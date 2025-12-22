loader
„Colinda tradiţională în haină de sărbătoare” - Concert Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane, la TVR 1

publicat: Luni, 22 Decembrie 2025

În zi sfântă de Crăciun, tradiţia românească prinde viaţă într-un concert extraordinar de colinde, realizat pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. Un dar de Crăciun pentru suflet, de la Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane, pe 25 decembrie, de la ora 12.00, la TVR 1.

 

„Colinda tradiţională în haină de sărbătoare” este mai mult decât un spectacol, este o adevărată lecţie de simţire românească, dedicată tuturor celor care iubesc datinile strămoşeşti şi valorile autentice ale neamului.

Profesorul Ioan Bocşa, alături de ansamblul Icoane, de colaboratori şi de studenţii săi, ne poartă prin colindele tradiţionale într-o lume de poveste, care aminteşte de copilăria petrecută în casa bunicilor, de glasurile curate şi de emoţia sărbătorilor de altădată. Anul acesta, momentul capătă o încărcătură aparte prin prezenţa celor trei nepoţei ai maestrului, care se alătură colindului, aducând pe scenă bucuria, inocenţa şi continuitatea tradiţiei.

(w882) Ioan Bocsa

Colindele, gen definitoriu al perioadei sărbătorilor de iarnă, remarcat prin diversitatea și profunzimea sa, ocupă un loc aparte în repertoriul Ansamblului de Muzică Tradiţională Românească „Icoane” al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Ansamblul readuce în atenție muzica tradițională arhaică, recuperată din arhive sonore, din colecții sau direct din culegeri proprii, efectuate în comunitățile în care folclorul încă se trăiește firesc. Prin stilul de interpretare, prin tehnica vocală specifică folclorului și acompaniamentul tradițional, Ansamblul Icoane urmărește să redea autenticitatea și energia vechilor ritualuri, reconstruind atmosfera satului românesc din vremuri îndepărtate.

(w882) Ioan Bocsa

Sărbătoarea Naşterii Domnului ne adună pe toţi în faţa micilor ecrane, la TVR 1, de la ora 12.00, într-o manifestare de trăire autentic românească. Grupuri de colindători, glasuri tinere şi dorinţa sinceră de a cunoaşte şi păstra colinda tradiţională transformă acest concert într-un dar preţios de Crăciun – un moment de lumină, emoţie şi regăsire a rădăcinilor noastre.

Tag-uri: Ansamblul Icoane, Colinda tradiţională în haină de sărbătoare, colinde, concert, Craciun, Ioan Bocsa, TVR 1

„Colinda tradiţională în haină de sărbătoare" - Concert Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane, la TVR 1

  PROMO  TVR1 

