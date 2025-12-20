„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

Un spectacol născut din iubire pentru tradiţie şi din dorinţa de a aduce lumină în suflete, „Steaua Nordului” este invitaţia Paulei Seling de a redescoperi emoţia pură a sărbătorilor, bucuria de a fi împreună. Muzica, magia Sărbătorilor şi o profundă stare de linişte se împletesc în Concertul „Steaua Nordului”. Spectacol va fi difuzat în două părţi, pe 24 şi 25 decembrie, de la ora 18.20, la TVR 1 şi de la 18.45, la TVR Internaţional.

Paula Seling ne invită să păşim într-un univers aparte, acolo unde emoţia, tradiţia şi speranţa se întâlnesc sub semnul unei stele călăuzitoare. „Steaua Nordului” nu e doar un concert, este o experienţă pentru sufletul copilului din fiecare dintre noi, un moment de regăsire şi visare, trăit alături de cei dragi, în cea mai frumoasă perioadă a anului.

„Sunt deja 27 de ani de la debutul meu, în 1997, când am câștigat Trofeul Festivalului de la Mamaia. Ce am făcut de atunci? Am învățat atât cât să înțeleg că fiecare clipă petrecută pe scenă este un dar prețios. După atâția ani am avut curajul să spun „da”, pentru a vă oferi un spectacol așa cum am visat, an de an de atunci, la Sala Palatului. Trebuie să îl vedeți! Steaua Nordului este mai mult decât un spectacol – este un univers. Lumea mea muzicală a devenit locul unde fiecare vis capătă formă, unde fiecare inimă găsește o stea care o cheamă să creadă, să spere, să meargă mai departe”, a mărturisit Paula Seleing.

Inspirată de simbolul Stelei Polare – călăuza celor rătăciţi – artista construieşte un tărâm magic, plin de foc, energie, constelaţii şi supernove, un spaţiu în care muzica devine punte între inocenţă şi maturitate, între trecut şi visurile care ne poartă mai departe. Cei care vor urmări concertul vor descoperi nu doar creaţia Paulei Seling, ci şi o legătură profundă cu pasiunea şi sinceritatea care i-au ghidat parcursul artistic.

„Steaua Nordului” este o poveste despre lumină şi vis, despre căutarea sensului şi despre acea parte din noi care priveşte spre cer şi îşi aminteşte de miracolele vieţii. Este o invitaţie de a visa împreună şi de a ne regăsi în magia unui univers care inspiră speranţă şi continuitate.

În Ajunul şi în prima zi de Crăciun, pe 24 şi 25 decembrie, de la ora 18.20, TVR 1 ne invită să urmărim concertul „Steaua Nordului” şi să păşim, alături de Paula Seling, într-un tărâm al visurilor împlinite.

Concertul va putea fi urmărit şi de românii din dispora, la TVR Internaţional, pe 24 şi 25 decembrie, de la ora 18.45.