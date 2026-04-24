A trăi și a moșteni: moștenirea, între „gura lumii” și propria sănătate mintală

REPORTAJ-ANALIZA

Case, pământuri, bani, dar și relații, datorii, prietenii și dușmănii - ce primim, ce ducem mai departe, ce oprim și cât putem alege, de fapt? O abordare economică și emoțională a istoriei moștenirii în lumea noastră mică, danubiană.

Am parcurs studii și articole apărute după anul 2005 în Europa, pentru această abordare antropologică a bunurilor primite din familie și folosite în prezent sau îngrijite pentru viitor. Articolele apărute în ultimele două decenii includ lucrarea lui Thomas Piketty – Capitalul în secolul XXI, unde autorul susține că ne întoarcem la un „capitalism patrimonial” și explică de ce bogăția moștenită tinde să crească mai repede decât veniturile din muncă, ducând la o concentrare extremă a averii, și studiul lui Pfeffer & Killewald – Generations of Advantage: Multigenerational Correlations in Family Wealth, unde regăsim teza că moștenirea nu se referă doar la banii primiți după decesul părinților, ci și la un flux continuu de avantaje precum educația, avansul pentru casă, o rețea de relații, flux care se poate întinde pe trei-patru generații.

Sistemul de moștenire roman a fost, într-un fel, o coloană vertebrală a ordinii sociale și economice. Pentru romani, continuitatea familiei era mai importantă decât averea în sine. În centrul sistemului se afla Pater Familias, singura persoană din familie care avea capacitate juridică deplină. Dacă tatăl murea fără testament, moștenirea trecea la fii, fiice și soție. Dar pentru un cetățean roman, a muri fără testament era o rușine, testamentul îi permitea tatălui să decidă cine va duce mai departe numele și responsabilitățile casei. Deși sistemul era patriarhal, dreptul roman a evoluat în ceea ce privește drepturile femeii, oferindu-le acestora o libertate economică rară în antichitate. În dreptul civil roman vechi, fiicele moșteneau în mod egal cu fiii dacă tatăl murea fără testament. În perioada Imperiului, femeia rămânea sub autoritatea tatălui ei, nu a soțului. La moartea tatălui, ea devenea independentă financiar, deținând propria avere, separată de a soțului. Zestrea era o resursă pentru cheltuielile căsătoriei. În caz de divorț, soțul era obligat, de cele mai multe ori, să o returneze, ceea ce îi oferea femeii o plasă de siguranță și putere de negociere. Un aspect important era emanciparea. Un fiu sau o fiică puteau fi eliberați de sub puterea tatălui înainte de moartea acestuia. Inițial, un copil emancipat pierdea dreptul de a moșteni, deoarece nu mai făcea parte „legal” din familia tatălui. Mai târziu, pretorii au intervenit și le-au permis copiilor emancipați să moștenească pe baza legăturii de sânge, nu doar a celei juridice.

Multe dintre conceptele actuale provin direct din „Codul lui Justinian” (Corpus Iuris Civilis): rezerva succesorală - conceptul le permitea rudelor apropiate să atace un testament dacă tatăl îi dezmoștenea pe nedrept, considerându-se că acesta și-a încălcat „datoria de afecțiune” sau acceptarea sub beneficiu de inventar - moștenitorul putea alege să preia datoriile decedatului doar în limita bunurilor moștenite, pentru a nu fi ruinat.

Secolul XX a reprezentat „marea ruptură” în istoria succesiunii europene. Trecerea de la economiile agrare la cele industriale și postindustriale, coroborată cu emanciparea juridică a femeii, a transformat moștenirea dintr-un instrument de conservare a patrimoniului imobiliar într-un flux de capital financiar și educațional. La începutul secolului XX, averea era concentrată în proprietăți funciare și titluri de valoare, moștenirea fiind principala cale de ascensiune socială. Dar Războaiele Mondiale au dus la distrugerea capitalului fizic, la eroziunea averilor dinastice și marile domenii s-au fragmentat.

Odată cu trecerea timpului, părinții au început să investească moștenirea în timpul vieții, prin educația copiilor. În același timp, secolul XX devine cadrul propice al primei egalități reale între sexe în fața legii succesorale. Codurile civile europene elimină treptat privilegiul masculinității. Accesul femeii la muncă salarizată și la conturi bancare proprii a schimbat natura moștenirii.

Protecția soțului supraviețuitor (de cele mai multe ori femeia, datorită speranței de viață mai mari) a devenit o prioritate legislativă, asigurându-i acesteia dreptul de uzufruct asupra locuinței conjugale. Iar tranziția de la familia extinsă la familia nucleară a fost accelerată de noile reguli succesorale.

Scăderea natalității în Europa a dus la fenomenul moștenirii concentrate. Dacă la jumătatea secolului al XIX-lea o avere se împărțea la cinci copii, în 1980 aceasta revenea adesea unui singur copil, maximum doi. Apariția sistemelor de pensii a redus dependența seniorilor de bunăvoința moștenitorilor, ceea ce a relaxat presiunea morală asupra copiilor, dar a și „secat” uneori masa succesorală, resursele fiind consumate pentru îngrijire medicală.

La finalul anilor '90, profilul moștenirii în Europa se prezenta astfel: feminist (femeile controlează un procent istoric din masa succesorală, ca moștenitoare și ca văduve, urban (obiectul moștenirii s-a mutat de la terenuri agricole la apartamente urbane și portofolii de acțiuni) și întârziat (din cauza creșterii speranței de viață, moștenirea se primește acum la vârsta de 50-60 de ani, nu la 20-30, schimbându-i rolul din „start în viață” în „supliment pentru pensie”).

Fenomenul „Generația Sandwich”, cei care au de gestionat moștenirea părinților în timp ce își susțin propriii copii

Conceptul de „Generație Sandwich” capătă în România actuală valențe unice, fiind un amestec de presiune financiară, datorie morală și birocrație succesorală. Această generație, de obicei persoane între 40 și 60 de ani, s-a trezit strivită între două responsabilități majore: susținerea copiilor care întârzie să devină independenți și îngrijirea părinților vârstnici, a căror moștenire este adesea „o sabie cu două tăișuri”.

Spre deosebire de Occident, unde moștenirea este adesea lichidă (conturi bancare, acțiuni), în România moștenirea este predominant imobiliară și sentimentală. Apartamentul comunist primit de Generația Sandwich necesită investiții masive de renovare. Dilema este Îl vindem pentru a plăti studiile copilului sau îl păstrăm ca „plasă de siguranță” pentru viitorul lui ? Mai există apoi aspectul de proprietate fragmentată - mulți români moștenesc cote-părți (ex: 1/4 dintr-o casă la țară) alături de rude cu care nu au o relație bună, iar Generația Sandwich consumă resurse psihice și financiare în procese de partaj care durează ani întregi.

Fluxul de bani nu este unidirecțional. Generația Sandwich face echilibristică între Up-streaming, către părinți - pensiile mici forțează generația de mijloc să subvenționeze medicamentele, facturile și îngrijirea la domiciliu, moștenirea viitoare este adesea „cheltuită” anticipat - și down-streaming, către copii - din cauze economice, copiii din generația Z rămân în casa părintească mult după vârsta de 20 de ani și astfel Generația Sandwich devine „sponsorul” principal pentru nepoți și copii, amânându-și propria economisire pentru bătrânețe.

Încă un aspect - pare hilar și superficial, dar e delicat și consumă mult energie emoțională: Generația Sandwich este prima care trebuie să gestioneze și moștenirea digitală. Ei sunt cei care trebuie să închidă conturile de social media ale părinților decedați sau să recupereze parole de acces la servicii bancare online, în timp ce îi învață pe copiii lor securitatea cibernetică. Generația Sandwich acționează ca un amortizor social - în absența unor servicii eficiente pentru îngrijirea bătrânilor, această generație preia rolul de asistent social, bancher și jurist.

Locuitul împreună cu trei generații sub același acoperiș (bunici, părinți/Generația Sandwich și copii/tineri adulți) este un model care revine în forță, fiind supranumit în literatura de specialitate „gospodăria multigenerațională”. Deși motivele sunt în principal economice (costul prohibitiv al chiriilor, împărțirea utilităților), impactul psihologic este un amestec complex de solidaritate și eroziune emoțională.

Sindromul „casei fără uși” - pierderea intimității: Cea mai mare provocare psihologică este disoluția granițelor personale. Generația Sandwich se simte adesea „monitorizată” de propriii părinți (care tind să intervină în deciziile de parenting sau financiare) și „invadați” de copii, care nu respectă spațiul. Apare senzația de a nu fi niciodată „stăpân în propria casă”, dar apare și conflictul de autoritate: Cine ia deciziile (ce mâncăm, la ce ne uităm la televizor ?) Această ambiguitate duce la micro-agresiuni constante și la un sentiment de regresie infantilă pentru adulții de 40-50 de ani.

Dar există și „plasa de siguranță” emoțională. Nu totul este negativ. Acest model oferă și o reziliență psihologică pe care familia nucleară a pierdut-o. Interacțiunea zilnică a bunicilor cu nepoții previne depresia geriatrică și declinul cognitiv. Bunicii se simt utili, având un rol clar în „ecosistemul” familiei. Copiii care cresc cu bunicii dezvoltă un nivel mai ridicat de empatie, primesc un sentiment de apartenență și „rădăcini” pe care o dădacă sau un after-school nu le pot oferi.

Generația de mijloc poartă cea mai mare povară psihică, riscând burnout-ul din cauza rolurilor contradictorii. Pe de o parte, vina față de părinți, simt că nu fac destul pentru sănătatea bătrânilor sau că se enervează prea repede pe aceștia, vina față de copii, deoarece simt că nu le oferă libertatea sau sprijinul financiar necesar pentru a-și lua zborul. Dar pe de altă parte, și vina față de sine, neglijarea propriei relații de cuplu sau a dezvoltării personale.

