TVR îl sărbătorește pe Constantin Brâncuși: 150 de ani de la nașterea părintelui sculpturii moderne

Programe speciale, documentare, concerte și dialoguri despre moștenirea artistică a geniului român - într-o zi cu semnificație specială, 19 februarie.

Ca în fiecare an, Televiziunea Română dedică ziua de 19 februarie – Ziua Națională Constantin Brâncuși – unei ample serii de programe menite să omagieze și să aprofundeze moștenirea celui mai mare sculptor român.

Anul 2024 are o semnificație aparte: se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, iar TVR propune telespectatorilor documentare, concerte, interviuri și emisiuni care explorează dimensiunea artistică și umană a creatorului „Păsării măiestre”.

Portretul unui geniu, la TVR Cultural

Programul aniversar debutează la TVR Cultural cu ediția specială Cultart, ora 13:05, realizată la Craiova – orașul în care Brâncuși a lăsat urme adânci în cultura românească. Invitații emisiunii, printre care Laura Țiparu (muzeograf și curator al Muzeului de Artă din Craiova), Cătălin Davidescu (critic de artă) și Doina Lemny (istoric de artă), abordează teme precum receptarea operei lui Brâncuși, miturile din biografia sa și modul în care arta lui este înțeleasă astăzi.

Tot la TVR Cultural, ora 18:05, Cornel Mihalache semnează episodul special „Români care au schimbat lumea – Constantin Brâncuși”, difuzat și pe TVR Internațional de la ora 11:30. Documentarul oferă un portret introspectiv, realizat din scrierile, fotografiile și filmele proprii ale artistului, o perspectivă rară asupra personalității sale complexe.

Atmosfera de sărbătoare continuă printr-un concert susținut de Orchestra Română de Tineret, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal, cu participarea soliștilor Monica Bejenaru (voce) și Simina Croitoru (vioară) - „Concert Brâncuși”, ora 18:35. Repertoriul include suite folclorice și piese inspirate din tradiția românească, într-un omagiu muzical adus spiritului brâncușian al autenticității și simplității perfecte.

Emisiunea Intrare liberă, prezentată de Nadine Vlădescu la ora 19:30, aduce în prim-plan dialoguri despre influența și posteritatea lui Brâncuși. Printre invitați se numără Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României, și istorici ai artei implicați în expoziția de la Roma „Constantin Brâncuși – Originile infinitului”, eveniment de prestigiu ce prefigurează parteneriatul cultural România–Italia 2026.

Gustul copilăriei din Hobița și Forța ideilor lui Brâncuși, la TVR 2

Sub semnătura Cameliei Moise, telespectatorii sunt invitați într-o incursiune gastronomică și culturală la Peștișani, satul natal al sculptorului în emisiunea „Istorii de bun gust”, ora 20:05. „Tanti Maria” gătește rețete autentice brâncușiene, într-o evocare plină de căldură a artistului care, departe de țară, își regăsea rădăcinile prin gusturile copilăriei.

De la ora 21:05, ediția specială „Forța ideilor: Brâncuși 150”, realizată de Mihaela Crăciun, este filmată la UNARTE București, locul unde Brâncuși și-a format viziunea artistică. Rectorul Cătălin Bălescu discută cu studenții despre actualitatea valorilor brâncușiene: esență, simplitate și autenticitate. Programul se difuzează simultan și pe TVR Internațional.

Seara se încheie cu documentarul „Blestemul lui Brâncuși”, ora 22:00, o explorare a momentelor dramatice din viața artistului, de la refuzul autorităților comuniste de a-i primi donația atelierului, până la tentativele de repatriere postumă a osemintelor sale. Realizat în 2013, filmul rămâne una dintre cele mai emoționante pagini audiovizuale dedicate sculptorului.

Pe urmele artistului – „Discover Romania: Constantin Brâncuși”, la TVR Internațional

În completarea acestui maraton cultural, TVR Internațional difuzează, de la ora 19:50, episodul dedicat din seria Discover Romania, semnat de Dan Paul Ionescu, ce urmărește locurile brâncușiene și impactul universal al creației sale.

Prin producțiile difuzate de Televiziune Română în ziua de 19 februarie, Anul Brâncuși devine nu doar o comemorare, ci o invitație la reflecție, descoperire și reconectare cu rădăcinile autenticității românești.

Credit foto: documentar „Brâncuşi, sculptorul luminii”