Omul și Timpul. Memoriile unui general: ALEXANDRU GRUMAZ (I)

Duminică, 21 Decembrie 2025

„Alexandru Grumaz este contagios prin umorul sec, prin puterea de muncă și prin proatlantismul său insistent, dar real. Merită să-i citim gândurile”, spune jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu în prefața cărții “Memoriile unui general. De la înzestrarea armatei și STS, la Club România”. Duminică, ora 17:00, în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

 

Istoria mare nu se vede întotdeauna din centru. De multe ori, ea se înțelege mai bine de la margine, acolo unde civilizațiile se întâlnesc, se confruntă și se evaluează reciproc. Privită din interiorul instituțiilor militare și diplomatice, istoria capătă contur, fiindcă aici devine vizibilă discrepanța dintre decizie și consecințele ei reale. China este unul dintre aceste puncte decisive ale istoriei în mișcare – o margine care tinde să devină centru. Nu China clișeelor, ci China ca actor strategic global, cu un ritm istoric diferit de cel european, cu o logică proprie a puterii și a timpului. Într-un asemenea context, diplomația nu mai este doar negociere de interese, ci devine formă de supraviețuire culturală. Cum negociezi când nu se confruntă doar agende politice, ci sisteme de valori și mentalități uneori diametral opuse? Memoria personală capătă, aici, o importanță aparte. Într-o epocă dominată de analize abstracte, mărturia directă a unui general spune adesea ceea ce arhivele nu pot surprinde, adică vorbește despre presiunile deciziei, jocurile de putere, limitele umane ale autorității.

Duminică, ora 17:00, TVR Cultural prezintă o ediție specială a emisiunii “Omul și Timpul”, dedicată unei teme care capătă tot mai multă relevanță în contextul actual – schimbarea centrelor de putere mondiale și rolul diplomației strategice într-o eră multipolară.

General-locotenent în rezervă Alexandru Grumaz este expert în securitate și strategie, cu o carieră deosebită în domeniul militar și diplomatic. Absolvent al Universității Naționale de Apărare a Statelor Unite ale Americii și al programului Senior Executives Programme in National and International Security la John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Al. Grumaz a ocupat funcții de conducere în Ministerul Apărării Naționale, fiind șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării și inspector pentru armamente. De asemenea, a fost prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și consul general al României la Shanghai, unde a acumulat o profundă înțelegere a realităților geopolitice din Asia. În prezent, este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate și unul dintre cei mai consultați analiști în probleme de securitate și relații internaționale.

Emisiunea Omul și Timpul propune o analiză lucidă a modului în care China a reconfigurat paradigma puterii globale, dar și a felului în care Europa și Occidentul răspund acestei transformări strategice.

În dialog cu jurnalistul Rafael Udriște, Alexandru Grumaz discută despre diferențele fundamentale dintre abordările strategice, despre presiunile subtile care modelează deciziile politice și militare și despre limitele instrumentelor tradiționale ale diplomației occidentale, despre apariția numărului unic de urgență 112, dar și despre primele momente ale declanșării evenimentelor din decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist în România.

Experiența sa vastă în planificare strategică și în relații internaționale militare și civile îl face pe Al. Grumaz un interlocutor ideal pentru o discuție despre diferența dintre decizia teoretică și impactul real al acelei decizii în lumea contemporană. Oameni, idei, strategii și perspective se reunesc într-un dialog substanțial care arată că istoria nu este doar o acumulare de evenimente, ci o serie de decizii care modelează, pe termen lung, realitățile statelor și națiunilor.

Duminică, 21 decembrie 2025, ora 17:00, la TVR Cultural

Invitat: Alexandru Grumaz, general în rezervă și analist strategic

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște

