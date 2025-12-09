10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la concursul de cultură generală „Câștigă România!”, difuzat de TVR 1. Este cel de-al șaptelea Mare Premiu acordat în istoria emisiunii și primul după o pauză de trei ani fără finaliști.

Succesul său reconfirmă că educația și cultura sunt repere esențiale, iar învățarea rămâne un drum deschis la orice vârstă. Cristinel Anton este unul dintre acei oameni obișnuiți din jurul nostru care, prin calm, modestie, bun-simț și erudiție, demonstrează că adevărata valoare stă în caracter și în dorința continuă de a te depăși.

„Emoțiile au fost foarte mari!” – primele declarații după victorie

Întrebat cum a început cea de-a 10-a ediție, Cristinel Anton a mărturisit: „Emoțiile au fost mari începând cu cea de-a treia sau a patra ediție. Nu credeam că voi ajunge la acest nivel. Așa că, înaintea celei de-a X-a ediții, aveam emoții foarte mari. Poate am părut sigur pe mine, dar eu îmi simțeam pulsul mărit. Nu a fost ușor să fiu acolo, nu sunt obișnuit să fiu în centrul atenției. Sunt un om simplu și destul de emotiv.”

O viață dedicată curajului

Cariera impresionantă a concurentului explică stăpânirea de sine: „Am îndeplinit misiuni periculoase în timpul carierei. Despre genist se spune: nu poate greși decât o singură dată. Așa am învățat să îmi stăpânesc emoțiile, dar ele au fost prezente la fiecare misiune.”

Cristinel Anton a povestit că dragostea pentru cunoaștere a fost mereu parte din viața sa. „Mi-a plăcut întotdeauna să citesc, să urmăresc emisiuni de cultură generală, de istorie, geografie și călătorii. Sunt un telespectator fidel al emisiunii încă de la început.”

Concurentul a mai participat la preselecții în urmă cu trei ani, dar a renunțat pentru a-și îngriji mama bolnavă. Sprijinul familiei l-a readus însă în competiție.

După apariția pe micul ecran, mesajele au venit din toate direcțiile: „Toți mă felicită. Vecinii mi-au spus: Nu știam că am un vecin așa deștept! Am primit mesaje de la foști colegi, chiar și de acum 20 de ani. Mă bucur că și vecinii de la țară m-au urmărit. A fost o experiență frumoasă și o mândrie”.

Modest și dedicat familiei, Cristinel Anton a spus că banii care i-au revenit în urma Marelui Premiu îi va împărți cu familia sa. El are și un mesaj pentru viitorii concurenți: „Să aibă curaj și să se înscrie. Atmosfera este prietenoasă, echipa este minunată, iar domnul Virgil Ianțu are un stil deosebit. E o experiență extraordinară, pe care nu o vei uita. Merită încercat la orice vârstă!”.

O poveste de viață impresionantă

La 61 de ani, colonel în rezervă, cu o carieră solidă în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Cristinel Anton este imaginea echilibrului și a disciplinei. Absolvent al Academiei Tehnice Militare, și-a petrecut viața în slujba oamenilor, participând la sute de misiuni de asanare a terenurilor de muniție neexplodată din cele două războaie mondiale și intervenind în situații extreme, precum distrugerea aglomerărilor de gheață de pe râuri.

Dincolo de profesie, Cristinel este soț, tată dedicat celor trei copii – Andreea, Simina și Dragoș – și un om cu pasiuni simple: pescuitul, lectura, călătoriile. Locul său preferat este Delta Dunării, în special Sfântu Gheorghe, un loc pe care îl descrie ca având „un ritm al timpului aparte”.

„Câștigă România!” – o competiție a valorilor autentice

Difuzat de luni până joi, de la ora 21:00, la TVR 1, concursul continuă să promoveze cultura generală, respectul pentru România și bucuria cunoașterii. Iar povestea lui Cristinel Anton rămâne o dovadă că, indiferent de vârstă, adevărata competiție este cu noi înșine.

„Câştigă România!” este singurul quiz-show de cultură generală cu tematică românească din piaţa media din România, format 100% românesc. Emisiunea prezentată de Virgil Ianţu şi difuzată la TVR 1 a avut premiera în aprilie 2017, la TVR 2. De-a lungul celor 14 sezoane, s-au realizat peste 40 de castinguri, au fost difuzate peste 700 de ediţii şi au fost folosite aproximativ 36.000 de întrebări.

„Câştigă România!” nu e doar una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni din România, ci a fost remarcată şi la nivel internaţional. În 2017, producţia TVR a fost selecţionată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Iar în 2024, programul a fost achiziționat și adaptat pentru teritoriul spaniol, fiind difuzat la Television de Galicia din Spania, sub denumirea „Gana a Tua Aldea!” (în traducere: „Cucereşte-ţi oraşul!”) şi unde se difuzează deja cel de-al doilea sezon.