„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

În seara de Ajun, urmărim în premieră, la TVR 1, un spectacol live maiestuos, care surprinde starea de spirit specifică sărbătorilor. Sting prezintă publicului o colecție diversă de cântece şi colinde care se cântă de secole în lume. Pe 24 decembrie, de la ora 22.50.

Câteva melodii clasice, câteva compoziţii proprii, câţiva prieteni şi o atmosferă de basm. În decorul cu totul special al uneia dintre cele mai cunoscute catedrale britanice – Durham – celebrul interpret şi compozitor Sting, împreună cu invitaţii săi ne aduc în case melodii tradiţionale de Crăciun.

„Ne aflăm aici, într-una dintre cele mai frumoase catedrale din Anglia, ca să sărbătorim iarna, anotimpul frigului, al îngheţului, al nopţilor lungi şi întunecate. Dar şi anotimpul poveştilor, al spiritelor şi al personajelor care se strecoară prin coşuri. Toate cântecele pe care le veţi auzi în această seară au ca subiect iarna. Sunt din diverse surse şi epoci istorice, unele sunt la fel de vechi precum catedrala. Cântece folclorice, sacre, seculare, clasice şi câteva ale mele. Pentru mine, iarna este anotimpul imaginaţiei, al reflecţiei, când eşti chemat să te confrunţi cu fantomele trecutului. Când le înfrunţi, trebuie să te porţi cu ele cu calm şi decenţă, înainte ca zăpada să se topească şi ciclul anotimpurilor poate reîncepe” – a transmis Sting spectatorilor concertului, iar acum nouă, telespectatorilor.

„Sting – Concert de Crăciun” (STING – A WINTER'S NIGHT) este o coproducţie europeană, 2009), în regia lui Jim Gable; Compozitor: Sting; Dirijor: Robert Sadin, se vede la TVR 1 în seara de Ajun, de la ora 22.50. Alături de Sting participă: David Mansfield, Kathryn Tickell, Lisa Fischer, Laila Biali, Peter Tickell, Jo Lawry, Steven Santoro.

Muzicianul și actorul englez Gordon Matthew Thomas Sumner CBE (născut pe 2 octombrie 1951), cunoscut sub numele de Sting, a fost principalul compozitor, solistul și basistul trupei new wave rock The Police, din 1977 până în 1984. În 1985, Sting a pornit o carieră solo, incluzând în muzica sa elemente de rock, jazz, reggae, muzică clasică, new-age și worldbeat. Ca muzician solo și membru al trupei Police, Sting a primit nu mai puţin de 17 premii Grammy: a câștigat premiul „Cântecul anului” pentru „Every Breath You Take”, trei Brit Awards, inclusiv premiul pentru Cel mai bun interpret britanic în 1994 și cea mai remarcabilă contribuție în 2002, un Glob de Aur, un premiu Emmy și patru nominalizări la Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală. În 2019, a primit un premiu BMI pentru „Every Breath You Take”, devenind cea mai difuzată melodie din istoria radioului. În 2002, Sting a primit premiul Ivor Novello pentru întreaga carieră din partea Academiei Britanice a Compozitorilor, Textierilor și Autorilor și a fost, de asemenea, inclus în Songwriters Hall of Fame. Ca membru al trupei Police, artistul fost inclus, de asemenea, în Rock and Roll Hall of Fame, în 2003. În 2000, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame pentru înregistrările sale.

În 2003, la Palatul Buckingham, Sting a primit titlul de Cavaler al Imperiului Britanic pentru servicii aduse muzicii, din partea Reginei Elisabeta a II-a. A mai primit recunoaştere din partea Centrului Kennedy la Casa Albă în 2014 și i s-a acordat Polar Music Award în 2017. Cu trupa Police, Sting a devenit unul dintre artiștii muzicali cu cele mai bune vânzări din lume. Solo și cu trupa Police, împreună, a vândut peste 100 de milioane de discuri. În 2006, revista Paste l-a clasat pe locul 62 în topul celor mai buni 100 de compozitori în viață. A fost pe locul 63 în topul celor mai mari 100 de artiști rock ai VH1, și pe locul 80, în topul celor mai mari 100 de vedete muzicale ale secolului XX, conform Q Magazine.

A colaborat cu alți mari muzicieni pentru piese precum „Money for Nothing” - cu Dire Straits, „Rise & Fall” - cu Craig David, „All for Love” - cu Bryan Adams și Rod Stewart, „You Will Be My Ain True Love” - cu Alison Krauss și a introdus genul muzical nord-african raï publicului occidental prin hitul „Desert Rose” - cu Cheb Mami. În 2018, a lansat albumul „44/876”, o colaborare cu muzicianul jamaican Shaggy, care a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album reggae în 2019. Cele mai recente albume ale sale sunt „My Songs” (2019) şi The Bridge (2021).

foto: TVR, capturi din „Sting - Concert de Crăciun”