„Dezacorduri de pace” – noua emisiune de dezbatere de la TVR 1: opinii ferme, dialog autentic și echilibru

Actualitatea, analizată de marți până joi, de la ora 20:00, de Monica Ghiurco, Dana Chera, Dragoș Pătraru, Valeriu Nicolae, Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat, într-un format alert, relaxat și argumentat.

Televiziunea Română lansează „Dezacorduri de pace”, un nou concept editorial de tip podcast, care își propune să aducă în prim-plan dezbaterea de idei într-o formă accesibilă, autentică și conectată la realitatea cotidiană.

Gândită pentru publicul activ și informat, emisiunea oferă analize pertinente, într-o cheie relaxată, cu umor și autenticitate, ușor de asimilat la final de zi. Fiecare ediție, două voci distincte vor aborda teme de interes din sfera socială, politică și economică, atât internă, cât și internațională, într-o manieră argumentată și echilibrată.

Trei seri de dezbatere, trei formule editoriale

„Dezacorduri de pace” va fi difuzată în direct din 28 aprilie, în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 20:00, la TVR 1, propunând un exercițiu de jurnalism care demonstrează că ideile pot fi confruntate elegant, fără excese inutile.

Marți, dialogul îi aduce în fața telespectatorilor pe Dragoș Pătraru și Valeriu Nicolae, într-o confruntare de perspective diferite.

„Cred că o să fie faine dialogurile cu Dragoș Pătraru, căci el e de stânga și eu de centru-dreapta... și pentru că, în mod sigur, o să râd tare, căci doar Exarhu mă face să râd mai mult decât Dragoș Pătraru”, a spus Valeriu Nicolae.

Stilul incisiv al lui Dragoș Pătraru va marca și această formulă de dialog: „Un jurnalist își ia câtă libertate vrea să-și ia. Noi, din fericire, ne luăm toată libertatea. Nu ne-am pierdut incisivitatea.”

Dialog, reflecție și spirit critic în fiecare miercuri, de la ora 20:00, Dana Chera și Monica Ghiurco propun o analiză profundă a realității, dincolo de aparențe.

„Eu nu am cum să mă dezic de mine și de crezul meu profesional. Faptul că sunt un jurnalist liber, fără cârlige politice, mă ajută să nu pun etichete, să nu mă înrolez în spatele unor idei doar de dragul de a fi popular, să mă gândesc la oamenii pentru care comunic și la nevoia lor de a fi informați cât mai corect. Pentru mine este important să mă pot uita în oglindă. Sper ca telespectatorii să simtă că îi respect și că nu-mi bat joc de timpul lor”, spune Dana Chera.

La rândul său, Monica Ghiurco subliniază importanța dezacordului ca exercițiu de gândire: „Dezacordul e dovada faptului că suntem (încă) vii și că îndrăznim să gândim cu mintea la purtător. Și să trecem prin filtrul propriu ceea ce primim din exteriorul nostru ca informație. E spirit critic în manifestare. Și exersăm asta în dialog, în direct, unu la unu. Cu argumente, fără patimă. Ba chiar cu detașarea care îți limpezește perspectiva”.

Ediția de joi îi aduce împreună pe Dragoș Mușat (Tetelu) și Vlad Craioveanu, care propun o analiză personală a evenimentelor zilei, într-o cheie relaxată, imediat după Telejurnal.

„Mi-aș dori să fie cea mai inteligentă emisiune de dezbateri reale și, mai ales, sincere. O emisiune care se construiește în direct, cu idei și argumente. Și, în primul rând, cum am zis, sincer, aș vrea să nu venim cu idei preconcepute”, spune Tetelu.





Interacțiunea cu publicul va fi un element esențial al formatului, jurnaliștii urmând să folosească platformele de social media pentru a integra în timp real opiniile telespectatorilor. „Pentru mine, înseamnă că poți fi în regulă cu cineva chiar și atunci când nu împărtășești aceeași opinie. Dacă reușim asta, contribuim la o societate mai echilibrată, fără atâta ură. Și, dacă reușim lucrul ăsta, vom trăi într-o societate mai armonioasă, fără atâta ură”, subliniază Vlad Craioveanu.

Lansarea emisiunii „Dezacorduri de pace” aduce și ajustări în programul TVR 1: „Dosar România” (marți), „Telecinemateca” (miercuri) și „Starea Nației” (joi) vor fi programate de la ora 21:00.

Prezentare

Monica Ghiurco este jurnalistă de televiziune cu o experiență solidă în presa audiovizuală și una dintre vocile consacrate ale Televiziunii Române. Licențiată și doctor în științe economice la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a activat și ca asistent universitar, a ocupat funcții editoriale și manageriale în TVR. Este recunoscută pentru stilul sobru și argumentat și pentru implicarea în proiecte cu miză civică și educativă.

Dana Chera este jurnalistă și realizatoare de televiziune, cunoscută pentru moderarea emisiunilor de dezbatere și analiză politică. S-a remarcat prin stilul direct și implicarea în dialogul public, abordând teme majore de actualitate alături de invitați relevanți. A realizat și coordonat formate de succes, axate pe clarificarea subiectelor complexe și stimularea dezbaterii.

Dragoș Pătraru este jurnalist și realizator cunoscut pentru abordarea satirică și analitică a actualității. Creator al emisiunii „Starea Nației”, a dezvoltat proiecte editoriale independente, orientate spre interes public și responsabilitate civică. Stilul său direct, uneori acid, este susținut de documentare și argumentație.

Valeriu Nicolae este activist, scriitor și comentator public, implicat în proiecte sociale dedicate incluziunii și drepturilor omului. A coordonat inițiative pentru sprijinirea comunităților vulnerabile și a colaborat cu organizații internaționale și instituții europene. Este cunoscut pentru discursul direct și pentru promovarea gândirii critice și a responsabilității civice.

Vlad Craioveanu este realizator radio și TV, apreciat pentru stilul relaxat, autentic și apropiat de public. Cu o experiență solidă în divertisment și formate de dialog, îmbină informația cu umorul și interacțiunea directă, într-o manieră accesibilă și dinamică.

Dragoș Mușat este realizator, producător și creator de conținut satiric, cunoscut pentru stilul nonconformist și umorul cu tentă socială și politică. A dezvoltat proiecte în TV și online, în care comentează realitatea prin ironie și spirit critic, într-o formulă accesibilă și ancorată în actualitate.