O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

PROMO TVR2

Spectacolul-eveniment dedicat academicianului Leon Dănăilă, ce aduce în prim-plan o viaţă trăită în slujba oamenilor, poate fi urmărit luni, 16 februarie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Confesiuni, momente artistice şi o întâlnire cu un destin care a marcat generaţii. Este ceea ce vom vedea luni seară, urmărind spectacolul „Povestea vietii” mele, realizat la Teatrul Naţional şi moderat de Vivien Cazan. Un eveniment special, dedicat uneia dintre cele mai remarcabile personalități ale contemporaneității – academicianul Leon Dănăilă, într-o întâlnire memorabilă despre viață, vocație şi destin. Îl vedem pe 16 februarie, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, 21 februarie, de la 15.00), la TVR 2.

„Povestea vieții mele” este un spectacol al emoției şi al inspirației, în care mărturisirile personale se împletesc cu momente artistice muzicale, dar și intervenții comice, oferind publicului o experiență completă şi captivantă. Pe scenă urcă invitați speciali – artiști îndrăgiți, care completează o poveste, un destin, cu interpretări muzicale și momente pline de sensibilitate și umor. Printre ei se numără Gheorghe Gheorghiu, Florin Georgescu, Alessandro Mucea sau tenorul Alin Stoica.

Luni seară, avem întâlnire cu un medic care și-a dedicat întreaga viaţă oamenilor. O seară în care destinul, știința, arta și momentele artistice se împletesc cu emoția, într-o poveste de viață impresionantă.

foto: FaceBook - Valentina Alina Barbu