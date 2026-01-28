Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

Cu un timbru cald şi uşor de recunoscut încă de la primele cuvinte, Monica Bucur ne va purta pe gheaţa olimpică de la Milano Cortina 2026, cel mai important eveniment sportiv al iernii, transmis de TVR începând cu 6 februarie. Monica este unul dintre jurnaliştii Televiziunii Române cu o bogată experienţă în presa sportivă şi un comentator avizat al marilor competiţii.

Pasionată de sport încă din copilărie, când mergea alături de bunicul său la diferite competiţii, Monica şi-a dorit devreme să devină jurnalist sportiv. Primii paşi i-a făcut în presa scrisă, pe când era studentă la Academia de Studii Economice, iar după 1990 a reuşit să-şi împlinească visul de a relata despre performanţele sportivilor.

În 1997 s-a alăturat echipei TVR, ca reporter, redactor de ştiri sportive, editor şi comentator, devenind una dintre cele mai cunoscute voci ale marilor competiţii interne şi internaţionale de patinaj artistic şi gimnastică, şi nu numai.

La Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, transmise de Televiziunea Română, Monica va comenta ceremoniile de deschidere şi de închidere, alături de Emil Hossu Longin, precum şi competiţia de patinaj artistic, alături de Marius Negrea.

Despre debutul în presă, mentori, munca de documentare din spatele unui comentariu reuşit şi sporturile sale preferate aflăm chiar de la Monica Bucur, în cele ce urmează.

Întrebare: Ai absolvit Academia de Studii Economice, dar ai ales o carieră în presă. Ce te-a atras la această meserie? Cum ai ajuns să te specializezi în presa sportivă?

Monica Bucur: Mi-am dorit încă de când eram în gimnaziu să devin jurnalist sportiv. De pe la 3–4 ani am fost cu bunicul meu la diverse competiții, inclusiv la fotbal sau, mai ales, la fotbal, la meciurile Stelei. Aşa că mi-am dorit să ajung jurnalist pentru a prezenta performanțele sportivilor pe care îi admiram.

Am ales Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, pentru că nu aveam la ce facultate să dau pentru a nu mă îndepărta prea mult de visul meu. Înainte de 1989, facultate de jurnalism era doar la Academia „Ștefan Gheorghiu”. Absolvisem Liceul de Matematică-Fizică nr. 1 din București, profil informatică, iar drumul mergea destul de liniar spre Automatică sau Cibernetică. Am ales ASE-ul pentru că am considerat că este mai puţin tehnic.

Am avut şansa ca, din 1985, să scriu la ziarul Centrului Universitar, unde redactor-şef era Paul Nancă. Apoi, după 1989, am reușit să-mi împlinesc visul din copilărie şi să ajung, pe rând, la SOTI, PRO TV şi, din 1997, la Televiziunea Română.

Ai realizat și prezentat emisiuni, iar de ceva vreme ai ales comentariul sportiv. Care sunt sporturile tale preferate pentru comentariu?

Monica Bucur: Comentez de ani buni. În anii ’90 am avut o colaborare la Tele 7 ABC pentru o emisiune de hipism – curse de trap şi galop –, la care mai comentau Bogdan Tomulică şi Doru Lepădatu. Printre primele comentarii la Televiziunea Română au fost cele de la Campionatele Mondiale de gimnastică din 1999 şi Jocurile Olimpice din 2000, de la Sydney.

Anii au trecut, dar mă implic cu aceeaşi pasiune în reportaje, emisiuni sau comentarii. Sporturile preferate rămân, de ani de zile, aceleaşi: atletism, canotaj, echitaţie (sărituri peste obstacole), gimnastică artistică, gimnastică ritmică, kaiac-canoe şi patinaj artistic.

Întrebare: Cum te pregătești înainte de a comenta o competiție importantă?

Monica Bucur: Documentarea trebuie să fie continuă. Se fac fișe cu sportivi și performanțe, care se actualizează periodic. Sunt interesată de poveștile din spatele fiecărei performanțe. De aceea, consider că mă ajută foarte mult și reportajele, și emisiunile pe care le fac. Sunt sportivi pe care i-am cunoscut, i-am văzut crescând și evoluând și sunt foarte mândră că fac parte din lumea lor.

Întrebare: Care consideri că este cea mai mare provocare pentru un jurnalist sportiv în transmisiunile în direct?

Monica Bucur: În această eră digitală, provocările nu sunt deloc puține: de la captarea și menținerea interesului telespectatorului la gestionarea informațiilor și a timpilor morți din timpul unei transmisiuni, de la emoția transmisă la imparțialitate, mai ales când sunt implicați sportivi români.

Întrebare: Te rog să ne povesteşti dacă ai avut vreun mentor.

Monica Bucur: Am avut șansa să cresc alături de profesioniști din domeniu – Cristian Țopescu, Cornel Pumnea, Ioan Todan, Andi Vilara. De la fiecare am avut câte ceva de învățat.

Întrebare: Urmează Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Ce comentezi la această ediţie?

Monica Bucur: A început numărătoarea inversă până la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice. Voi comenta, alături de Emil Hossu Longin, ceremoniile de deschidere și de închidere, iar cu Marius Negrea, patinajul artistic. Referitor la amintiri, sunt atât de multe, încât ar trebui să stăm de vorbă ore în șir. Au fost multe momente care au rămas în suflet.

Întrebare: La competițiile majore de patinaj artistic, ce te entuziasmează cel mai mult?

Monica Bucur: La patinaj, dacă ar fi doar o simplă înșiruire de elemente tehnice, ar fi anost. Nu ar avea nimeni răbdare să se uite. Dar datorită coregrafilor, programele devin povești spuse cu lama patinei.

Întrebare: Cât de complicat este să înveţi să deosebeşti figurile artistice din patinaj?

Monica Bucur: Destul de complicat. Teoretic pare simplu: se împart în două categorii – Axel, Salchow, Rittberger, respectiv Toe Loop, Flip și Lutz. Cu practica a fost ceva mai greu. Cel mai simplu de recunoscut este săritura Axel, care este și cea mai dificilă pentru patinatori.

Am avut de-a lungul anilor doi „profesori” foarte buni: Luiza Ilie și Marius Negrea. Marius, un veteran al comentariilor la TVR încă din anii ’90, alături de Cristian Țopescu; Luiza, o pasionată de patinaj și de spectacolul pe gheață, pe care îmi doresc să o văd din nou în competiții.

Întrebare: Deşi patinatorii noştri nu au o tradiţie solidă, transmisiunile au audienţe bune. Care este explicaţia?

Monica Bucur: Simplu. Este o îmbinare perfectă între personalitatea și carisma patinatorului, tehnica riguroasă, muzică și coregrafie.

Întrebare: Care este competiţia ta preferată de până acum?

Monica Bucur: Întotdeauna cea care urmează. Și pentru că pe 6 februarie vor începe Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sigur întrecerea de patinaj artistic, referindu-mă strict la partea competițională. Aștept însă cu nerăbdare și spectacolul unic al ceremoniilor.

Întrebare: Ai făcut echitaţie în copilărie. Ce sporturi ai mai practicat?

Monica Bucur: La nivel de performanță, niciunul. Dar mi-a plăcut și încă îmi place să alerg și să patinez. M-ar tenta ca, nu peste mult timp, să particip la o cursă de 10 km, iar ulterior chiar la un semimaraton.

Între 6 şi 22 februarie 2026, Televiziunea Română va transmite, pe TVR 1 şi TVR Sport, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, cel mai important eveniment sportiv al iernii, unde patinajul artistic îşi va spune din nou povestea pe scena olimpică.

