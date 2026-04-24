„Dezacorduri de pace” – noua emisiune de dezbatere de la TVR 1: opinii ferme, dialog autentic și echilibru

publicat: Joi, 23 Aprilie 2026

PROMO  TVR1 

Actualitatea, analizată de marți până joi, de la ora 20:00, de Monica Ghiurco, Dana Chera, Dragoș Pătraru, Valeriu Nicolae, Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat, într-un format alert, relaxat și argumentat.

 

Televiziunea Română lansează „Dezacorduri de pace”, un nou concept editorial de tip podcast, care își propune să aducă în prim-plan dezbaterea de idei într-o formă accesibilă, autentică și conectată la realitatea cotidiană.

Gândită pentru publicul activ și informat, emisiunea oferă analize pertinente, într-o cheie relaxată, cu umor și autenticitate, ușor de asimilat la final de zi. Fiecare ediție, două voci distincte vor aborda teme de interes din sfera socială, politică și economică, atât internă, cât și internațională, într-o manieră argumentată și echilibrată.

Trei seri de dezbatere, trei formule editoriale

„Dezacorduri de pace” va fi difuzată în direct din 28 aprilie, în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 20:00, la TVR 1, propunând un exercițiu de jurnalism care demonstrează că ideile pot fi confruntate elegant, fără excese inutile.

Marți, dialogul îi aduce în fața telespectatorilor pe Dragoș Pătraru și Valeriu Nicolae, într-o confruntare de perspective diferite.

„Cred că o să fie faine dialogurile cu Dragoș Pătraru, căci el e de stânga și eu de centru-dreapta... și pentru că, în mod sigur, o să râd tare, căci doar Exarhu mă face să râd mai mult decât Dragoș Pătraru”, a spus Valeriu Nicolae.

Stilul incisiv al lui Dragoș Pătraru va marca și această formulă de dialog: „Un jurnalist își ia câtă libertate vrea să-și ia. Noi, din fericire, ne luăm toată libertatea. Nu ne-am pierdut incisivitatea.”

Dialog, reflecție și spirit critic în fiecare miercuri, de la ora 20:00, Dana Chera și Monica Ghiurco propun o analiză profundă a realității, dincolo de aparențe.

„Eu nu am cum să mă dezic de mine și de crezul meu profesional. Faptul că sunt un jurnalist liber, fără cârlige politice, mă ajută să nu pun etichete, să nu mă înrolez în spatele unor idei doar de dragul de a fi popular, să mă gândesc la oamenii pentru care comunic și la nevoia lor de a fi informați cât mai corect. Pentru mine este important să mă pot uita în oglindă. Sper ca telespectatorii să simtă că îi respect și că nu-mi bat joc de timpul lor”, spune Dana Chera.

La rândul său, Monica Ghiurco subliniază importanța dezacordului ca exercițiu de gândire: „Dezacordul e dovada faptului că suntem (încă) vii și că îndrăznim să gândim cu mintea la purtător. Și să trecem prin filtrul propriu ceea ce primim din exteriorul nostru ca informație. E spirit critic în manifestare. Și exersăm asta în dialog, în direct, unu la unu. Cu argumente, fără patimă. Ba chiar cu detașarea care îți limpezește perspectiva”.

Ediția de joi îi aduce împreună pe Dragoș Mușat (Tetelu) și Vlad Craioveanu, care propun o analiză personală a evenimentelor zilei, într-o cheie relaxată, imediat după Telejurnal.

„Mi-aș dori să fie cea mai inteligentă emisiune de dezbateri reale și, mai ales, sincere. O emisiune care se construiește în direct, cu idei și argumente. Și, în primul rând, cum am zis, sincer, aș vrea să nu venim cu idei preconcepute”, spune Tetelu.

Interacțiunea cu publicul va fi un element esențial al formatului, jurnaliștii urmând să folosească platformele de social media pentru a integra în timp real opiniile telespectatorilor. „Pentru mine, înseamnă că poți fi în regulă cu cineva chiar și atunci când nu împărtășești aceeași opinie. Dacă reușim asta, contribuim la o societate mai echilibrată, fără atâta ură. Și, dacă reușim lucrul ăsta, vom trăi într-o societate mai armonioasă, fără atâta ură”, subliniază Vlad Craioveanu.

Lansarea emisiunii „Dezacorduri de pace” aduce și ajustări în programul TVR 1: „Dosar România” (marți), „Telecinemateca” (miercuri) și „Starea Nației” (joi) vor fi programate de la ora 21:00.

Prezentare

Monica Ghiurco este jurnalistă de televiziune cu o experiență solidă în presa audiovizuală și una dintre vocile consacrate ale Televiziunii Române. Licențiată și doctor în științe economice la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a activat și ca asistent universitar, a ocupat funcții editoriale și manageriale în TVR. Este recunoscută pentru stilul sobru și argumentat și pentru implicarea în proiecte cu miză civică și educativă.

Dana Chera este jurnalistă și realizatoare de televiziune, cunoscută pentru moderarea emisiunilor de dezbatere și analiză politică. S-a remarcat prin stilul direct și implicarea în dialogul public, abordând teme majore de actualitate alături de invitați relevanți. A realizat și coordonat formate de succes, axate pe clarificarea subiectelor complexe și stimularea dezbaterii.

