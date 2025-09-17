loader
Campionatul Mondial de Atletism de la Tokyo, live pe Eurovision Sport

publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025

Fanii români pot urmări Campionatul Mondial de Atletism din 2025 live pe platforma Eurovision Sport a EBU (European Broadcasting Union), organizație din care face parte și Televiziunea Română

 

Campionatul Mondial de Atletism din 2025, cea de-a douăzecea ediție a Campionatului Mondial de Atletism, are loc la Tokyo, Japonia, în perioada 13-21 septembrie 2025 pe Stadionul Național.

Nouă atleți vor reprezenta România, 6 la feminin și 3 la masculin.

Competițiile pot fi urmărite live și gratuit pe portalul Eurovisionsport.com al EBU, pe desktop sau folosind aplicația de mobil disponibilă în playstore. Eurovision Sport este o platformă de streaming dezvoltată de EBU pentru a oferi acces tuturor tipurilor de public la competiții sportive de interes și pentru a promova unitatea prin sport.

