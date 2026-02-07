loader
Proclamarea canonizării celor 16 Sfinte femei românce, transmisă în direct la TVR 3 și TVR Internațional

publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026

PROMO  TVR3 

Credincioșii pot urmări acest eveniment de excepție, în direct de la Catedrala Patriarhală, vineri, 6 februarie, de la ora 10.00, într-o ediție specială a emisiunii „Universul credinței”, difuzată la TVR 3 și TVR Internațional.

 

Anul 2026, declarat de Biserica Ortodoxă Română Anul Omagial al pastorației familiei creștine și Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar – mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame – aduce în prim-plan un moment istoric de profundă încărcătură spirituală pentru credincioșii români de pretutindeni. În acest context, Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București va găzdui, în zilele de 5 și 6 februarie 2026, proclamarea generală a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, recent înscrise în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

După ce joi va fi săvârșită, la Catedrala Patriarhală, ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei românce cu viață sfântă, vineri, 6 februarie, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu membrii Sfântului Sinod. Înainte de încheierea Sfintei Liturghii, va avea loc solemnitatea proclamării generale a canonizării, moment de referință pentru viața spirituală a Bisericii Ortodoxe Române.

Credincioșii care nu pot fi prezenți la Catedrala Patriarhală vor putea urmări acest eveniment de excepție în direct, vineri, 6 februarie, de la ora 10.00, într-o ediție specială a emisiunii „Universul credinței”, difuzată la TVR 3 și TVR Internațional.

Decizia canonizării celor 16 femei românce a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 1 iulie 2025, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Noile sfinte sunt mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare ale credinței, chipuri luminoase ale trăirii creștine autentice: Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, cu zi de prăznuire 12 aprilie; Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, cu zi de prăznuire 4 mai; Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, cu zi de prăznuire 5 mai; Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, cu zi de prăznuire 24 mai; Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, cu zi de prăznuire 5 iunie; Sfânta Olimpia de la Fărcașa, cu zi de prăznuire 4 iulie; Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, cu zi de prăznuire 6 iulie; Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, cu zi de prăznuire 16 august; Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec, cu zi de prăznuire 17 august; Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec, cu zi de prăznuire 17 august; Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec, cu zi de prăznuire 17 august; Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș, cu zi de prăznuire 26 septembrie; Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, cu zi de prăznuire 1 decembrie; Sfânta Magdalena de la Mălainița, cu zi de prăznuire 15 octombrie; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, cu zi de prăznuire 19 decembrie; Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana, cu zi de prăznuire 23 decembrie.

Prin această transmisiune specială, Televiziunea Română oferă publicului din țară și din diaspora posibilitatea de a lua parte, în timp real, la un moment istoric de mărturisire a credinței și de cinstire a unor modele feminine de sfințenie, jertfă și iubire creștină.


Comentariu: Corneliu Vlad Matache

Producător: Andrei Victor Dochia

Foto: Raluca-Emanuela Ene - Basilica.ro - Proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, la Catedrala Patriarhală

Tag-uri: 16 sfinte, canonizare, Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie, transmisiune directa, TVR 3, TVR Internaţional, Universul credintei

