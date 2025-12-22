loader
Trăim bucuria sărbătorilor de iarnă alături de „Cei trei tenori – Concert de Crăciun“, la TVR 1

22 Decembrie 2025

José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, în primul lor concert de Crăciun, live din Viena, interpretând melodii, printre care: Cantique de noel (O, Holy Night); Ave Maria, Dolce Maria; Oh, Tannenbaum; White Christmas, şi multe altele. Pe 26 decembrie, ora 18.20, la TVR 1.  

 

În decembrie 1999, opulenta Konzerthaus din Viena a găzduit un eveniment remarcabil: primul concert de Crăciun la care au participat cei trei tenori - Luciano Pavarotti, Placido Domingo și José Carreras. A doua zi de Crăciun, telespectatorii TVR 1 se vor bucura să urmărească acest concert, în care Cei Trei Tenori au interpretat un mix de cântece sacre și populare de Crăciun. Simțiți spiritul festiv cu acest trio emblematic, care interpretează clasicul Crăciunului, „Let It Snow”, alături de Wiener Symphoniker și Corul de Copii Gumpoldskirchner Spatzen! Pe 26 decembrie, de la 18.20, pe TVR 1.

Supergruprupul (un titlu rezervat în mod normal grupurilor rock și pop) Cei Trei Tenori a fost un trio de interpreţi de operă, activ între 1990 și 2003, format din italianul Luciano Pavarotti și spaniolii Plácido Domingo și José Carreras. Trioul și-a început colaborarea cu un spectacol la vechile Terme ale lui Caracalla din Roma, Italia, pe 7 iulie 1990, chiar înaintea finalei Cupei Mondiale FIFA din 1990, atingând o audiență televizată globală de aproximativ 800 de milioane de telespectatori. Imaginea a trei tenori în ținută de seară, cântând într-un concert al Cupei Mondiale, a captivat publicul de pe întreaga planetă. Înregistrarea acestui concert de debut a devenit cel mai bine vândut album clasic din toate timpurile și a fost generator de alte spectacole și albume live. Cei trei au susținut spectacole în fața unei audiențe televizate globale la alte trei finale ale Cupei Mondiale: 1994, la Los Angeles, 1998, la Paris și 2002, la Yokohama. De asemenea, au susținut turnee în alte orașe din întreaga lume, de obicei pe stadioane sau arene similare de mari dimensiuni, în fața unui public numeros. Ultima dată au cântat împreună la Schottenstein Center din Columbus, Ohio, pe 28 septembrie 2003.

La TVR 1 trăim bucuria sărbătorilor de iarnă alături de José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti în  „Cei trei tenori – Concert de Crăciun“,  (THE 3 TENORS – CHRISTMAS CONCERT 1999, coproducţie internaţională, 1999) pe 26 decembrie, la ora 18.20. Spectacolul poartă semnătura regizorului David Mallet. Orchestra Simfonică din Viena interpretează, sub bagheta dirijorului Stephen Mercurio, compoziţii de Adam, Wade, Brahms, dar şi muzică tradiţională de Crăciun.

