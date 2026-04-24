„Breaking Fake News": de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

Reluarea misiunilor spre Lună și numeroasele „teorii” ce însoțesc acest subiect sunt în prim-plan la „Breaking Fake News”. Invitatul lui Marian Voicu în ediţia de sâmbătă, 25 aprilie, este Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român. Ora 17.00, la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

De ce ne îndreptăm din nou spre Lună? La Povestea săptămânii, Marian Voicu propune o discuție despre reluarea misiunilor spațiale, după mai bine de 50 de ani. Este vorba despre primul zbor cu echipaj uman care a ajuns la cea mai mare distanță față de Pământ din ultimele decenii. De ce au fost reluate misiunile spre Lună, aflăm de la invitatul ediției, Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român. Interviul deschide ediţia „Breaking Fake News” din 25 aprilie. Emisiunea realizată de Marian Voicu se vede sâmbătă după-amiază, de la ora 17.00, la TVR 1.

La Revista presei fake, Horia Grușcă prezintă fenomenul Hahaganda, asociat farsorilor ruși cunoscuți sub numele de Vovan și Lexus, care, de mai bine de un deceniu, reușesc să păcălească la telefon celebrități și politicieni din întreaga lume, promovând teme ale propagandei Kremlinului. Printre cele mai recente victime se numără ministra de Externe a Groenlandei și moștenitorul fostului șah al Iranului.

Tatiana Țarfulea readuce în discuție, la Conspirația săptămânii, una dintre cele mai persistente teorii conspiraționiste – aceea că omul nu a ajuns pe Lună. De la programul Apollo până la actualul program Artemis, teoriile care neagă aselenizarea continuă să circule și să fie reluate în spațiul public. Mai multe, sâmbătă, la „Breaking Fake News”.

Iar „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu au aflat că suntem singura specie care a cucerit spațiul cosmic, dar care refuză să iasă din peșteră. Zaiafet și Geminschi analizează teme virale din mediul online și propun o discuție despre idei și percepții care circulă în spațiul public, pornind de la întrebarea: este cezariana predestinată?

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.

 

Ilie Bolojan: Guvernul are în continuare puteri depline

  TVRINFO     TVRINFO 

Ilie Bolojan: Guvernul are în continuare puteri depline

Administrația centrală trece printr-o etapă de reorganizare rapidă în urma deciziei Partidului Social Democrat de a formaliza retragerea ...

„Dezacorduri de pace” – noua emisiune de dezbatere de la TVR 1: opinii ferme, dialog autentic și echilibru

  PROMO     TVR1 

„Dezacorduri de pace” – noua emisiune de dezbatere de la TVR 1: opinii ferme, dialog autentic și echilibru

Actualitatea, analizată de marți până joi, de la ora 20:00, de Monica Ghiurco, Dana Chera, Dragoș Pătraru, Valeriu Nicolae, Vlad Craioveanu și ...

„Breaking Fake News”: de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Breaking Fake News”: de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

Reluarea misiunilor spre Lună și numeroasele „teorii” ce însoțesc acest subiect sunt în prim-plan la „Breaking Fake News”. Invitatul lui Marian ...

A trăi și a moșteni: moștenirea, între „gura lumii” și propria sănătate mintală

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

A trăi și a moșteni: moștenirea, între „gura lumii” și propria sănătate mintală

Case, pământuri, bani, dar și relații, datorii, prietenii și dușmănii - ce primim, ce ducem mai departe, ce oprim și cât putem alege, de fapt? O ...

David Popovici, aur la 50 de metri liber, la Campionatele Naţionale de Natație

  TVRSPORT     TVRSPORT 

David Popovici, aur la 50 de metri liber, la Campionatele Naţionale de Natație

David Popovici și-a reconfirmat statutul de lider al natației românești prin câștigarea titlului național în proba de 50 de metri liber, în ...

Cate Blanchett este „Blue Jasmine” – sâmbătă seară, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Cate Blanchett este „Blue Jasmine” – sâmbătă seară, la TVR 1

Alec Baldwin şi Peter Sarsgaard se mai regăsesc în distribuţia dramei a cărei regie e semnată de Woody Allen. Vedem filmul în premieră sâmbătă, ...

Premieră TVR Cultural: documentarul „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Premieră TVR Cultural: documentarul „Ioan Petru Culianu - Magul Culianu”

Considerat un expert în gnosticism și magie renascentistă, profesor de istoria religilor, prieten și discipol al lui Mircea Eliade... O fărâmă ...

Keira Knightley, captivă într-o „Adolescenţă întârziată”. Vineri seară, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Keira Knightley, captivă într-o „Adolescenţă întârziată”. Vineri seară, la TVR 1

O comedie despre a te purta în conformitate cu vârsta ta și... alte decizii de adult. Cu Keira Knightley și Chloë Grace Moretz, în rolurile ...

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, la TVR SPORT

Complexul Sportiv de Natație din Otopeni găzduiește, în perioada 22-26 aprilie, Campionatul Național de Înot în bazin de 50 de metri, eveniment ...

Perspectiva căderii Guvernului, un factor declanșator pentru alte dezechilibre financiare

  TVRINFO     TVRINFO 

Perspectiva căderii Guvernului, un factor declanșator pentru alte dezechilibre financiare

Instabilitatea politică actuală generează îngrijorări majore în rândul comunității de afaceri și al experților economici, fiind semnalat un risc ...

Excelenţă, simboluri, tinereţe şi reveniri spectaculoase la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2   TVRI 

Excelenţă, simboluri, tinereţe şi reveniri spectaculoase la “Drag de România mea!”

TVR 2 vă propune sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00, o gală a premierelor, a excelenţei şi a nostalgiilor.

Lipova, între ieri și azi – duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Lipova, între ieri și azi – duminică, la „Exclusiv în România”

Cetăţi, biserici, vechi conace, dar şi o reţetă uimitoare – toate îşi găsesc locul în noul episod „Exclusiv în România”. Cristi Tabără, Cristina ...

Călătorie muzicală unică la TVR 2: „Vento Leste”, concertul artistei Mara Halunga

  PROMO     TVR2 

Călătorie muzicală unică la TVR 2: „Vento Leste”, concertul artistei Mara Halunga

„A fost o seară de neuitat”, mărturiseşte artista Mara Halunga, interpretă și compozitoare care creează muzică braziliană cu influențe ...

Performanța istorică a Nadiei Comăneci, omagiată la nivel internațional și național

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică a Nadiei Comăneci, omagiată la nivel internațional și național

Performanța istorică a gimnasticii românești este celebrată la nivel internațional și național prin omagierea Nadiei Comăneci, care a primit ...

Peisajul politic actual, marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive

  TVRINFO     TVR.RO 

Peisajul politic actual, marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive

Peisajul politic actual este marcat de o ruptură majoră în cadrul coaliției executive, după ce Partidul Social Democrat a oficializat retragerea ...

