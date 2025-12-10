loader
"Ora Regelui": 150 de ani de la nașterea Reginei României Mari

publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025

Academia Română, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Biserica Anglicană din București au aniversat 150 de ani de la nașterea Reginei României Mari.

 

Ora Regelui
O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

TVR 1 – sâmbătă, 13 decembrie 2025, ora 13.00

TVR Internațional – sâmbătă, 13 decembrie 2025, ora 15.10

TVR Moldova – joi, 18 decembrie 2025, ora 16.00

În imediata apropiere a Grădinii Icoanei din capitală se înalță silueta elegantă a Bisericii Anglicane. Fațada sa din cărămidă roșie, sobră și oarecum neobișnuită în peisajul aglomerat, amintește de atmosfera liniștită a unui cartier londonez. Nu întâmplător, Regina României Mari a fost aniversată aici de comunitatea britanică din București. Biserica ”Învierea Domnului” își datorează existența Reginei Maria care a contribuit la ridicarea edificiului, devenit apoi locul său de reculegere și o veritabilă punte spirituală între România și Anglia.

(w882) regina mar”Mi-am dorit cu ardoare să organizez acest eveniment aici, la aniversarea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria care a fost importantă nu doar pentru România și istoria ei, ci și pentru legătura dintre familiile noastre regale”, a spus Excelența Sa Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România.

(w882) regina marStrănepoata Reginei Maria, Majestatea Sa Custodele Coroanei s-a întâlnit cu diplomații, cu artiștii și cu invitații evenimentului care au evocat personalitatea complexă a reginei, unind prin muzică și pictură, rădăcinile britanice și sufletul său românesc.   La evenimentul de la București, Lady Henrietta Pearson, editorul din Londra al celebrului album despre flora transilvăneană ,”Florilegium”, a adus un exemplar al acestuia. Culegerea a fost admirată și în cadrul expoziției organizate în Londra ”Maria a României, Regina artistă”, un dialog între pasiunea pentru artă a Reginei României și aceea a Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii.

”Am fost entuziasmat că Majestatea Sa Regele Charles a vizitat expoziția, cu doar câteva săptămâni în urmă, și a interacționat din nou cu comunitatea românească, atât de îndrăgită”, a completat ambasadorul britanic.

(w882) regina marÎn ambianța sobră a Bisericii Anglicane ce păstrează farmecul începutului de secol al XX-lea, a fost organizată și lansarea cărții ”Regina Maria a României. Însemnări zilnice. 1933”. Precum la slujba de duminică, biserica s-a umplut de oameni care o admiră profund pe regina scriitoare. Noul volum al însemnărilor zilnice este editat cu rigoare de academicianul Georgeta Filitti, iar notele sunt semnate de istoricul Tudor Vișan-Miu.

(w882) regina marSeducătoarea personalitate a Reginei Maria a captat atenția pe parcursul întregului an. Un demers ambițios a prezentat și Biblioteca Academiei Române, deţinătoarea tezaurului nostru cultural naţional, care a evidenţiat  destinul istoric de excepţie al celei mai îndrăgite figuri feminine din toate timpurile. Sensibilă şi înzestrată cu un imens talent, Regina Maria continuă să impresioneaze astăzi și prin latura sa artistică.

Considerată cea mai frumoasă principesă a Europei, cu un spirit copleşitor, care depăşea adesea limitele timpului său, Regina Maria rămâne până în prezent cea mai mediatizată figură feminină din istoria României. Colecţia unică de fotografii a Bibliotecii Academiei Române e mărturie clară.

Înfiinţată în 1919, cu sprijinul suveranei României reîntregite, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” i-a adus la rându-i omagiu Reginei sale. Personalități ale vieţii publice şi culturale s-au reunit în Sala de Marmură a Cercului Militar, mulțumind peste timp reginei care a avut o contribuție însemnată la prestigiul României. Un dar emoționant pentru poporul său.

(w882) margaretaS-au împlinit 35 de ani de când Familia Regală a României a iniţiat acţiunile umanitare. De atunci, cu multă speranţă şi perseverenţă a reuşit să schimbe destinele multor români aflaţi în situaţii dificile.

Fundaţia Regală Margareta a României a rememorat cei 35 de ani de fapte bune, printr-o expoziţie fotografică aniversară organizată în parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES şi Institutul Cultural Român.

(w882) margaretaPentru a doua oară la Baza 86 Aeriană „Lt. Av. Gheorghe Mociorniță” din localitatea Borcea, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au comparat performanțele piloților români cu cele ale colegilor din alianță, întâlniți în alte țări membre ale NATO. După cinci ani, cuplul regal a vizitat noul comandament, zona operațională și simulatorul de zbor al Bazei.

(w882) margaretaMilitarii români i-au dăruit Custodelui Coroanei simbolul dragostei pentru țară și pentru profesia lor dar, mai presus de toate, încrederea că reprezintă cu mândrie tradiția aviației românești.

Sursa foto: romaniaregala.ro, edituraomnium.ro, Academia Română
.
***

Prezintă: Camelia Csiki
Editor de imagine: Nicolaie Cernat
Producător: Lidia Voicu
Realizatori: Camelia Csiki, Adelina Dumitrescu, Diana Ilica, Bogdan Șerban-Iancu
.

