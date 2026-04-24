loader
Foto

Sonorităţi Doomsday Astronaut şi progressive metal cu Waqas Ahmed, la „Rock Maniac”, pe TVR 1

publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026

PROMO  TVR1 

Sâmbăta aceasta, la „Rock Maniac”, ne delectăm cu muzica celor de la Doomsday Astronaut şi Waqas Ahmed. Cristi I. Popescu mai are în program: proiecte caritabile, istoria recentă a rockului universal, „Ştiri” din metal şi multă muzică, pe 25 aprilie, de la ora 22.00, la TVR 1.

 

„Rock Maniac” aliniază planetele pentru sonoritățile Doomsday Astronaut. Iar Waqas Ahmed le pune la încercare urechile fanilor de progressive metal.

„Rockul a devenit de mult sinonim cu proiectele caritabile. Punem și noi umărul la cauzele susținute de scena locală și povestim în emisiune despre inițiativele numeroşilor artiști implicați pe compilaţia Musink For Humanity", ne-a dezvăluit Cristi I. Popescu, realizatorul şi producătorul emisiunii „Rock Maniac” .

Cine uită nu merită! Sintagma se potrivește ca o mănușă istoriei recente a rockului universal și pentru asta există în emisiune rubrica „Remember Maniac”.

Tot sâmbătă, revin şi jurnaliștii de la Metalfan, cu o cronică marca Gedi. Îi urmărim în rubrica "Underground".

Tradiția se păstrează și, la „Rock Maniac”, vedem „Ştiri” din metal, „Albumele momentului" și multă muzică, nu zgomot.

(w882) Rock Mania

La „Rock Maniac”, muzica este o cultură în continuă mișcare! Sâmbătă, de la ora 22.00, la TVR 1, și online pe TVR+ și YouTube.

***

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.20, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

 

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Sonorităţi Doomsday Astronaut şi progressive metal cu Waqas Ahmed, la „Rock Maniac", pe TVR 1

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate