loader
Foto

Galerie foto

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

publicat: Sâmbătă, 20 Decembrie 2025

PROMO  TVR1   TVRI 

Un spectacol născut din iubire pentru tradiţie şi din dorinţa de a aduce lumină în suflete, „Steaua Nordului” este invitaţia Paulei Seling de a redescoperi emoţia pură a sărbătorilor, bucuria de a fi împreună. Muzica, magia Sărbătorilor şi o profundă stare de linişte se împletesc în Concertul „Steaua Nordului”. Spectacol va fi difuzat în două părţi, pe 24 şi 25 decembrie, de la ora 18.20, la TVR 1 şi de la 18.45, la TVR Internaţional.

 

Paula Seling ne invită să păşim într-un univers aparte, acolo unde emoţia, tradiţia şi speranţa se întâlnesc sub semnul unei stele călăuzitoare. „Steaua Nordului” nu e doar un concert, este o experienţă pentru sufletul copilului din fiecare dintre noi, un moment de regăsire şi visare, trăit alături de cei dragi, în cea mai frumoasă perioadă a anului.

(w500) Concert Pa

„Sunt deja 27 de ani de la debutul meu, în 1997, când am câștigat Trofeul Festivalului de la Mamaia. Ce am făcut de atunci? Am învățat atât cât să înțeleg că fiecare clipă petrecută pe scenă este un dar prețios. După atâția ani am avut curajul să spun „da”, pentru a vă oferi un spectacol așa cum am visat, an de an de atunci, la Sala Palatului. Trebuie să îl vedeți! Steaua Nordului este mai mult decât un spectacol – este un univers. Lumea mea muzicală a devenit locul unde fiecare vis capătă formă, unde fiecare inimă găsește o stea care o cheamă să creadă, să spere, să meargă mai departe”, a mărturisit Paula Seleing.

(w882) Paula Seli

Inspirată de simbolul Stelei Polare – călăuza celor rătăciţi – artista construieşte un tărâm magic, plin de foc, energie, constelaţii şi supernove, un spaţiu în care muzica devine punte între inocenţă şi maturitate, între trecut şi visurile care ne poartă mai departe. Cei care vor urmări concertul vor descoperi nu doar creaţia Paulei Seling, ci şi o legătură profundă cu pasiunea şi sinceritatea care i-au ghidat parcursul artistic.

„Steaua Nordului” este o poveste despre lumină şi vis, despre căutarea sensului şi despre acea parte din noi care priveşte spre cer şi îşi aminteşte de miracolele vieţii. Este o invitaţie de a visa împreună şi de a ne regăsi în magia unui univers care inspiră speranţă şi continuitate.

(w500) Paula Seli

În Ajunul şi în prima zi de Crăciun, pe 24 şi 25 decembrie, de la ora 18.20, TVR 1 ne invită să urmărim concertul „Steaua Nordului” şi să păşim, alături de Paula Seling, într-un tărâm al visurilor împlinite.

Concertul va putea fi urmărit şi de românii din dispora, la TVR Internaţional, pe 24 şi 25 decembrie, de la ora 18.45.

Tag-uri: Concert Paula Seling - Steaua Nordului, Craciun la TVR1, Paula Seling, TVR Internaţional, TVR1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

Un spectacol născut din iubire pentru tradiţie şi din dorinţa de a aduce lumină în suflete, „Steaua Nordului” este invitaţia Paulei Seling de a ...

„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

  PROMO     TVR1 

„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

În seara de Ajun, urmărim în premieră, la TVR 1, un spectacol live maiestuos, care surprinde starea de spirit specifică sărbătorilor. Sting ...

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (II)

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (II)

Sărbătorile de iarnă care fac parte din calendarul popular, sunt poate cele mai spectaculoase şi relevante pentru cultura spirituală a poporului ...

Marian Mexicanu, un showman care cucerește instantaneu publicul. În noaptea dintre ani, la Revelionul TVR

  REVELIONTVR     TVR1 

Marian Mexicanu, un showman care cucerește instantaneu publicul. În noaptea dintre ani, la Revelionul TVR

Unul dintre cei mai mari acordeoniști români, Marian Mexicanu preia moștenirea vechilor lăutari bucureșteni. Se adaptează, în același timp, cu ...

Când clasicul întâlnește jazz-ul: seară specială de Crăciun la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Când clasicul întâlnește jazz-ul: seară specială de Crăciun la TVR Cultural

TVR Cultural transformă Ajunul Crăciunului într-o celebrare a muzicii, alături de Teodora Brody & Violoncellissimo.

Crăciunul la TVR – emoție, credință și mari întâlniri artistice

  PROMO     TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRCULTURAL   TVRFOLCLOR 

Crăciunul la TVR – emoție, credință și mari întâlniri artistice

Premiere cinematografice, concerte-eveniment, transmisiuni religioase și ediții aniversare de colecție, pe TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, ...

În premieră la TVR 1: „Revoluția pe hârtia albastră”, episodul 22 al seriei „Decembrie Roşu”

  PROMO     TVR1 

În premieră la TVR 1: „Revoluția pe hârtia albastră”, episodul 22 al seriei „Decembrie Roşu”

Poveștile protagoniștilor evenimentelor din decembrie ´89 spuse separat, dar luate împreună, dezleagă mistere. Luni, 22 decembrie, ora 22.00, la ...

Sărbători cu eroi îndrăgiţi, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Sărbători cu eroi îndrăgiţi, la TVR 1

În săptămâna Crăciunului, TVR1 a pregătit un program special cu desene animate şi filme specifice celor mici. În perioada 22–28 decembrie, copiii ...

În preajma sărbătorilor, Iuliana Marciuc şi Adrian Enache sunt „Care pe care”

  PROMO     TVR1 

În preajma sărbătorilor, Iuliana Marciuc şi Adrian Enache sunt „Care pe care”

Seria ediţiilor speciale „Vedete pentru viață” în concursul „Care pe care” începe pe 21 decembrie. Timp de trei ediţii, ultimele ale sezonului, ...

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (I)

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (I)

Sărbătorile de iarnă care fac parte din calendarul popular, sunt poate cele mai spectaculoase şi relevante pentru cultura spirituală a poporului ...

Tehnicile psihologice, încă implementate cu reticență în rândul sportivilor

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Tehnicile psihologice, încă implementate cu reticență în rândul sportivilor

Deși toată lumea din lumea sportului — de la antrenori la fani — acceptă ideea că „totul se joacă în minte”, există un paradox uriaș: în ...

Explozie de energie pe scena TVR: Andreea Bălan în programul de Revelion 2026

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Explozie de energie pe scena TVR: Andreea Bălan în programul de Revelion 2026

În noaptea de Revelion, Televiziunea Română aduce în fața publicului un show plin de culoare și energie! Cu energia care a consacrat-o și cu o ...

Crăciun de poveste cu Paul Surugiu FUEGO, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Crăciun de poveste cu Paul Surugiu FUEGO, la TVR 2

Ediții speciale „Drag de România mea!” și concertul pop-simfonic „Cântec nesfârșit”, în premieră, de sărbători

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

O seară-eveniment dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc, joi, 25 decembrie, de la ora 21:00.

Teologul Gheorghe Remete, la

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Teologul Gheorghe Remete, la "DIALOGURI ACADEMICE" cu Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române

TVR Cultural şi Academia Română intră în "Dialoguri Academice" duminică, 21 decembrie 2025, ora 13:00, cu teologul şi scriitorul GHEORGHE ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate