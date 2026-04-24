Cristian Mandeal, 80 de ani – ediție aniversară-eveniment la TVR Cultural

Marius Constantinescu și Mihaela Crăciun vă invită la o ediție specială dedică maestrului Cristian Mandeal, sâmbătă, 25 aprilie, ora 13:00, un omagiu televizat pentru unul dintre marii dirijori ai contemporaneității.

În data de 18 aprilie, maestrul Cristian Mandeal a împlinit 80 de ani, o aniversare care aduce în prim-plan o viață dedicată muzicii. TVR Cultural marchează momentul printr-o ediție specială difuzată sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 13:00, prezentată de Marius Constantinescu și Mihaela Crăciun, un program-eveniment ce onorează viața și personalitatea unuia dintre cei mai importanți dirijori români ai contemporaneității.

Născut în 1946, Cristian Mandeal și-a clădit cariera cu rigoare și har, repere care l-au impus drept una dintre marile forțe ale scenei muzicale naționale și internaționale. De la studiile de pian, compoziție și dirijat la Brașov și București, la perfecționarea alături de Herbert von Karajan, Sergiu Celibidache și sub influența lui Erich Bergel, traseul său artistic este parte a istoriei muzicii românești.

O aniversare privită cu luciditate și emoție

În dialogul cu Marius Constantinescu, maestrul vorbește cu sinceritate despre raportarea la propria aniversare: „Mărturisesc că este una dintre cele mai triste zile pe care le trăiesc de obicei, pentru că înseamnă că a mai trecut un an. Pe de o parte îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat vârsta asta și că am ajuns sănătos la 80 de ani. Mă și sperie însă această cifră”, mărturisește Cristian Mandeal.

Ediția propune un portret complex, în care memoria, reflecția și muzica se întâlnesc firesc.

„Pentru mine a fost o bucurie şi o onoare de a răspunde propunerii Ruxandrei Țuchel de a co-modera această ediție specială care îl onorează pe Maestrul Cristian Mandeal. E un privilegiu să discuți despre muzică, despre repertoriu, despre modele şi alegeri de viață cu unul dintre cei mai semnificativi maeştri ai baghetei din istoria muzicală a României”, spune Marius Constantinescu.

Un maestru, privit prin admirația celor apropiați

Mihaela Crăciun aduce în emisiune și dimensiunea umană a personalității sărbătorite: „Despre maestrul Cristian Mandeal, Iosif Sava spunea că este unul dintre cei mai modești artiști ai țării. De altfel, Cristian Mandeal spunea că modestia domniei sale nu înseamnă că se retrage din fața cortinei, ci că așteaptă să fie întrebat. Asta vom face noi, la Televiziunea Română, în această ediție de suflet. Îi vom mulțumi maestrului Cristian Mandeal pentru tot ce a făcut pentru România”, afirmă Mihaela Crăciun.

Revenirea la Filarmonica „George Enescu”, după 17 ani

Un moment aparte al ediției este evocarea revenirii recente a maestrului la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, în concertele din 16 și 17 aprilie.

„Revenirea la Filarmonică, după aproape 17 ani, a fost o sărbătoare, iar primirea a fost mai mult decât mă așteptam, extrem de călduroasă, atât din partea foștilor mei colegi, cât și a celor tineri pe care i-am întâlnit acolo. Sunt vreo 35 care provin din Orchestra de Tineret, așa că m-am simțit practic acasă. Pe de o parte cu familia veche, pe de alta cu familia nouă. Atmosfera a fost extrem de plăcută. Mă și speriam, într-un fel, că revenind imediat după Paște oamenii nu vor fi foarte bine pregătiți; dimpotrivă, am simțit o extrem de bună pregătire și un mare interes ca să fie bine totul. Ne-am simțit bine împreună și s-a lucrat excelent. Și în trei zile s-au realizat două concerte cu un program extrem de dificil”, spune Cristian Mandeal.

Invitați, amintiri și momente artistice de colecție

Ediția aniversară reunește amintiri, mărturii și momente muzicale speciale, alături de invitați care au marcat, într-un fel sau altul, parcursul maestrului: membri ai Orchestrei Române de Tineret — pe care Cristian Mandeal o cultivă neîntrerupt din 2008 și a transformat-o într-un veritabil brand național — colegi, muzicologi, artiști.

Printre invitați se numără muzicologul Valentina Sandu-Dediu, compozitorul Dan Dediu, actrița Medeea Marinescu, precum și dirijorii Bogdan Vodă și Andrei Stănculescu. Pianista Irina Petrescu, violonistul Theodor Andreescu și violoncelistul Ștefan Cazacu vor oferi cateva interventii muzicale de excepție în platoul TVR.

„Cristian Mandeal – Ediție specială dedicată aniversării”, un omagiu pentru un destin exemplar, o viață pusă în slujba muzicii.

Realizator Ruxandra Țuchel - TVR Cultural sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 13:00.