loader
Foto

Galerie foto

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

VEDETE  TVR2 

A copilărit printre camere de filmat și vocile grave din studiourile TVR, iar agitația redacțiilor i-a devenit familiară Teodorei Antonescu încă de mică. Mama, regizor de montaj, i-a insuflat respectul pentru munca de echipă, iar atmosfera din televiziune a transformat un joc al copilăriei într-o adevărată vocație.

 

Teodora Antonescu
„TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la Bucureşti şi a intrat în contact cu televiziunea încă din copilărie. De altfel, Televiziunea Romană i-a fost cea de-a doua casă, atunci când îşi însoţea mama care lucra în TVR.
Ora de ştiri
De luni până duminică, de la ora 18:00, programul de ştiri - tip magazin, axat pe eveniment şi social, cu analize, ştiri şi informaţii ancorate în actualitate este prezentat de Stela Popa și Teodora Antonescu. Aveți parte de o sinteză a celor mai importante informaţii ale zilei la TVR 2.

Facultatea de Filologia a învăţat-o să lucrez cu textul, cu nuanțele limbii, cu modul în care construim sensuri, iar televiziunea i-a oferit adrenalina prezentului. Azi, Teodora trăiește emoția live-urilor, adrenalina știrilor și bucuria de a împărtăși informații esențiale cu publicul, la pupitrul jurnalului „Ora de știri” de la TVR 2, pe care-l prezintă alternativ cu Stela Popa.

(w500) Teodora An

Ai copilărit pe holurile TVR, unde mama ta era regizor de montaj la Știri.  Cum îți amintești acele prime vizite la TVR?

Teodora Antonescu: Îmi amintesc mirosul specific televiziunii, agitația redacțiilor și energia oamenilor care trăiau pentru știri. Eram fascinată de camerele mari, de lumini, de vocile grave din studio. Pentru mine, TVR era ca o a doua casă, un univers în care totul părea magic.

Ce înseamnă pentru tine să te fi format, într-un fel, „în culisele televiziunii”?

T.A.: Cred că a fost un privilegiu. Am învățat de mică faptul că, în spatele fiecărei imagini de pe ecran există o echipă uriașă, multă muncă și foarte multă responsabilitate. Asta m-a făcut să respect televiziunea și să o privesc cu seriozitate, nu doar ca pe un „vis frumos”.

Ți-ai imaginat de mică faptul că vei ajunge pe „sticlă”? Ai avut un model în prezentatoarele pe care le vedeai în copilărie?

T.A.: Am fost atrasă de mică de atmosfera și dinamica știrilor, care păreau mereu vii și pline de energie. Inevitabil, urmăream prezentatoarele cu admirație, pentru mine erau figuri elegante și puternice, care inspirau încredere. Printre modelele mele s-au numărat Celia Petricu și Teodora Popa, pe care le priveam ca pe niște repere de profesionalism.

Eşti licenţiată în Filologie, părea că te îndrepţi spre o altă carieră, nu una în televiziune.  Cum a început parcursul tău profesional în televiziune și ce te-a atras cel mai mult la Ştiri?

T.A.: Filologia m-a ajutat enorm, pentru că m-a învățat să lucrez cu textul, cu nuanțele limbii, cu modul în care construim sensuri. Am ajuns în televiziune dintr-o combinație de pasiune și curiozitate, dar și printr-un context potrivit. La Știri, m-a atras adrenalina, faptul că nimic nu seamănă cu ziua de ieri și că lucrezi cu informații care contează pentru oameni.

(w882) Teodora An

Îţi aminteşti primul tău live?

T.A.: Da, îl țin minte perfect. Au fost emoții uriașe, simțeam că mi se taie respirația, dar, în același timp, aveam o energie incredibilă. După primele cuvinte rostite, am înțeles că asta este ceea ce vreau să fac, indiferent de greutăți.

Cum te pregătești pentru o ediție de știri? Ai vreun ritual special?

T.A.: Îmi place să fiu foarte bine informată înainte. Citesc, verific sursele, mă pun la punct cu tot ce este important. Înainte de intrarea în direct, respir adânc și îmi spun că sunt acolo pentru telespectatori, nu pentru mine. Asta mă ajută să scap de emoții şi să fiu cât se poate de credibilă.

(w882) Teodora An

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la mama ta și pe care o aplici și astăzi în carieră?

T.A.: Mama m-a învățat să respect fiecare om din echipă, indiferent de rolul lui. Și să nu uit niciodată că televiziunea este muncă de echipă. Această lecție m-a ghidat mereu.

