PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

publicat: Luni, 23 Februarie 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ediției 2026 a Festivalului de la Sanremo. Cei doi artiști internaționali vor fi protagoniștii serii de joi, 26 februarie, pe scena celebrului Teatru Ariston.

 

Între 24 și 28 februarie 2026, TVR 1 transmite în direct și în exclusivitate cea de-a 76-a ediție a Festivalului Sanremo, celebrul eveniment muzical italian care precede Eurovision. Timp de cinci seri, de la ora 21:00, telespectatorii vor urmări spectacolul de pe scena Teatrului Ariston, inclusiv momentul special în care Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor cânta pentru prima dată împreună, într-un duet live în premieră mondială.

Evenimentul marchează un moment simbolic și pentru Eros Ramazzotti, care va reveni pe scena din Sanremo la 40 de ani de la victoria obținută cu piesa „Adesso Tu”. Artistul italian își va începe turneul „Una Storia Importante World Tour” pe 14 februarie, la Paris, urmând ca pe 26 februarie să revină în mod excepțional la Teatrul Ariston, locul care i-a marcat decisiv cariera.

Duetul dintre Eros Ramazzotti și Alicia Keys va aduce în prim-plan o nouă versiune a piesei „L’aurora”, una dintre cele mai sensibile și apreciate melodii din repertoriul artistului italian. Reinterpretată și produsă de Alicia Keys, piesa beneficiază de o versiune specială, în italiană și spaniolă, inclusă pe cel mai recent album al lui Ramazzotti, „Una Storia Importante”, lansat în noiembrie. Vocile celor doi artiști se împletesc într-un dialog muzical autentic, oferind cântecului o emoție reînnoită și o lumină aparte.

Prezența Aliciei Keys la Sanremo are și o puternică încărcătură personală. Artista, care are rădăcini italiene prin bunicii săi sicilieni, va onora această moștenire culturală chiar pe scena celui mai important festival al muzicii italiene.

Cu 17 premii GRAMMY® în palmares, Alicia Keys este una dintre cele mai influente artiste ale generației sale – cântautoare, muziciană, producătoare, antreprenoare și o voce puternică în zona activismului global. De cealaltă parte, Eros Ramazzotti rămâne unul dintre cei mai de succes artiști italieni la nivel internațional, cu 16 albume de studio, peste 80 de milioane de discuri vândute și aproximativ 8 miliarde de ascultări la nivel global.

Duetul artiștilor la Festivalul Sanremo 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai așteptate și emoționante momente ale ediției, reunind două nume mari ale muzicii internaționale într-un spectacol care promite să rămână în istoria festivalului.

 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 23.00, un documentar producţie ...

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

  FILM     TVR1 

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

Un documentar cutremurător despre uciderea civililor ucraineni în orașul Bucea, unde trei tineri voluntari au fost omorâţi de trupele rusești ...

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

Tranziția către o economie digitală implică o transformare ce aduce în prim-plan și o tensiune etică și practică între două valori fundamentale: ...

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurată la Milano și Cortina d'Ampezzo, s-a încheiat sub semnul succesului și al spectacolului.

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  FILM     TVRCULTURAL 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

  PROMO     TVR1 

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din ...

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

Un destin de excepţie, un film care  urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion ...

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

Patinatoarea Julia Sauter a scris joi seară o pagină de istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Debutantă ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

  PROMO     TVR1 

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

Cinci seri de muzică, eleganță și emoție, transmise în direct și  în exclusivitate între 24 și 28 februarie, de la ora 21:00. În ultima seară va ...

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

  EUROVISION-2026     TVR1 

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision - Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora ...

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

Un teritoriu al contrastelor, unde vulcanii veghează păduri adânci și țărmuri abrupte, iar tradițiile rezistă cu aceeași forță ca stâncile bătute ...

