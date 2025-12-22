Marea Finală „Vedeta familiei – Sezonul campionilor”, pe 28 decembrie, la TVR 1

Magia sărbătorilor se împletește cu emoția unui spectacol total! Patru finaliști de excepție - Luca Popovici, Daria Mușat Ștefania Eftime și Elena Radu - sunt pregătiți să dea totul pe scenă! Finala „Vedeta familiei” aduce şi două momente artistice surpriză suşinute de câștigătoarea primului „Sezon al campionilor” şi de jurata Andreea Bălan şi fetiţele ei. Pe 28 decembrie, ora 18.00

După șapte ediții eliminatorii în care s-au întrecut cei mai buni concurenți din ultimele două sezoane și două semifinale care au ținut publicul cu sufletul la gură, a venit momentul adevărului. Pe 28 decembrie, ora 18.00, trăim emoţii la cote maxime, în finala „Vedeta familiei”, la TVR 1!

În marea arenă a talentului au mai rămas patru finaliști de excepție, pregătiți să dea totul pe scenă: Luca Popovici, Daria Mușat, Ștefania Eftime și Elena Radu.

Sarcina de a decide cine merită titlul suprem și premiul de 15.000 ron, oferit de sponsorul emisiunii, Toneli Kids, revine „Celor 7 Magnifici” din juriu. Crina Mardare, Sanda Ladoși, Elena Gheorghe, Andreea Bălan, Bibi, Radu Ștefan Bănică și președintele juriului, Aurelian Temișan, au o misiune extrem de dificilă: într-o competiție a campionilor, diferența dintre locul întâi și ceilalți va fi făcută de detalii fine și de emoția pură transmisă.

Spectacolul finalei va fi completat de două momente artistice pline de emoție, care vor face deliciul publicului: Timeea Bostan, câștigătoarea primului „Sezon al campionilor”, revine pe scenă cu un moment artistic de excepție, iar îndrăgita jurată Andreea Bălan va urca pe scenă într-o ipostază rară și adorabilă, cântând alături de cele două fetițe ale sale, Ela și Clara.

Pregătiți-vă pentru o seară magică, în care talentul, munca și dragostea pentru muzică vor fi celebrate la cel mai înalt nivel! Duminică, 28 decembrie, de la ora 18.00, la TVR 1.

