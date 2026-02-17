loader
Foto

Premierul Ilie Bolojan, față în față cu marile provocări ale anului 2026, într-o Ediție specială la TVR

publicat: Marţi, 17 Februarie 2026

PROMO  TVR1   TVRI 

Construcția bugetului de stat pentru anul 2026, reformele administrative și presiunile tot mai vizibile din sistemul public vor fi analizate de premierul Ilie Bolojan şi jurnalistul Mihai Rădulescu în „Ediția specială” difuzată marți, 17 februarie, de la ora 21.00, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

 

Discuția dintre şeful Guvernului şi Mihai Rădulescu se anunță una amplă, într-un moment în care presiunile asupra bugetului public și administrației cresc, pe fondul încetinirii economice și al nevoii de reformă structurală. Una dintre marile teme ale dezbaterii va fi legată de marile provocări ale sistemului public, de la sustenabilitatea cheltuielilor până la necesitatea prioritizării investițiilor.

Relansarea economică și revitalizarea industriei reprezintă un alt punct central al dezbaterii. Planurile Executivului privind investițiile esențiale, atragerea fondurilor și susținerea sectoarelor strategice vor fi analizate în contextul unei competiții europene tot mai accentuate. În paralel, pachetul de măsuri administrative propus de Guvern și impactul acestuia asupra funcționării administrației locale și centrale vor fi supuse unei evaluări critice, în condițiile în care reforma administrației publice rămâne una dintre cele mai sensibile teme.

Pe agenda emisiunii se află și tensiunile sociale din administrația locală, inclusiv protestele și revendicările salariale, dar și politicile privind sistemul de pensii. Sustenabilitatea acestuia, într-un context marcat de declin demografic, este o provocare majoră, la fel ca și evoluțiile legislative referitoare la pensiile magistraților.

Un capitol important va fi dedicat sistemului sanitar: funcţionarea acestuia, dezbaterile privind veniturile personalului medical și politicile publice menite să oprească exodul absolvenților de medicină din România.

Dinamica politică din cadrul Coaliției de guvernare și poziționarea României în context european și internațional – inclusiv dezbaterile despre consolidarea rolului Europei ca actor global – completează dialogul dintre premierul Iie Bolojan şi Mihai Rădulescu de marţi, 17 februarie, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

Tag-uri: ilie bolojan, Mihai Radulescu, TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova

„Satul, o lume în amurg”, un documentar ca o poezie, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Satul, o lume în amurg”, un documentar ca o poezie, la TVR Cultural

Neștiuți de nimeni, ignorați de autorități, condamnați la veșnică uitare și o viață grea, ei sunt ultimii supraviețuitori ai satelor românești, ...

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 2

  FILM     TVR2 

„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 2

Fie că stârnește admirație sau hohote de râs, Jean-Claude Van Damme rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale cinematografiei de acțiune. ...

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

Marți, 17 februarie, atenția pasionaților de sport se îndreaptă către Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, unde Julia Sauter, singura ...

TVR Sport transmite în direct evoluţia patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR Sport transmite în direct evoluţia patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

Singura reprezentantă a României la patinaj artistic intră pe gheață marți, 17 februarie. Antrenoarea Roxana Luca Hartmann a vorbit într-un scurt ...

O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

  PROMO     TVR2 

O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

Spectacolul-eveniment dedicat academicianului Leon Dănăilă, ce aduce în prim-plan o viaţă trăită în slujba oamenilor, poate fi urmărit luni, 16 ...

Documentarul „Paznicii Vaticanului – Garda Elveţiană Pontificală”, de văzut la TVR 2

  FILM     TVR2 

Documentarul „Paznicii Vaticanului – Garda Elveţiană Pontificală”, de văzut la TVR 2

Din secolul XVI, Garda Elveţiană – cea mai mică şi mai veche armată din lume - are ca misiune să asigure protecţia Papei şi a cardinalilor, să ...

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul finalei Selecției Naționale

  EUROVISION-2026     TVR1   TVRINFO 

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul finalei Selecției Naționale

Marea finală va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR.

Bobul masculin, speranță românească pe pista legendară Eugenio Monti

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Bobul masculin, speranță românească pe pista legendară Eugenio Monti

Echipajul condus de Mihai Tentea, care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, intră în competiție începând de luni, 16 ...

„Albania – secretul din Balcani”: o lume redescoperită, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Albania – secretul din Balcani”: o lume redescoperită, la TVR INFO

Învăluită în mister, Albania este un teritoriu cu o istorie tumultuoasă. De la munţii impunători din Nord până la ţărmurile sălbatice ale ...

„Caviar Connection” - Documentarul ce dezvăluie complexitatea corupției și a puterii politice

  TVRINFO     TVRINFO 

„Caviar Connection” - Documentarul ce dezvăluie complexitatea corupției și a puterii politice

Documentarul de investigație „La Caviar Connection”, o producție franceză de referință ce propune o incursiune de tip thriller în culisele ...

Povestea din ochii lor

  RECOMANDARI     TVR1 

Povestea din ochii lor

Lumea animalelor e plină de emoție, de povești și de lecții despre iubire. Doar că, uneori, omul uită că dragostea pentru un animal înseamnă și ...

Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

  EUROVISION-2026     TVR.RO 

Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

Joi, 12 februarie, la Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, am aflat finaliștii deciși de Juriul Selecției ...

Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre conspirația Gates-Epstein şi despre „femeile” dezbrăcate de Grok. Pe 13 februarie, de la 18.45, Marian Voicu ne ...

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

Schiul alpin rămâne una dintre cele mai iubite și spectaculoase discipline din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România continuă să își ...