Dragoș Pătraru este jurnalist și realizator cunoscut pentru abordarea satirică și analitică a actualității. Creator al emisiunii „Starea Nației”, a dezvoltat proiecte editoriale independente, orientate spre interes public și responsabilitate civică. Stilul său direct, uneori acid, este susținut de documentare și argumentație.

Valeriu Nicolae este activist, scriitor și comentator public, implicat în proiecte sociale dedicate incluziunii și drepturilor omului. A coordonat inițiative pentru sprijinirea comunităților vulnerabile și a colaborat cu organizații internaționale și instituții europene. Este cunoscut pentru discursul direct și pentru promovarea gândirii critice și a responsabilității civice.

Vlad Craioveanu este realizator radio și TV, apreciat pentru stilul relaxat, autentic și apropiat de public. Cu o experiență solidă în divertisment și formate de dialog, îmbină informația cu umorul și interacțiunea directă, într-o manieră accesibilă și dinamică.

Dragoș Mușat este realizator, producător și creator de conținut satiric, cunoscut pentru stilul nonconformist și umorul cu tentă socială și politică. A dezvoltat proiecte în TV și online, în care comentează realitatea prin ironie și spirit critic, într-o formulă accesibilă și ancorată în actualitate.

 

Ilie Bolojan: Guvernul are în continuare puteri depline

  TVRINFO     TVRINFO 

Ilie Bolojan: Guvernul are în continuare puteri depline

Administrația centrală trece printr-o etapă de reorganizare rapidă în urma deciziei Partidului Social Democrat de a formaliza retragerea ...

„Breaking Fake News”: de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Breaking Fake News”: de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

Reluarea misiunilor spre Lună și numeroasele „teorii” ce însoțesc acest subiect sunt în prim-plan la „Breaking Fake News”. Invitatul lui Marian ...

A trăi și a moșteni: moștenirea, între „gura lumii” și propria sănătate mintală

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

A trăi și a moșteni: moștenirea, între „gura lumii” și propria sănătate mintală

Case, pământuri, bani, dar și relații, datorii, prietenii și dușmănii - ce primim, ce ducem mai departe, ce oprim și cât putem alege, de fapt? O ...

David Popovici, aur la 50 de metri liber, la Campionatele Naţionale de Natație

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici, aur la 50 de metri liber, la Campionatele Naţionale de Natație

David Popovici și-a reconfirmat statutul de lider al natației românești prin câștigarea titlului național în proba de 50 de metri liber, în ...

Cate Blanchett este „Blue Jasmine” – sâmbătă seară, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Cate Blanchett este „Blue Jasmine” – sâmbătă seară, la TVR 1

Alec Baldwin şi Peter Sarsgaard se mai regăsesc în distribuţia dramei a cărei regie e semnată de Woody Allen. Vedem filmul în premieră sâmbătă, ...

Premieră TVR Cultural: documentarul „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Premieră TVR Cultural: documentarul „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”

Considerat un expert în gnosticism și magie renascentistă, profesor de istoria religilor, prieten și discipol al lui Mircea Eliade... O fărâmă ...

Keira Knightley, captivă într-o „Adolescenţă întârziată”. Vineri seară, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Keira Knightley, captivă într-o „Adolescenţă întârziată”. Vineri seară, la TVR 1

O comedie despre a te purta în conformitate cu vârsta ta și... alte decizii de adult. Cu Keira Knightley și Chloë Grace Moretz, în rolurile ...

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

Complexul Sportiv de Natație din Otopeni găzduiește, în perioada 22-26 aprilie, Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, eveniment ...

Perspectiva căderii Guvernului, un factor declanșator pentru alte dezechilibre financiare

  TVRINFO     TVRINFO 

Perspectiva căderii Guvernului, un factor declanșator pentru alte dezechilibre financiare

Instabilitatea politică actuală generează îngrijorări majore în rândul comunității de afaceri și al experților economici, fiind semnalat un risc ...

Excelenţă, simboluri, tinereţe şi reveniri spectaculoase la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2   TVRI 

Excelenţă, simboluri, tinereţe şi reveniri spectaculoase la “Drag de România mea!”

TVR 2 vă propune sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00, o gală a premierelor, a excelenţei şi a nostalgiilor.

Lipova, între ieri și azi – duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Lipova, între ieri și azi – duminică, la „Exclusiv în România”

Cetăţi, biserici, vechi conace, dar şi o reţetă uimitoare – toate îşi găsesc locul în noul episod „Exclusiv în România”. Cristi Tabără, Cristina ...

Călătorie muzicală unică la TVR 2: „Vento Leste”, concertul artistei Mara Halunga

  PROMO     TVR2 

Călătorie muzicală unică la TVR 2: „Vento Leste”, concertul artistei Mara Halunga

„A fost o seară de neuitat”, mărturiseşte artista Mara Halunga, interpretă și compozitoare care creează muzică braziliană cu influențe ...

Performanța istorică a Nadiei Comăneci, omagiată la nivel internațional și național

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică a Nadiei Comăneci, omagiată la nivel internațional și național

Performanța istorică a gimnasticii românești este celebrată la nivel internațional și național prin omagierea Nadiei Comăneci, care a primit ...

Peisajul politic actual, marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive

  TVRINFO     TVR.RO 

Peisajul politic actual, marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive

Peisajul politic actual este marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive, după ce Partidul Social Democrat a oficializat retragerea ...

