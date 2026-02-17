Premierul Ilie Bolojan, față în față cu marile provocări ale anului 2026, într-o Ediție specială la TVR

Construcția bugetului de stat pentru anul 2026, reformele administrative și presiunile tot mai vizibile din sistemul public vor fi analizate de premierul Ilie Bolojan şi jurnalistul Mihai Rădulescu în „Ediția specială” difuzată marți, 17 februarie, de la ora 21.00, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

Discuția dintre şeful Guvernului şi Mihai Rădulescu se anunță una amplă, într-un moment în care presiunile asupra bugetului public și administrației cresc, pe fondul încetinirii economice și al nevoii de reformă structurală. Una dintre marile teme ale dezbaterii va fi legată de marile provocări ale sistemului public, de la sustenabilitatea cheltuielilor până la necesitatea prioritizării investițiilor.

Relansarea economică și revitalizarea industriei reprezintă un alt punct central al dezbaterii. Planurile Executivului privind investițiile esențiale, atragerea fondurilor și susținerea sectoarelor strategice vor fi analizate în contextul unei competiții europene tot mai accentuate. În paralel, pachetul de măsuri administrative propus de Guvern și impactul acestuia asupra funcționării administrației locale și centrale vor fi supuse unei evaluări critice, în condițiile în care reforma administrației publice rămâne una dintre cele mai sensibile teme.

Pe agenda emisiunii se află și tensiunile sociale din administrația locală, inclusiv protestele și revendicările salariale, dar și politicile privind sistemul de pensii. Sustenabilitatea acestuia, într-un context marcat de declin demografic, este o provocare majoră, la fel ca și evoluțiile legislative referitoare la pensiile magistraților.

Un capitol important va fi dedicat sistemului sanitar: funcţionarea acestuia, dezbaterile privind veniturile personalului medical și politicile publice menite să oprească exodul absolvenților de medicină din România.

Dinamica politică din cadrul Coaliției de guvernare și poziționarea României în context european și internațional – inclusiv dezbaterile despre consolidarea rolului Europei ca actor global – completează dialogul dintre premierul Iie Bolojan şi Mihai Rădulescu de marţi, 17 februarie, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.