Premieră TVR Cultural: documentarul „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”

Considerat un expert în gnosticism și magie renascentistă, profesor de istoria religilor, prieten și discipol al lui Mircea Eliade... O fărâmă din viața extraordinară a unui om extraordinar, în filmul documentar „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”, realizat de Irina Szasz – vineri, 24 aprilie, ora 21.00.

„Istoria lui personală îl definește ca om... cu o voință de fier. Nu era un căutător academic, era un călător, un pelerin, un mag într-o căutare spirituală profundă. Voia să cunoască cele mai fine mecanisme de funcționare a domenilor în care explora, pregătit să noteze riguros tot ce descoperea. O lume în care puțini au îndrăznit să calce. Ioan, a făcut-o și nu a călcat pe vârfuri!”, ne face o succintă introducere Irina Szasz, realizatoarea documentarului „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”, film pe care telespectatorii îl pot urmări în premieră la TVR Cultural vineri, 24 aprilie, de la ora 21.00.

În cărțile lui fascinante, în articole, în literatură lui magică, Ioan Petru Culianu a descoperit puterea creativă a gândirii mistice, pe care o consideră pierdută în lumea modernă. Ori de nimic nu le-a fost comuniștilor și serviciilor secrete mai frică decât de mistică. Pentru că nu puteau controla incontrolabilul.

Cei care l-au cunoscut, prieteni și neprieteni, cei care au scris despre viața și opera lui, sunt lentile multiple care îl arată ca o personalitate complexă, neobișnuită, determinat să își atingă toate țintele. Magul Culianu, profesorul, prietenul, NN Culianu fascina!

În filmul documentar, prezența profesorului dr. Călin Andrei Mihăilescu este una dintre lentile: „Aceasta este cunoaşterea magului, te expui la lucruri pe care într-adevăr nu le ştii, dar pe care încerci să le ştii ca nimeni altul, pentru că devii apărătorul comunităţii tale, tribului tău, umanităţii tale”, explică profesorul dr. Călin Andrei Mihăilescu. Dar adaugă şi completează portretul și Tereza Culianu Petrescu, sora şi martor preţios al vieţii fratelui ei, scriitorul Dan Petrescu, Moshe Idel, filosof și cercetător israelian al Cabalei, originar din România, astrologul Andrian Tarcan, care va interpreta, după 75 de ani, horoscopul lui Ioan.

Documentarul este difuzat simultan şi la TVR Internaţional.

Realizator: Irina Szasz