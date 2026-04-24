„Numai să nu fii”, un documentar reflecţie asupra rolului suprem: cel de mamă. La „Dosar România”, pe TVR 1

publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026

Cinci femei. Cinci povești total diferite. Documentarul „Numai să nu fii”, realizat de Roxana Elekes, propune o reflecție sinceră asupra a ceea ce înseamnă a aduce viață pe lume și a rămâne lângă ea. Despre empatie și alegeri de viață, marţi, 28 aprilie, ora 21.00, la „Dosar România”. Producător: Răzvan Butaru

 

O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

Mamele sunt un paradox. Sunt fragile și puternice în același timp. Chiar și atunci când simt că se prăbușesc pe interior, pot să țină totul în picioare... Zâmbesc când vor să plângă și găsesc soluții chiar și atunci când nu mai au energie să caute.

Marți, 28 aprilie, de la ora 21.00, la „Dosar România", Roxana Elekes ne propune un documentar de creație care explorează cel mai complex rol uman: acela de a fi (sau de a nu fi) mamă. Departe de clișee și imagini idealizate, filmul creionează un portret al mamei printr-un spectru larg de experiențe.

Într-o societate în care maternitatea este fie glorificată peste măsură, fie redusă la statistici, documentarul urmărește poveștile unor femei-mame care trăiesc maternitatea dincolo de idealizare. Sunt mame pentru care grija nu se oprește niciodată. Puterea lor nu este una spectaculoasă, ci una tăcută și, de cele mai multe ori, nevăzută.

Cinci femei. Cinci povești total diferite. Maternitatea nu are o singură voce.

Realizatoarea documentarului ne invită să descoperim povești care ne forțează să ne reevaluăm propriile percepții. 

Alegerea asumată: Iulia Rugină mărturisește că perspectiva asupra maternității s-a schimbat radical doar în momentul în care a întâlnit iubirea care a dat sens ideii de familie.

Vindecarea prin refuz: Sofia Dumitriu analizează curajul de a spune „nu” maternității, atunci când propria copilărie traumatizantă devine un argument pentru a nu perpetua un ciclu al durerii.

Maternitatea dincolo de libertate: Povestea tulburătoare a unei mame de trei copii este spusă de Vica. Ea își exercită rolul de părinte din spatele gratiilor, ispășind o pedeapsă de 22 de ani.

Lupta pentru viață: Mediana Vlad, mama care a învins cancerul, ne deschide ușa spre o realitate dureroasă – teama celor mici de a-și pierde reperul de siguranță și puterea de a merge mai departe pentru ei.

Bucuria și doliul: Cristina Farcaș întruchipează destinul unei femei care a adus pe lume al treilea copil în același moment în care a fost nevoită să își ia rămas bun, pentru totdeauna, de la propria mamă.

Documentarul „Numai să nu fii” propune o reflecție sinceră asupra a ceea ce înseamnă a aduce viață pe lume și a rămâne lângă ea. Urmărim un documentar despre empatie și alegeri de viață marți, 28 aprilie, ora 21.00, la TVR 1. Disponibil și online pe platforma de streaming TVR +.

„Numai să nu fii", un documentar reflecţie asupra rolului suprem: cel de mamă. La „Dosar România", pe TVR 1

