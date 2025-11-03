De la Jackie Chan la James Blunt – poveștile şi lecţiile Lianei Stanciu din culisele media

Cu un timbru vocal inconfundabil, recunoscut de la primul „bună ziua”, Liana Stanciu a intrat în mass-media, la doar 20 de ani, dintr-o întâmplare care i-a schimbat viața. În peste trei decenii de carieră, a intervievat și a cunoscut sute de artiști, de la Jackie Chan și Gerard Depardieu, până la James Blunt sau Nicole Scherzinger, adunând povești savuroase și lecții prețioase.

Obișnuită să fie cea care întreabă, de această dată Liana e cea care răspunde la întrebări despre: echilibru, muzică, bucurii mărunte, și sfatul pe care i l-ar da Lianei de la 20 de ani.

Întrebare: Ţi-ai început cariera de om de media în radio, apoi ai intrat şi în televiziune. Ce te-a atras prima dată la radio, apoi la tv? Ți-ai imaginat vreodată, la început, că vei avea o carieră atât de lungă în mass-media?

Liana Stanciu: La radio, am ajuns dintr-o uimitoare întâmplare, voiam doar să mai câştig nişte bani pentru a continua să iau meditaţii pentru a încerca încă o dată admiterea la Medicină.

Cât priveşte televiziunea, n-a fost şi nu va fi vreodată altceva decât pasiune. La început, comentam topuri şi clasamente muzicale, apoi am făcut toate tipurile de muncă, de la redactor sau jurnalist până la producător de conţinut.

Nu mi-am făcut niciodată planuri pe termen lung, nu m-am gândit că vor trece zeci de ani peste pasiunile mele, cred că fiecare zi e o bucurie, un privilegiu.

Care sunt cele mai valoroase lecții pe care le-ai învățat din experiența ta în televiziune şi radio?

L.S.: Încă mai am de învăţat lecţii, radioul m-a învăţat să fiu eu, televiziunea, să nu par ceea ce nu sunt, şi amândouă mi-au arătat cât de mult înseamnă să ştii ce spui şi, mai ales, când.

Cine ești, cum te vezi tu, cum te văd ceilalţi şi cum vrei să te perceapă lumea?

L.S.: Sunt un om obişnuit cu pasiuni şi slăbiciuni, cu bucurii şi tristeţi, sunt un om căruia îi plac la nebunie copiii, cărţile şi, mai presus de toate, muzica.

Care sunt cărţile pe care le-ai reciti oricând şi ce ai acum pe noptieră?

L.S.: Pe noptieră am acum trei cărți care, fiecare în felul ei, m-au pus pe gânduri. „Let Them Theory” de Mel Robbins – care are şi unul dintre cele mai bune podcasturi din lume, cu miliarde de vizualizări - mi-a amintit că poți controla doar ce faci tu, nu și dorințele celorlalți, că degeaba vrei tu dacă celălalt nu vrea! Şi aşa este, oricât te-ai strădui şi oricât te-ai da peste cap, dacă celălalt nu vrea, totul e degeaba.

Gândește ca un călugăr» de Jay Shetty, pe care o recitesc cu creionul în mână, m-a învățat cât de vindecătoare e smerenia; prima dată am căutat-o după ce am văzut-o la Jennifer Aniston. Şi Jay Shetty are un podcast foarte tare.

Iar „Partenerul de cuplu, resursa de vindecare”, scrisă de Niculina Gheorghiță, este o adevărată bijuterie despre cum ne putem vindeca prin omul de lângă noi.

Există o piesă muzicală care te-a însoţit până acum?

L.S.: Nu există doar una, am playlist-uri pentru fiecare stare, melancolie, suferinţă, energie, trafic aglomerat, playlist pentru drum lung sau scurt... Fiecare moment are coloana lui sonoră.

Care sunt momentele care te-au marcat, în carieră şi viaţa personală, care ţi-au schimbat / ghidat felul în care vezi lumea?

L.S.: Cele mai importante momente în viaţa unui jurnalist sunt întâlnirile cu marile personalităţi şi presiunea inegalabilă a emisiunilor în direct. Nimic nu se compară cu adrenalina live-ului şi cu zâmbetul satisfăcut al unui invitat când îi spui: „Mulţumesc, asta a fost tot pentru moment!”

Dacă ai începe acum cariera, în epoca digitală, ai face aceeaşi alegere?

L.S.: Da, aş alege fix acelaşi drum, aş învăţa mai multe, aş întreba mai des, aş asculta mai mult.

Ai cunoscut/intervievat/relaţionat cu numeroşi artişti. Care sunt întâlnirile memorabile?

L.S.: Greu de făcut un top, pentru că fiecare întâlnire a fost o poveste în sine! Jackie Chan m-a pus să-i cânt ceva de la noi şi i-am cântat „Ciuleandra”. S-a amuzat foarte tare şi când a început să repete cu accentul lui inconfundabil „Hop ș-așa, ș-așa!”, am știut că e unul dintre acele momente pe care nu le uiți.

Gerard Depardieu a vrut să-mi arunce telefonul pe geam, convins că trece viaţa pe lângă mine! James Blunt m-a întrebat ce mănânc de am atâta energie, iar Nicole Scherzinger m-a surprins complet când, după Cerbul de Aur, m-a binecuvântat — un gest simplu, dar care a rămas cu mine.

Şi ce mănânci?

L.S: Cafea până pe la ora 3-4! (râde) Mănânc o singură dată pe zi. Şi mănânc orice, dar fără a face excese. Mă ajută şi faptul că am perioade în care nu mănânc lactate, carne, ouă, ci doar produse vegetale.

Cum ai reușit să găsești echilibrul între viața profesională și cea de familie?

L.S: Echilibrul şi moderaţia sunt mai mult decât cuvinte, le caut în fiecare zi, şi în viaţa mea profesională şi în cea personală, iar în ambele e despre iubire.

Teodora, fiica ta, este acum o tânără studentă. Cum este această etapă pentru tine, mai mergeţi împreună la concerte, în vacanţe? Până de curând spuneai că vacanţa perfectă pentru tine este să fiţi toţi trei undeva la mare, la concerte...

L.S.: E complicat acum cu programele noastre, dar, da, vacanţele sunt momente de relaxare şi reflecţie, iar concertele sunt bateriile care ne încarcă.

Ce îți aduce liniște într-o zi agitată?

L.S.: Sunt liniştită când ştiu că ai mei sunt bine, îmi fac mici bucurii într-o ceaşcă de cafea, într-un boboc de floare sau în paginile unei cărţi. Banal nu? (râde)

Ce te face să zâmbești fără motiv?

L.S.: Râsul unui copil îmi dă o stare de bine! Şi, din fericire, online-ul plin de trăznăi făcute de micuţi adorabili.

Ce sfat i-ai da Lianei Stanciu de 20 de ani?

L.S.: „Liana dragă, să nu uiţi să dai căştile alea puţin mai încet, sunt lucruri importante de auzit, trăit, iubit...”

