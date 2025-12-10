loader
Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025

Le va fi gazdă, pentru două episoade, Orașul Gangsterilor, Chicago, o metropolă fabuloasă, pe care cei doi călători au cutreierat-o la pas. O descoperim alături de ei la „Hai-Hui... cu Marina”, pe 10 şi 24 decembrie, de la 20.05, la TVR 2.

 

Ştiaţi că numele Chicago înseamnă, de fapt, „Ceapă sălbatică”?... Denumirea vine de la termenul shikaakwa, din limba aborigenilor din zona statului Illinois, unde se află cel de-al treilea oraș ca mărime din Statele Unite. Timp de două ediţii „Hai-Hui... cu Marina”, vizităm şi noi Orașul Gangsterilor, alături de Marina Almăşan şi Cătălin Soci, care au străbătut fabuloasa metropolă în toate direcţiile. Îi însoţim pe 10 şi 24 decembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Cei doi călători „hai-hui” au bifat, desigur, semeţul Trump Tower, construit de Donald Trump când era un strălucit om de afaceri. „Clădirea are 100 de etaje și 423,2 m înălțime, fiind una dintre cele mai înalte structuri din Chicago. Turnul include facilități de lux, cum ar fi un centru spa de 23.000 de picioare pătrate, o piscină interioară, un restaurant numit Terrace 16, un bar (Rebar – unde am şi filmat, de altfel, cu Laura Bretan), precum și spații de evenimente”, ne explică Marina. Nu mică îi e mirarea realizatoarei când găseşte, în meniul luxosului restaurant... clasicii mici româneşti! „…să mai zica cineva ca Trump nu iubeste România!” concluzionează ea.

La fel de impozant este şi celebrul zgârie-nori Willis Tower – al 12-lea cel mai mare din lume, pe care îl vedem în ediţia de miercuri a emisiunii. Apoi, cei doi turişti... profesionişti au vizitat Muzeul de istorie naturală – unul dintre cele mai mari ale planetei,  pe cel de Artă contemporană, au ascultat jazz la cel mai faimos club din oraş, acolo unde, cu 100 de ani în urmă, obișnuia să-și petreacă nopțile celebrul gangster Al Capone.

O prezenţă deosebită la „Hai-Hui... cu Marina” este Laura Bretan, frumoasa care a cucerit lumea cu vocea ei şi cu care Marina şi Cătălin au filmat nu doar un interviu, ci şi un videoclip pe străzile din Down Town!

De neratat în „City of Big Shoulders” este „Deep Dish Pizza Chicago style” – o pizza preparată în stil tradiţional, pe care cei doi jurnalişti călători au gustat-o cu plăcere. Şi tot acolo, au consemnat şi un trăsnit muzeu... al înghețatei, au filmat cu VOX MARIS, celebra formație rock a românilor din Chicago, au făcut poze pe malul lacului Michigan – cel mai mare lac de apă dulce din lume şi au cunoscut o seamă de români absolut senzaționali, care le-au devenit prieteni pe viaţă: Claudia Hapa, soții Wesler, Cătălin Maticiuc și multi alții.

Cele două episoade, difuzate la TVR 2 pe 10 şi pe 24 decembrie, vor fi cu totul inedite şi datorită viscolului năpraznic ce a lovit Chicago fix în timpul prezenţei reporterilor noștri, motiv pentru care majoritatea filmărilor au fost realizate la temperaturi de până la... minus 17 grade Celsius!

Marina Almăşan şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci, ne propun să călătorim alături de ei prin oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 14.00).

