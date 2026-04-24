„Breaking Fake News": de ce ne întoarcem pe Lună? Sâmbătă, la TVR 1

Reluarea misiunilor spre Lună și numeroasele „teorii" ce însoțesc acest subiect sunt în prim-plan la „Breaking Fake News". Invitatul lui Marian Voicu în ediţia de sâmbătă, 25 aprilie, este Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

De ce ne îndreptăm din nou spre Lună? La Povestea săptămânii, Marian Voicu propune o discuție despre reluarea misiunilor spațiale, după mai bine de 50 de ani. Este vorba despre primul zbor cu echipaj uman care a ajuns la cea mai mare distanță față de Pământ din ultimele decenii. De ce au fost reluate misiunile spre Lună, aflăm de la invitatul ediției, Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român. Interviul deschide ediţia „Breaking Fake News” din 25 aprilie. Emisiunea realizată de Marian Voicu se vede sâmbătă după-amiază, de la ora 17.00, la TVR 1.

La Revista presei fake, Horia Grușcă prezintă fenomenul Hahaganda, asociat farsorilor ruși cunoscuți sub numele de Vovan și Lexus, care, de mai bine de un deceniu, reușesc să păcălească la telefon celebrități și politicieni din întreaga lume, promovând teme ale propagandei Kremlinului. Printre cele mai recente victime se numără ministra de Externe a Groenlandei și moștenitorul fostului șah al Iranului.

Tatiana Țarfulea readuce în discuție, la Conspirația săptămânii, una dintre cele mai persistente teorii conspiraționiste – aceea că omul nu a ajuns pe Lună. De la programul Apollo până la actualul program Artemis, teoriile care neagă aselenizarea continuă să circule și să fie reluate în spațiul public. Mai multe, sâmbătă, la „Breaking Fake News”.

Iar „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu au aflat că suntem singura specie care a cucerit spațiul cosmic, dar care refuză să iasă din peșteră. Zaiafet și Geminschi analizează teme virale din mediul online și propun o discuție despre idei și percepții care circulă în spațiul public, pornind de la întrebarea: este cezariana predestinată?

„Breaking Fake News" este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc.