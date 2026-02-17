loader
Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

publicat: Marţi, 17 Februarie 2026

Thriller-ul este ecranizarea romanului „La piel del tambor" (tradus în română - „Conspiraţia din Sevilla”), de Arturo Perez Reverte. „Conspiraţia din Sevilla”, coproducţie Spania, Columbia, SUA, 2022 - miercuri, 18 februarie, de la ora 21.00.

 

Într-o lume în care secretele Vaticanului și tehnologia modernă se ciocnesc, thriller-ul „Conspirația din Sevilla” (The Man from Rome) promite să transporte telespectatorii într-un labirint de intrigi religioase și corupție politică. Bazat pe bestseller-ul „La piel del tambor” (tradus în română drept „Conspiraţia din Sevilla”), de Arturo Perez Reverte, filmul este o incursiune elegantă, dar și tensionată în inima Spaniei.

Un hacker reuşeşte să pătrundă în reţeaua securizată a Vaticanului şi trimite un mesaj disperat pe computerul personal al Papei. Însărcinat de serviciile secrete ale Vaticanului să investigheze bizara situaţie, părintele Quart (Richard Armitage) ajunge la o biserică barocă dărăpănată din Sevilla care, potrivit mesajului de la hacker, „ucide pentru a se apăra”. Acesta este, pe scurt, subiectul thriller-ului „Conspiraţia din Sevilla” (THE MAN FROM ROME – Spania, Columbia, SUA, 2022), în regia lui Sergio Dow. Filmul beneficiază de o distibuţie remarcabilă, reunind actori cu renume mondial: cu Richard Armitage, Amaia Salamanca, Paul Guilfoyle şi Franco Nero ne întâlnim miercuri seară, la TVR 1, pentru a vedea totul despre „Conspiraţia din Sevilla”.

Richard Armitage (The Hobbit, The Stranger) joacă rolul părintelui Quart, un agent de informații al Vaticanului, trimis să investigheze un mesaj misterios trimis direct Papei.

Amaia Salamanca, una dintre cele mai iubite actrițe din Spania (Grand Hotel), aduce eleganță și mister în rolul aristocratei Macarena Bruner.

Paul Guilfoyle (CSI: Crime Scene Investigation) și legendarul Franco Nero completează o distribuție care echilibrează perfect suspansul cu profunzimea dramatică.

Franco Nero, figură emblematică a filmului Django și un veteran al Hollywood-ului (Die Hard 2, John Wick 2), aduce o autoritate de netăgăduit rolului său. Nero interpretează o figură cheie în ierarhia bisericească - Papa, oferind acel amestec de carismă și rigoare care l-a consacrat de-a lungul celor peste 60 de ani de carieră.

Actorul italian cu ochi albaștri și o personalitate solidă a cinematografiei internaționale, Franco Nero, era fotograf/pictor, când a fost descoperit de regizorul John Huston. De atunci, actorul a apărut în peste 200 de filme în întreaga lume, lucrând cu cei mai buni regizori europeni, precum Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder, Claude Chabrol, Sergey Bondarchuk, Michael Cacoyannis, Elio Petri, Marco Bellocchio, Enzo G. Castellari, pentru a enumera doar câţiva dintre ei.

Deși acțiunea filmului se petrece în Spania, iar producția e majoritar spaniolă, filmul a fost turnat în limba engleză pentru a facilita distribuția internațională, păstrând însă autenticitatea locațiilor originale. În film, oraşul Sevilla nu este doar un decor, ci un personaj în sine. Producţia pune în valoare străzile înguste, palatele extraordinare și lumina specifică Andaluziei.

Pentru a intra în rolul preotului-spion, Richard Armitage a studiat protocolul de securitate al Vaticanului, filmul explorând latura mai puțin discutată a „serviciilor secrete” bisericești.

„Conspirația din Sevilla” este mai mult decât o poveste din culisele vieţii bisericeşti; este o cursă contra cronometru unde linia dintre bine și rău devine periculos de subțire. Ne lămurim urmărind filmul miercuri seară, de la ora 21.00, la TVR 1.

foto: capturi film „Conspirația din Sevilla”

 

Tag-uri: film, mesaj misterios, Papa, suspans, thriller, TVR 1, Vatican, „Conspiratia din Sevilla”

