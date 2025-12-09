loader
Foto

Galerie foto

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

publicat: Marţi, 09 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la concursul de cultură generală „Câștigă România!”, difuzat de TVR 1. Este cel de-al șaptelea Mare Premiu acordat în istoria emisiunii și primul după o pauză de trei ani fără finaliști.

 

Succesul său reconfirmă că educația și cultura sunt repere esențiale, iar învățarea rămâne un drum deschis la orice vârstă. Cristinel Anton este unul dintre acei oameni obișnuiți din jurul nostru care, prin calm, modestie, bun-simț și erudiție, demonstrează că adevărata valoare stă în caracter și în dorința continuă de a te depăși.

„Emoțiile au fost foarte mari!” – primele declarații după victorie

Întrebat cum a început cea de-a 10-a ediție, Cristinel Anton a mărturisit: „Emoțiile au fost mari începând cu cea de-a treia sau a patra ediție. Nu credeam că voi ajunge la acest nivel. Așa că, înaintea celei de-a X-a ediții, aveam emoții foarte mari. Poate am părut sigur pe mine, dar eu îmi simțeam pulsul mărit. Nu a fost ușor să fiu acolo, nu sunt obișnuit să fiu în centrul atenției. Sunt un om simplu și destul de emotiv.”

(w882)

O viață dedicată curajului

Cariera impresionantă a concurentului explică stăpânirea de sine: „Am îndeplinit misiuni periculoase în timpul carierei. Despre genist se spune: nu poate greși decât o singură dată. Așa am învățat să îmi stăpânesc emoțiile, dar ele au fost prezente la fiecare misiune.”

Cristinel Anton a povestit că dragostea pentru cunoaștere a fost mereu parte din viața sa. „Mi-a plăcut întotdeauna să citesc, să urmăresc emisiuni de cultură generală, de istorie, geografie și călătorii. Sunt un telespectator fidel al emisiunii încă de la început.”

Concurentul a mai participat la preselecții în urmă cu trei ani, dar a renunțat pentru a-și îngriji mama bolnavă. Sprijinul familiei l-a readus însă în competiție.

După apariția pe micul ecran, mesajele au venit din toate direcțiile: „Toți mă felicită. Vecinii mi-au spus: Nu știam că am un vecin așa deștept! Am primit mesaje de la foști colegi, chiar și de acum 20 de ani. Mă bucur că și vecinii de la țară m-au urmărit. A fost o experiență frumoasă și o mândrie”.

Modest și dedicat familiei, Cristinel Anton a spus că banii care i-au revenit în urma Marelui Premiu îi va împărți cu familia sa. El are și un mesaj pentru viitorii concurenți: „Să aibă curaj și să se înscrie. Atmosfera este prietenoasă, echipa este minunată, iar domnul Virgil Ianțu are un stil deosebit. E o experiență extraordinară, pe care nu o vei uita. Merită încercat la orice vârstă!”.

(w882)

O poveste de viață impresionantă

La 61 de ani, colonel în rezervă, cu o carieră solidă în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Cristinel Anton este imaginea echilibrului și a disciplinei. Absolvent al Academiei Tehnice Militare, și-a petrecut viața în slujba oamenilor, participând la sute de misiuni de asanare a terenurilor de muniție neexplodată din cele două războaie mondiale și intervenind în situații extreme, precum distrugerea aglomerărilor de gheață de pe râuri.

Dincolo de profesie, Cristinel este soț, tată dedicat celor trei copii – Andreea, Simina și Dragoș – și un om cu pasiuni simple: pescuitul, lectura, călătoriile. Locul său preferat este Delta Dunării, în special Sfântu Gheorghe, un loc pe care îl descrie ca având „un ritm al timpului aparte”.

(w882)

„Câștigă România!” – o competiție a valorilor autentice

Difuzat de luni până joi, de la ora 21:00, la TVR 1, concursul continuă să promoveze cultura generală, respectul pentru România și bucuria cunoașterii. Iar povestea lui Cristinel Anton rămâne o dovadă că, indiferent de vârstă, adevărata competiție este cu noi înșine.

„Câştigă România!” este singurul quiz-show de cultură generală cu tematică românească din piaţa media din România, format 100% românesc. Emisiunea prezentată de Virgil Ianţu şi difuzată la TVR 1 a avut premiera în aprilie 2017, la TVR 2. De-a lungul celor 14 sezoane, s-au realizat peste 40 de castinguri, au fost difuzate peste 700 de ediţii şi au fost folosite aproximativ 36.000 de întrebări.

