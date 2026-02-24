„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

A întruchipat eforturile femeilor în aviație, a fost militantă angajată pentru susţinerea drepturilor femeii şi autoare americană. Regizorul Edward Cotterill, apelând la vocea actriţei britanice Rachel Stirling, ne spune povestea Ameliei Earhart în documentarul „Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”. De văzut sâmbătă, pe 28 februarie, ora 18.00, la TVR Cultural.

Un pilot care a întruchipat eforturile femeilor în aviație a fost Amelia Earhart. Amelia și sora ei, Muriel, au crescut într-o societate în plină schimbare. Femeile începeau să-și ceară drepturile, iar aeronautica era unul dintre domeniile în care femeile puteau avea succes, zborul fiind la început și fără o istorie lungă de dominație masculină.

Din primul moment în care a zburat, Amelia a fost captivată de zbor și, condusă de o pură motivație și determinare, avea să devină una dintre cele mai recunoscute aviatoare din istorie. Deși cele două surori au dus vieți extrem de diferite, ambele erau dependente una de cealaltă, acordându-şi sprijinul neclintit specific surorilor.

Înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, Amelia Earhart a dorit să facă înconjurul pământului la Ecuator. După ce parcursese deja trei pătrimi din zborul planificat, a decolat, la data de 2 iulie 1937, de la Lae (Noua Guinee), zburând spre insula Howland din Pacific, unde nu a mai sosit niciodată. Amelia Earhart a fost declarată moartă pe 5 ianuarie 1939, după aproape 2 ani de căutări fără succes.

Dispariţia aviatoarei a fost înregistrată pe 2 iulie 1937, în timpul acelui zbor deasupra Pacificului. Până în ziua de azi, mulți încă încearcă să rezolve enigma a ceea ce s-a întâmplat de fapt cu Amelia. Au fost lansate nenumărate teorii, dar dispariția ei rămâne un mister deschis.

Muriel o numea „A.E.”, Amelia având, în sora ei mai mică, o mare susținătoare; Muriel avea să joace un rol esenţial în menținerea vie a memoriei Ameliei. Iar acesta este un rol pe care fiica lui Muriel, Amy Kleppner, îl va continua după moartea acesteia. Vedem totul despre această relaţie specială dintre cele două surori în documentarul „Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri” (Amelia - A Tale of Two Sisters, Regatul Unit, 2017), sâmbătă, 28 februarie, ora 18.00, la TVR Cultural.

Filmat în Vermont, Washington și Pennsylvania, acest documentar include declaraţii ale curatorului aviației de la Muzeul Național al Aerului și Spațiului, Dorothy Cochrane și ale lui Ric Gillespie, regizorul TIGHAR, un grup care încă mai caută rămășițele lui Earhart. Documentarul prezintă, de asemenea, perspective profunde și personale ale nepoatei Ameliei și fiicei lui Muriel, Amy Kleppner.

Femeia care a traversat de două ori Atlanticul, Amelia Earhart a primit de la președintele american Herbert C. Hoover, medalia de aur „National Geographic Society”. La primirea distincției ea a făcut următoarea remarcă laconică: „Unele detalii ale zborului sunt exagerate”. A luptat pentru drepturile femeii și recunoașterea poziției acesteia în societatea americană. A mai avut zboruri peste Pacific, între Honolulu (Hawaii) și Oakland (California), sau solo de la Mexico City la Newark (New Jersey).

Lumea şi-o va aminti întotdeauna pe Amelia Earhart pentru curajul ei, viziunea şi realizările sale inovatoare, atât în ​​aviație, cât și pentru femei.

foto: via Selecţie Film TVR