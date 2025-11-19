Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

A copilărit printre camere de filmat și vocile grave din studiourile TVR, iar agitația redacțiilor i-a devenit familiară Teodorei Antonescu încă de mică. Mama, regizor de montaj, i-a insuflat respectul pentru munca de echipă, iar atmosfera din televiziune a transformat un joc al copilăriei într-o adevărată vocație.

Teodora Antonescu „TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la Bucureşti şi a intrat în contact cu televiziunea încă din copilărie. De altfel, Televiziunea Romană i-a fost cea de-a doua casă, atunci când îşi însoţea mama care lucra în TVR.

Facultatea de Filologia a învăţat-o să lucrez cu textul, cu nuanțele limbii, cu modul în care construim sensuri, iar televiziunea i-a oferit adrenalina prezentului. Azi, Teodora trăiește emoția live-urilor, adrenalina știrilor și bucuria de a împărtăși informații esențiale cu publicul, la pupitrul jurnalului „Ora de știri” de la TVR 2, pe care-l prezintă alternativ cu Stela Popa.

Ai copilărit pe holurile TVR, unde mama ta era regizor de montaj la Știri. Cum îți amintești acele prime vizite la TVR?

Teodora Antonescu: Îmi amintesc mirosul specific televiziunii, agitația redacțiilor și energia oamenilor care trăiau pentru știri. Eram fascinată de camerele mari, de lumini, de vocile grave din studio. Pentru mine, TVR era ca o a doua casă, un univers în care totul părea magic.

Ce înseamnă pentru tine să te fi format, într-un fel, „în culisele televiziunii”?

T.A.: Cred că a fost un privilegiu. Am învățat de mică faptul că, în spatele fiecărei imagini de pe ecran există o echipă uriașă, multă muncă și foarte multă responsabilitate. Asta m-a făcut să respect televiziunea și să o privesc cu seriozitate, nu doar ca pe un „vis frumos”.

Ți-ai imaginat de mică faptul că vei ajunge pe „sticlă”? Ai avut un model în prezentatoarele pe care le vedeai în copilărie?

T.A.: Am fost atrasă de mică de atmosfera și dinamica știrilor, care păreau mereu vii și pline de energie. Inevitabil, urmăream prezentatoarele cu admirație, pentru mine erau figuri elegante și puternice, care inspirau încredere. Printre modelele mele s-au numărat Celia Petricu și Teodora Popa, pe care le priveam ca pe niște repere de profesionalism.

Eşti licenţiată în Filologie, părea că te îndrepţi spre o altă carieră, nu una în televiziune. Cum a început parcursul tău profesional în televiziune și ce te-a atras cel mai mult la Ştiri?

T.A.: Filologia m-a ajutat enorm, pentru că m-a învățat să lucrez cu textul, cu nuanțele limbii, cu modul în care construim sensuri. Am ajuns în televiziune dintr-o combinație de pasiune și curiozitate, dar și printr-un context potrivit. La Știri, m-a atras adrenalina, faptul că nimic nu seamănă cu ziua de ieri și că lucrezi cu informații care contează pentru oameni.

Îţi aminteşti primul tău live?

T.A.: Da, îl țin minte perfect. Au fost emoții uriașe, simțeam că mi se taie respirația, dar, în același timp, aveam o energie incredibilă. După primele cuvinte rostite, am înțeles că asta este ceea ce vreau să fac, indiferent de greutăți.

Cum te pregătești pentru o ediție de știri? Ai vreun ritual special?

T.A.: Îmi place să fiu foarte bine informată înainte. Citesc, verific sursele, mă pun la punct cu tot ce este important. Înainte de intrarea în direct, respir adânc și îmi spun că sunt acolo pentru telespectatori, nu pentru mine. Asta mă ajută să scap de emoții şi să fiu cât se poate de credibilă.

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la mama ta și pe care o aplici și astăzi în carieră?

T.A.: Mama m-a învățat să respect fiecare om din echipă, indiferent de rolul lui. Și să nu uit niciodată că televiziunea este muncă de echipă. Această lecție m-a ghidat mereu.

Cât de simplu este să prezinţi Ştiri? Din faţa televizorului pare uşor, aşa este?

T.A.: Pare simplu pentru că acesta este rolul nostru – să facem ca totul să pară cumva firesc. În realitate, e multă concentrare, documentare, atenție la detalii, dicție, putere de concentrare. Când reușești să transmiți clar și să pară natural, înseamnă că ți-ai făcut bine treaba.

Ce pasiuni sau hobby-uri te definesc?

T.A.: Îmi place să călătoresc și să descopăr locuri și povești noi. Sportul face parte din viața mea de zi cu zi, mai degrabă ca un stil de viață decât ca un simplu hobby. Mă pasionează designul, atât vestimentar, cât și de interior, și urmează să dezvolt un proiect personal în această direcţie.

Ce te relaxează: un loc, cititul, muzica, sportul...?

T.A.: Mă relaxează sportul și plimbările lungi, dar și descoperirea de oameni și locuri noi. Îmi place să mă conectez cu natura și, la fel de important, să mă deconectez de la social media. Uneori aleg un concert bun sau o carte captivantă, iar muzica rămâne un refugiu constant.

foto: TVR