Ar fi o ipocrizie să fie ignorată în acest articol „moștenirea traumatică” și nuanțele ei, adică atunci când generațiile își transmit mai degrabă datorii și resentimente decât active. „Moștenirea traumatică” reprezintă latura întunecată a succesiunii, acolo unde activul patrimonial (banii, casele) este depășit de pasivul emoțional sau financiar. Fenomenul poate fi întrezărit în rădăcinile din istoria recentă și în modul în care familiile gestionează lucrurile nespuse, evenimente și scene trecute cu vederea, dar neuitate de nimeni, și eșecurile, așa cum sunt ele resimțite de multe ori. O adevărată transmitere a „umbrelor” între generații. Pentru că, da, moștenirea nu înseamnă doar a te bucura de bunuri, ci aduce și obligații. În ultimii 20 de ani, odată cu explozia creditării, mulți români lasă în urmă nu active, ci dosare de executare silită. Există capcana succesiunii: moștenitorii care acceptă succesiunea pur și simplu (fără a preciza „sub beneficiu de inventar”) se trezesc responsabili pentru creditele de nevoi personale sau ipotecile părinților. Și se manifestă inevitabilul impactul psihologic - pentru un tânăr adult, a începe viața „pe minus” din cauza deciziilor financiare ale părinților generează un resentiment profund, transformând doliul într-o luptă cu executorii judecătorești.

Din punct de vedere psihologic, trauma se moștenește la fel ca un cont bancar. În Europa de Est, avem de-a face cu „trauma privării”. Bunicii care au trăit foametea sau părinții care au îndurat lipsurile anilor '80 le transmit copiilor o frică irațională de sărăcie. Chiar dacă moștenesc o avere, acești copii pot manifesta un comportament de „tezaurizare” sau o incapacitate de a se bucura de resurse, trăind într-o stare permanentă de alertă. Se face simțit apoi resentimentul „jertfei”, părinții care spun „M-am sacrificat ca să îți las casa asta” transmit o datorie morală imposibil de achitat. Moștenitorul primește casa, dar simte că și-a pierdut libertatea de a-și alege propriul drum, fiind legat de „sacrificiul” strămoșilor.

Există familii în care principalul lucru transmis este o listă de „dușmani” și nedreptăți și masa succesorală este folosită pentru a „regla conturi” din timpul vieții. Dezmoștenirea (în limitele legii) sau favorizarea excesivă a unui copil în detrimentul altuia lasă în urmă un conflict care poate distruge relațiile între frați pentru tot restul vieții. Știm cu toții situația litigiului etern - case lăsate în paragină pentru că moștenitorii refuză să comunice între ei sau să semneze actele de vânzare, proprietăți blocate juridic din cauza unor certuri pornite de la o palmă de pământ, de la un gard, de la un prun. O altă formă de moștenire traumatică este parentificarea. Copilul moștenește responsabilitatea de a fi „părintele propriilor părinți” de la o vârstă fragedă. Când moștenirea vine, ea este percepută ca o „plată” întârziată pentru o copilărie pierdută. Impactul este o epuizare emoțională severă în care moștenitorul nu mai are energie să construiască nimic nou, fiind ocupat să „repare” trecutul.

„Iertarea succesorală” - Între „gura lumii” și propria sănătate mintală

„Iertarea succesorală” este un termen psihologic și filosofic care descrie actul conștient de a rupe lanțul datoriilor (materiale și emoționale) pentru a nu le transmite mai departe. În România, unde „gura lumii” și „sacrificiul pentru copii” sunt piloni culturali, a refuza o moștenire traumatică este un act de curaj și de igienă mintală. (Vezi și articolul Istoria banilor și identitatea omului (I): Leul și mentalitatea românească despre bani).

Dacă moștenirea lăsată de părinți sau alte rude constă în principal din datorii, procese nesfârșite sau proprietăți care generează doar costuri și stres, legea oferă mecanisme de „curățare” (renunțarea la moștenire, acceptarea sub beneficiu de inventar, vânzarea drepturilor succesorale).

În plan psihologic, intervine adevărata „iertare”, ceea ce nu înseamnă aprobarea comportamentului toxic al antecesorilor, ci eliberarea de sub controlul lor. Moștenitorul va înțelege că nu este responsabil pentru eșecurile financiare sau morale ale părinților, că „datoria de recunoștință” nu include obligația de a suferi pentru greșelile lor. Uneori, vindecarea vine prin vânzarea casei părintești care poartă amintiri abuzive și folosirea banilor pentru a construi ceva complet nou, fără „fantomele” trecutului. Este transformarea unui activ toxic într-o resursă de libertate.

În familiile noastre așa cum le cunoaștem, se practică adesea „moștenirea plângerii” - ne plângem de aceleași nedreptăți de generații. Iertarea succesorală înseamnă să decizi „Povestea asta de neam se oprește la mine. Copiii mei nu vor auzi despre procesul de pământ cu unchiul Vasile.” Moștenirea, în esența ei, nu este despre ce a fost, ci despre ce va fi, este o formă de comunicare între generații. Iar atunci când această comunicare este toxică, „iertarea succesorală” prin refuz sau acceptare conștientă devine singura cale spre sănătate, bunăstare și o zi de mâine mai bună.

