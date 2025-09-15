Vedetele TVR au spus PREZENT la întâlnirea cu fanii în Piaţa Constituţiei

TVRINFO

Festivalul Unforgettable s-a încheiat. Mii de oameni s-au bucurat de întâlnirea cu marii artişti ai lumii, da şi să descopere producţiile de ieri şi de astăzi ale Televiziunii Române.

La Unforgettable Festival, în Piața Constituției, publicul s-a oprit la scena TVR, unde a putut urmări pe ecrane imagini din arhiva televiziunii publice. Spectatorii au aflat direct de la vedetele TVR noutăți despre grila de toamnă, au stat de vorbă cu realizatorii şi prezentatorii aflaţi acolo și au făcut fotografii alături de ei. Alături de vedetele Ştirilor TVR au vizitat carul TV și s-au bucurat de spectacolul prezentat de Liana Stanciu și Bogdan Stănescu.

"Evenimentele “din culisele” evenimentelor au de multe ori mai multă savoare decât evenimentele înseși! M-am bucurat să mă văd cu buni colegi de-ai mei și altfel decât pe holurile TVR, în lifturi sau in cabina de machiaj. De cele mai multe ori, feţele “din spatele” chipului de vedetă sunt tare cool și descopăr, de fiecare dată, ce colegi minunați am! Dar dincolo de aceste considerații absolut subiective, astfel de acțiuni mi se par o inspirată ocazie ca vedetele TVR sa se apropie și mai mult de telespectatori, să se întâlnească cu ei față în față, să interacționeze, sa le testeze gusturile și , de ce nu? Să-și verifice propria cota de popularitate! Căci, ce poate fi mai frumos decât să ți se ceară să faci o fotografie cu ei, sau să ți se întindă un pix și un crâmpei de hârtie, pentru un autograf. Personal, m-am bucurat și de aceste elemente, dar și de posibilitatea de a le vorbi telespectatorilor mei, de la scena secundară, amenajată în Piața Constituției, despre noul sezon al emisiunii mele, “Hai-Hui…cu Marina!”

"Ca veni vorba, “Hai-Hui…cu Marina!” va debuta la jumătatea lunii octombrie în grila TVR 2, tot miercuri seara, la ora 20:05, cu acelasi șir de călătorii prin lume, unde voi continua să descopăr fascinația acesteia, dar și pe românii de nota 10, risipiți prin toate zările Pământului. Ne așteaptă în acest nou sezon, Istanbulul, Atena, Cairo, Berlinul, Valencia, Marsilia, Oslo, Monaco și îndepărtatul Chicago, unde vom filma o ediție specială, pentru Crăciun", spune Marina Almăşan.





Şi Kyrie Mendel se pregăteşte pentru grila de toamnă la TVR Cultural.

"Este un nou proiect despre tot ce înseamnă culisele producției muzicale. Va conține discuții cu oameni din diverse zone al muzicii, fie că sunt artiști, ingineri de sunet sau simpli pasionați. În plus, publicul va afla tot ce se întâmplă pe scena muzicală autohtonă, într-un calendar săptămânal. Vor fi genuri muzicale diferite, unele mai puțin vizibile, dar la fel de importante", spune prezentatorul.

Este unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti ai Ştirilor TVR, reporter în zone de conflict şi război, dar la provocarea Lianei Stanciu, Adelin Petrişor a dovedit că poate să şi fredoneze câteva acorduri din repertoriul Metallica.

"Deşi sunt consumator de Metallica, Korn, FFDP, am mers cu mare plăcere la Unforgettable Festival. Înainte de concertul lui Andrea Bocelli, am trecut pe la scena TVR, pentru o discuție relaxată despre muzică și televiziune cu colega Liana Stanciu. Am vorbit puţin si despre grila de toamnă a Televiziunii Publice. Pentru noi, cei de la știri, nu există sezoane mai mult sau mai puţin încărcate. Spre deosebire de colegii din alte departamente, sutem permanent în grilă și nu ne putem plânge de lipsă de subiecte…", spune Adelin Petrişor.

La scena TVR au mai fost prezenţi Anca Mazilu, care a venit cu informaţii proaspete de la filmările pentru "Omul Anului", alături de colegul său de prezentare, Bogdan Muzgoci, Monica Ghiurco, gazda emisiunii "Educaţia la putere" şi Loredana Iordache, prezentatoare a Telejurnalului orei 14:00 de la TVR 1 şi TVR Info.

Coprezentatoare a serilor Unforgettable Festival a fost vedeta Televiziunii Române, Iuliana Tudor.