”, când, în realitate, excelența în sport vine dintr-o formă de încredere atât de profundă în propriile abilități, încât mintea își permite luxul de a tăcea.

Aceeași regulă se aplică, surprinzător, și în alte paliere ale vieții: cele mai bune soluții apar adesea atunci când ieșim din rigiditatea tiparelor și lăsăm prezența și ascultarea activă să preia conducerea.

Ați observat vreodată acest fenomen în propria activitate — acele momente în care lucrurile au ieșit perfect tocmai pentru că nu ați stat să „disecați” fiecare pas în timp ce îl făceați?

Tag-uri: abilitate sportiva, ambiție, antrenament, autocontrol, disciplina, efort, performanță sportivă, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

18 Ianuarie, 22:28

Superliga, etapa a 22-a: Dinamo – ”U” Cluj 1-0, echipa lui Kopic rămâne aproape de lider

18 Ianuarie, 12:47

Snowboard: Româncele Kata Mandel și Henrietta Bartalis, calificate la JO 2026

17 Ianuarie, 21:53

Superliga, etapa a 22-a: Rapid, pe primul loc după 1-0 cu Metaloglobus

17 Ianuarie, 14:30

Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Povestea vinului făcut de femeile din Argentine la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Povestea vinului făcut de femeile din Argentine la TVR Cultural

Întru-un mediu dominat, prin tradiţie, de bărbaţi, femeile argentiniene din Mendoza au reuşit să se impună şi să creeze un vin! Povestea lor, în ...

Un paradox fascinant - performanța maximă se atinge atunci când mintea „nu gândește”

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Un paradox fascinant - performanța maximă se atinge atunci când mintea „nu gândește”

Pare contraintuitiv, însă performanța sportivă de vârf este atinsă în momentele în care procesele cognitive conștiente sunt suspendate, permițând ...

Starea Planetei – Cronica unei lumi în schimbare, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Starea Planetei – Cronica unei lumi în schimbare, la TVR INFO

Starea Planetei”, emisiune ce poate fi urmărită de luni până vineri, de la orele 14.55 și 18.55, este spațiul pe care TVR INFO îl dedică celei ...

„Fețele dictatorului”, un documentar reflecție asupra puterii imaginii, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Fețele dictatorului”, un documentar reflecție asupra puterii imaginii, la „Dosar România”

Imagine, retuș, propagandă. Cum a fabricat și demontat fotografia adevărul unei epoci. De la fotografiile oficiale de presă până la imaginile ...

„Sub mâna blândă a iubirii”: Felicia Filip și Cristian Mihăilescu, la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

„Sub mâna blândă a iubirii”: Felicia Filip și Cristian Mihăilescu, la „Destine ca-n filme”

Au dus arta lirică pe cele mai mari scene ale lumii. Iubirea lor, născută pe scenă, a crescut odată cu succesul profesional. Arta le-a fost ...

De ce vrea Trump Groenlanda?

  PROMO     TVR1 

De ce vrea Trump Groenlanda?

Dragoș Mateescu, analist la Institutul Diplomatic Român, e invitatul lui Marian Voicu şi ne explică în detaliu de ce vizează preşedintele SUA ...

„Sprint with the Stars”, în premieră în România, transmis la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Sprint with the Stars”, în premieră în România, transmis la TVR Sport

David Popovici aduce la Otopeni o competiție inedită, care oferă copiilor posibilitatea să concureze alături de staruri ale înotului mondial.

TVR difuzează în premieră Gala Premiilor Academiei Europene de Film

  PROMO     TVR1 

TVR difuzează în premieră Gala Premiilor Academiei Europene de Film

Ceremonia de decernare a celor mai importante distincții ale cinematografiei europene de la Berlin va fi transmisă pe TVR1 în direct, sâmbătă, ...

Artă sub Cerul Sfinților. „Am simțit că Dumnezeu Și-a pictat singur biserica.” Daniel Codrescu, autorul picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, invitat la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Artă sub Cerul Sfinților. „Am simțit că Dumnezeu Și-a pictat singur biserica.” Daniel Codrescu, autorul picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, invitat la „Brilliant”

Despre binecuvântata povară ce i s-a dat, despre bucurie şi zbucium, precum şi despre legătura dintre restaurarea unor fragmente din fresca ...

Cazul Regimentului 89 Infanterie: MApN preia teza „evreilor comuniști” care au atacat soldații în timpul Pogromului de la Iași și scoate militarii nevinovați

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Cazul Regimentului 89 Infanterie: MApN preia teza „evreilor comuniști” care au atacat soldații în timpul Pogromului de la Iași și scoate militarii nevinovați

Decorarea militarului Ion Vasile Banu, din cadrul Regimentului 89 Infanterie, singura persoană omagiată de către președintele Nicușor Dan cu ...

„Prim plan” – Analiza evenimentelor relevante pentru români

  TVRINFO     TVRINFO 

„Prim plan” – Analiza evenimentelor relevante pentru români

Emisiunea „Prim plan”, moderată de Ștefan Onică, este difuzată la TVR INFO de luni până joi, de la ora 21:00. Programul își propune să ofere ...

Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

Primul Grand Slam al anului va începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne, iar România are trei jucătoare calificate direct pe tabloul principal: ...

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

  FILM     TVR.RO 

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

„Umil” („Smiren”, Bulgaria – România, 2021), debutul în filmul de ficțiune al realizatorului de documentare Svetoslav Draganov, poate fi urmărit ...

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

  FILM     TVR2 

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

Mari descoperiri medicale ale anilor ’60 se îmbină cu poveşti de dragoste complicate în secția de chirurgie cardiacă a spitalului Le Molinette ...

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

Duminică, 18 ianuarie, de la ora 21.00, TVR 1 difuzează partea a doua a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția 2025, un ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate