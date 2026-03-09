Complexul Studenţesc Tei, Delta Văcăreşti şi... Oraşul din vis. Seria „Istoriile oraşului” continuă la TVR 2

PROMO TVR2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural, poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR 2. În săptămâna 9-15 martie, la TVR 2, descoperim istoria Parcului Tineretului şi a crematoriului Cenuşa, facem o călătorie prin Oraşul din vis şi aflăm lucruri necunoscute despre Complexul Studenţesc Tei şi Delta Văcăreşti

„Seria documentară Istoriile oraşului îndreaptă atenția și sensibilitatea publicului către o istorie complexă și nuanțată a cotidianității urbane, relevantă culturii noastre comunitare. Deși vizăm trecutul, nu relatăm istorii glorioase, experiențe remarcabile, ci vieți obișnuite care, spre surpriza tuturor, nu sunt deloc neinteresante”, punctează din start Raluca Bibiri, producătorul excelentei serii documentare pe care TVR 2 o redifuzează în această perioadă: „Istoriile oraşului” spun poveşti fascinante despre un Bucureşti necunoscut, dar pe care îl descoperim la tot pasul. „Fiecare episod abordează o istorie anume (a unei familii, case, comunități urbane) și o dezvoltă prin interviuri cu locuitori, rude, specialiști în domeniul urbanistic și cultural”, mai precizează producătoarea Raluca Bibirii

Alături de istoricul Mihai Burcea și de vechii locuitori ai cartierului de pe strada Lânăriei, realizatorii Bogdan Vârșan și Lucia Zamfir ne invită să descoperim istoria Parcului Tineretului și a crematoriului „Cenușa”, în primul episod din această săptămână, la „Istoriile orașului”. Îl urmărim luni, 9 martie, de la ora 17.00, la TVR 2.

Dinspre colina ce mărginește Parcul Tineretului, cobora odinioară așa-numita „Vale a Plângerii”, o fostă groapă de gunoi a mahalalei și adăpost al celor prigoniți de lege, mai apoi, la început de secol XX, traseu pentru cursele de motociclete.

În 1925, pe creasta colinei, a fost înălțată o construcție unică în peisajul bucureștean, după un proiect al arhitectului Duiliu Marcu, o premieră la acea vreme, realizată într-un stil eclectic, cu elemente de inspirație bizantină, siriană și egipteană, de tipul Monumentului Cantacuzinilor din Cimitirul Bellu.

Crematoriul „Cenușa” a fost inaugurat în 25 ianuarie 1928. Scara principală este flancată de statuile Durerea și Nădejdea și de două basoreliefuri realizate în 1930 – 1934 de Ioan Iordănescu.

De-a lungul timpului, aici au fost incinerate aproape 60.000 de persoane, printre care unii dintre cei mai influenți comuniști din epoca lui Gheorghiu-Dej. În luna mai a anului 2002, crematoriul și-a încetat activitatea de incinerare.

Realizatori: Bogdan Vârșan și Lucia Zamfir

Producător: Raluca Bibiri

Marţi, 10 martie, la „Istoriile oraşului” facem o călătorie prin „Oraşul din vis”, povestit de Doina Ruşti.

Doina Ruşti este un povestitor desăvârşit şi ne vom bucura de prezenţa ei la TVR 1, de la ora 17.00. Ea nu ne vorbeşte doar despre istoriile neştiute ale vechilor Bucureşti, ci ne poartă în visele sale, devenite realitatea romanelor pe care le-a scris, încercând să afle tâlcurile acestui vechi oraş.

Distinsă cu Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor în anul 2008 şi al Academiei Române în 2009, Doina Ruşti este povestașa ideală pentru a ne iniţia în tainele oraşului-vis, istorii ale trecutului, care apar, cum spune ea, mai întâi în vise si apoi devin realitate.

Realizatori: Andrei Măgălie, Lucia Zamfir

Producător: Raluca Bibiri

Ultimele două decenii de comunism le-au adus tinerilor bucureşteni un loc cu totul special pentru acele vremuri: Complexul Studenţesc Tei. Îl descoperim pe îndelete miercuri, 11 martie, ora 17.00, la TVR 2.

Pentru 2-3 lei, tinerii bucureşteni aveau la dispoziţie, în Complexul Studenţesc Tei, plajă, lac, toată gama de sporturi frecventabile, Radio Tei – un post cu muzică, glume şi numeroase concursuri. În plus, o lună, pe timp de vară, se organizau Serbările Studenţeşti Tei, unde erau invitate cele mai apreciate trupe şi brigăzi studenţeşti de umor, studenţii premiaţi în umor, teatru, muzică şi alte arte. Aceştia se regăseau pe aceeaşi scenă cu trupe ale teatrelor Capitalei, trupe celebre de rock şi folk. Toate numele mari veneau în Tei. De la Divertis la Florian Pittiş, de la Nadia Comăneci la Dan Grigore. Complexul Studenţesc Tei era similar Costineştiului, în plină capitală. În fapt, o supapă pentru restricţiile din ce în ce mai dure impuse de regim şi o gură de aer la oferta extrem de săracă de activităţi culturale şi de relaxare. Realizatorul Iulian Foişor a stat de vorbă cu persoanele implicate în organizarea evenimentelor, cu artişti şi a găsit în Arhiva TVR momente inedite ale evenimentelor organizate de-a lungul anilor.

Realizator: Iulian Foişor

Producător: Raluca Bibiri

Delta Văcăreşti este un loc aparte în spatiul bucureştean. Odinioară o zonă de case răzleţe, presărate printre grădini şi livezi, având în vecinătate o mânăstire, zona Văcărăşti ascunde un parcurs impresionant. Joi, 12 martie, de la ora 17.00, „Istoriile oraşului” recreează povestea unui proiect socialist abandonat, traversând o lungă perioadă de tranziţie, de la un sistem de planificare teritorială la altul, lăsând în cele din urmă natura să repare rănile trecutului. Parcul Văcăreşti - de la un proiect hidrotehnic megaloman, la o deltă urbană nemărginită.

Realizatori: Raluca Bibiri, Lucia Zamfir

Producător: Raluca Bibiri

credit foto: capturi documentare din seria „Istoriile orașului”