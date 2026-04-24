Keira Knightley, captivă într-o „Adolescenţă întârziată”. Vineri seară, la TVR 1

O comedie despre a te purta în conformitate cu vârsta ta și... alte decizii de adult. Cu Keira Knightley și Chloë Grace Moretz, în rolurile principale. Urmărim filmul „Adolescenţă întârziată” la TVR 1 vineri, 24 aprilie, ora 20.00.

„Adolescenţă întârziată” - Laggies (lansat în Regatul Unit sub numele “Say When”) este un film american (comedie romantică din 2014), regizat de Lynn Shelton și scris de Andrea Seigel. Actorii Keira Knightley, Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell, Kaitlyn Dever, Jeff Garlin, Ellie Kemper, Mark Webber și Daniel Zovatto aduc pe ecran povestea unei femei de aproape 30 de ani care trece printr-o criză a vârstei adulte. Cuprinsă de panică atunci când iubitul ei o cere de soție, Megan se refugiază în casa noii ei prietene Annika, o adolescentă de 16 ani, care locuiește cu tatăl ei. Conviețuirea neconvențională a celor trei îi ajută pe toți să-și reevalueze viața și viitorul posibil.

Producţia a avut premiera la Festivalul de Film Sundance pe 17 ianuarie 2014. Înainte ca actriţa Keira Knightley să fie pe afişul filmului, Anne Hathaway a fost cooptată în rolul Megan, alăturându-se tinerei Chloë Grace Moretz, dar a părăsit proiectul din cauza unor nepotriviri de program determinate de filmările pentru „Interstellar”.

Filmările pentru „Adolescenţă întârziată” au început în prima săptămână din iunie 2013, în Seattle și împrejurimi şi s-au desfăşurat în 23 de locații, pe parcursul a 26 de zile de filmare. Sam Rockwell s-a îmbolnăvit de boala Lyme în timp ce filma pentru „Adolecenţă întârziată” și a avut nevoie de spitalizare pentru scurt timp.

În film, actorii au avut loc suficient şi pentru improvizaţie. Keira Knightley a apreciat mult acest stil de joc, pentru că actorul are multă libertate, stabilind o conexiune mult mai bună cu partenerul: „Ai libertatea să simţi partenerul de joc mult mai bine în acel moment, să reacţionezi la interpretarea lui, în loc să încerci să-ți amintești, să recreezi și să te întorci”.

De asemenea, în film, tot actriţa din rolul principal, englezoaica Knighley are accent american... „Îmi place foarte mult să joc şi să mă joc cu accentele. Cred că, în calitate de actor, știi că vrei să te pierzi cât mai mult posibil în rol și să poți să interpretezi autentic. Schimbarea vocii te face să te simți cu adevărat o persoană diferită și, într-un mod amuzant, înseamnă că nu am atâta frică de scenă, pentru că, atunci când îmi folosesc propria voce, există un fel de frică, pentru că sunt eu și apoi, dintr-o dată, pare ciudat că joci tu, dar te poți pierde complet în rol, ceea ce e ceva total diferit”.

Urmărim „Adolescenţă întârziată” (LAGGIES – SUA, 2014) în premieră la TVR 1 vineri, 24 aprilie, de la ora 20.00. Regia: Lynn Shelton; Cu: Keira Knightley, Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell.

foto: capturi film „Adolescenţă întârziată” la TVR