Duminică, 21 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, Doru Ionescu vă propune o ediție specială "Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de neuitare.
„Muzica mea nu moare, dacă o cântă alții care cred în ea”, spunea Valeriu Sterian, iar concertul in memoriam din 25 septembrie 2025, de la Arenele Romane, a fost dovada vie că a avut dreptate.
În ziua sa de naștere, la 25 de ani de la plecare, marele cantautor folk-rock a fost rememorat într-un concert maraton, organizat de Paul Nancă
(ultimul lui producător discografic)..
Artiști din mai multe generații, care l-au cunoscut sau au colaborat cu Vali, au cântat inclusiv din creațiile sale și i-au purtat pe spectatori într-o călătorie în spiritul autentic românesc. Un gest de recunoștință și un moment de solidaritate muzicală și umană, în care artiștii și publicul de ieri, de azi și de mâine au cântat împreună pentru eternitate..
Ediția specială Remix a strâns deopotrivă arhive cu Sterian și compoziții ale sale cântate de Mircea Baniciu, Mircea Bodolan, Evandro Rossetti
, Narcisa Suciu, Cristi Dumitrașcu, Medara
și corul Meloritm condus de Elena Nicolai. ,
Pentru TVR Cultural, au vorbit despre cum l-au cunoscut și s-au bucurat de întâlnirile ori colaborările cu el Paul Nancă, Mircea Vintilă, Zoia Alecu, Florin Săsărman, Paul Prisada, Oliver Sterian
ș.a..
Producător Doru Ionescu
Sursa foto: Arhiva TVR.