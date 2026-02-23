PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

PROMO TVR1

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ediției 2026 a Festivalului de la Sanremo. Cei doi artiști internaționali vor fi protagoniștii serii de joi, 26 februarie, pe scena celebrului Teatru Ariston.

Între 24 și 28 februarie 2026, TVR 1 transmite în direct și în exclusivitate cea de-a 76-a ediție a Festivalului Sanremo, celebrul eveniment muzical italian care precede Eurovision. Timp de cinci seri, de la ora 21:00, telespectatorii vor urmări spectacolul de pe scena Teatrului Ariston, inclusiv momentul special în care Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor cânta pentru prima dată împreună, într-un duet live în premieră mondială.

Evenimentul marchează un moment simbolic și pentru Eros Ramazzotti, care va reveni pe scena din Sanremo la 40 de ani de la victoria obținută cu piesa „Adesso Tu”. Artistul italian își va începe turneul „Una Storia Importante World Tour” pe 14 februarie, la Paris, urmând ca pe 26 februarie să revină în mod excepțional la Teatrul Ariston, locul care i-a marcat decisiv cariera.

Duetul dintre Eros Ramazzotti și Alicia Keys va aduce în prim-plan o nouă versiune a piesei „L’aurora”, una dintre cele mai sensibile și apreciate melodii din repertoriul artistului italian. Reinterpretată și produsă de Alicia Keys, piesa beneficiază de o versiune specială, în italiană și spaniolă, inclusă pe cel mai recent album al lui Ramazzotti, „Una Storia Importante”, lansat în noiembrie. Vocile celor doi artiști se împletesc într-un dialog muzical autentic, oferind cântecului o emoție reînnoită și o lumină aparte.

Prezența Aliciei Keys la Sanremo are și o puternică încărcătură personală. Artista, care are rădăcini italiene prin bunicii săi sicilieni, va onora această moștenire culturală chiar pe scena celui mai important festival al muzicii italiene.

Cu 17 premii GRAMMY® în palmares, Alicia Keys este una dintre cele mai influente artiste ale generației sale – cântautoare, muziciană, producătoare, antreprenoare și o voce puternică în zona activismului global. De cealaltă parte, Eros Ramazzotti rămâne unul dintre cei mai de succes artiști italieni la nivel internațional, cu 16 albume de studio, peste 80 de milioane de discuri vândute și aproximativ 8 miliarde de ascultări la nivel global.

Duetul artiștilor la Festivalul Sanremo 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai așteptate și emoționante momente ale ediției, reunind două nume mari ale muzicii internaționale într-un spectacol care promite să rămână în istoria festivalului.