„Câştigă România!” nu e doar una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni din România, ci a fost remarcată şi la nivel internaţional. În 2017, producţia TVR a fost selecţionată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Iar în 2024, programul a fost achiziționat și adaptat pentru teritoriul spaniol, fiind difuzat la Television de Galicia din Spania, sub denumirea „Gana a Tua Aldea!” (în traducere: „Cucereşte-ţi oraşul!”) şi unde se difuzează deja cel de-al doilea sezon.

Tag-uri: Câştigă România, concurs de cultura generala, TVR 1, Virgil Iantu

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

  PROMO     TVR1 

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la ...

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

Tipologiile de sportivi sunt esențiale în psihologia sportului și în antrenorat pentru a personaliza intervențiile și strategiile. Studiile ...

Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

  TVRINFO     TVRINFO 

Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) împreună cu Hubul de Inovație în Sănătate au dezvoltat și ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Viața Satului": Sericicultura, un domeniu uitat dar cu potențial

Duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00, la TVR 1,  urmărim la "Viața Satului" un reportaj despre creșterea viermilor de mătase, o tradiție ...

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

  PROMO     TVR1 

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

Luni, 8 decembrie, ora 21:00, TVR 1 difuzează o ediție așteptată cu mult interes: după trei ani fără finaliști, Cristinel Anton poate obține ...

Colaborarea în situaţii de competiţie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Colaborarea în situaţii de competiţie

În lumea sportului, competiția este adesea percepută ca o luptă în care scopul unic este înfrângerea adversarului. Totuși, o filozofie de ...

Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

  TVRINFO     TVRINFO 

Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

„Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – a fost prima reacție a candidatului PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, după anunțarea ...

Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Cuvintele pot câștiga alegeri. Pot crea lideri. Pot schimba o națiune. Puțini politicieni ai lumii contemporane au folosit discursul ca ...

România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

TVR Sport aduce în casele telespectatorilor unul dintre cele mai așteptate momente ale finalului de an pentru iubitorii hocheiului: România – ...

„Tu votezi România!”: Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parțiale

      TVR1   TVRINFO   TVR2 

„Tu votezi România!”: Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parțiale

Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21:00, pe TVR 1 și TVR INFO, imediat după ...

De Sfântul Nicolae, „Care pe care” aduce o ediție de poveste, cu premii, magie și surprize la TVR 1

  PROMO     TVR1 

De Sfântul Nicolae, „Care pe care” aduce o ediție de poveste, cu premii, magie și surprize la TVR 1

Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 16:40, TVR 1 difuzează o ediție specială a concursului „Care pe care”, pregătită chiar în zi de sărbătoare. Așa ...

Mădălina Chiţu: „Încă sunt în căutarea formulei în care să fac ziua de 48 de ore”

  VEDETE     TVRINFO 

Mădălina Chiţu: „Încă sunt în căutarea formulei în care să fac ziua de 48 de ore”

„Sunt Mădă Chiţu, jurnalist, instructor de yoga, care iubeşte Crăciunul, soarele şi florile de câmp”, spune direct şi simplu despre ea, într-o ...

Exodul tinerilor, violenţa şi singurătatea în secolul comunicării – în dezbatere la „Punctul critic”

  PROMO     TVR1 

Exodul tinerilor, violenţa şi singurătatea în secolul comunicării – în dezbatere la „Punctul critic”

Emisiunea de dezbateri „Punctul critic” propune pentru zilele 9, 10 și 11 decembrie trei ediții dedicate unor teme sociale relevante în pragul ...

„Călăuza”, capodopera lui Andrei Tarkovski, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Călăuza”, capodopera lui Andrei Tarkovski, la TVR Cultural

Este considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai întregii istorii a cinematografiei. TVR Cultural difuzează filmul „Călăuza”, în ...

„Tezaur folcloric”, duminică la TVR 1: o ediție dedicată Festivalului Național „Strugurele de Aur”

  RECOMANDARI     TVR1 

„Tezaur folcloric”, duminică la TVR 1: o ediție dedicată Festivalului Național „Strugurele de Aur”

Duminică, 7 decembrie, de la ora 13:00, Gheorghița Nicolae ne invită la o ediție specială „Tezaur folcloric”, închinată unuia dintre cele mai ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate