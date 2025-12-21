Naşterea Domnului, reflectată şi trăită în ediţia specială „Universul credinţei”, la TVR 1

În dimineața sfântă a Crăciunului, TVR 1 ne propune o ediție specială „Universul Credinței”, dedicată bucuriei Nașterii Domnului. Joi, 25 decembrie, de la ora 9:00, suntem invitați la reflecție, dialog și rugăciune, într-un cadru încărcat de istorie și spiritualitate.

În prima zi de Crăciun, echipa TVR de la „Universul Credinței” ne aduce, de la ora 9.00, o ediție specială, realizată într-un cadru încărcat de istorie și spiritualitate, Biserica „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”. În acest lăcaș plin de semnificație, emisiunea deschide un dialog profund despre sensul Sărbătorii Nașterii Domnului și despre felul în care credința poate rămâne vie în viața de zi cu zi.

Moderatorul Andrei-Victor Dochia îi are alături pe Răzvan Bucuroiu, una dintre cele mai respectate voci ale presei creștine din România, și pe părintele Vasile Ioana, cunoscut pentru cuvântul său cald, apropiat de oameni. Împreună, invitații vor vorbi despre bucuria Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, trăită în familie, despre provocările familiei creștine în relația cu copiii și despre felul în care putem păstra echilibrul și credința într-o lume dominată de tehnologie.

În această zi sfântă, ediția specială e un popas de lumină, emoție și sens, o invitație la introspecție și recunoștință, pentru toți cei care aleg să întâmpine Crăciunul cu sufletul deschis și cu inima îndreptată spre valorile credinței.

De la ora 10:00, programul continuă cu o transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală, unde va fi oficiată Sfânta Liturghie a Nașterii Domnului de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferind telespectatorilor prilejul de a trăi, chiar din propriile case, solemnitatea și bucuria marii sărbători creștine.