Cât de simplu este să prezinţi Ştiri? Din faţa televizorului pare uşor, aşa este?

T.A.: Pare simplu pentru că acesta este rolul nostru – să facem ca totul să pară cumva firesc. În realitate, e multă concentrare, documentare, atenție la detalii, dicție, putere de concentrare. Când reușești să transmiți clar și să pară natural, înseamnă că ți-ai făcut bine treaba.

Ce pasiuni sau hobby-uri te definesc?

T.A.: Îmi place să călătoresc și să descopăr locuri și povești noi. Sportul face parte din viața mea de zi cu zi, mai degrabă ca un stil de viață decât ca un simplu hobby. Mă pasionează designul, atât vestimentar, cât și de interior, și urmează să dezvolt un proiect personal în această direcţie.

(w882) Teodora An

Ce te relaxează: un loc, cititul, muzica, sportul...?

T.A.: Mă relaxează sportul și plimbările lungi, dar și descoperirea de oameni și locuri noi. Îmi place să mă conectez cu natura și, la fel de important, să mă deconectez de la social media. Uneori aleg un concert bun sau o carte captivantă, iar muzica rămâne un refugiu constant.

(w500) Teodora An

foto: TVR

Tag-uri: interviu TVR, Ora de stiri, Stirile TVR, Teodora Antonescu, TVR 2, vedeta TVR

INTERVIURI - vedete Logo

 

#vedete

VEDETE Logo

Adriana Irimescu

ADRIANA IRIMESCU

Actriţă, moderatoare şi realizatoare de emisiuni radio şi TV,...

Albertina Ionescu

ALBERTINA IONESCU

E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată...

Alina Stancu

ALINA STANCU

Absolventă a Faculăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, ca...

Anca Mazilu

ANCA MAZILU

Cu o experienţă de peste 20 ani în televiziune, Anca Mazilu a...

Andra Soceanu

ANDRA SOCEANU

Prezentatoare a Telejurnalului de prânz (ora 14.00) de la TVR 1 şi...

Andrei - Victor Dochia

ANDREI - VICTOR DOCHIA

Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina,...

Andrei Bărbulescu

ANDREI BĂRBULESCU

Andrei Bărbulescu s-a născut în 30 noiembrie 1974, la Bucureşti. A...

Bogdan Muzgoci

BOGDAN MUZGOCI

Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început,...

Bogdan Şerban Iancu

BOGDAN ŞERBAN IANCU

În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto...

Bogdan Stănescu

BOGDAN STĂNESCU

Cu o vastă experiență în televiziune, Bogdan Stănescu nu a refuzat...

Boris Velimirovici

BORIS VELIMIROVICI

Născut în 1976, la Pojejena (Caraş-Severin), Boris Velimirovici...

Cătălin Ştefănescu

CĂTĂLIN ŞTEFĂNESCU

„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin...

Claudiu Lucaci

CLAUDIU LUCACI

Jurnalist din 1990, Claudiu Lucaci s-a alăturat echipei Ştirilor...

Costin Deşliu

COSTIN DEŞLIU

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și...

Cristian Mîndru

CRISTIAN MÎNDRU

A absolvit Facultatea de Jurnalism, urmărindu-şi visul pe care l-a...

Cristian Petru

CRISTIAN PETRU

Cristian Petru prezintă „INFO Plus” şi ediţii speciale la TVR INFO...

Cristian Tabără

CRISTIAN TABĂRĂ

Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A...

Cristina Soare

CRISTINA SOARE

Cristina Soare e jurnalista care ne aduce nu doar informații despre...

Cristina Şoloc

CRISTINA ŞOLOC

După cum afirmă, nu ea a ales televiziunea, ci aceasta a ales-o pe...

Dana Constantinescu

DANA CONSTANTINESCU

S-a născut pe 3 decembrie 1962 în Bucureşti şi lucrează în TVR de...

Dana Iancu

DANA IANCU

Prezență caldă și energică, Dana Iancu reuşeşte să îmbine munca în...

Daniela Zeca-Buzura

DANIELA ZECA-BUZURA

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni...

Dorina Florea

DORINA FLOREA

Fie că s-a aflat la pupitrul „Telejurnalului” de seară de la TVR 1...

Eda Marcus

EDA MARCUS

E o prezenţă îndrăgită pe micul ecran, ba mai mult, are numeroşi...

Eugen Rusu

EUGEN RUSU

De luni până joi, ne aduce cele mai importante ştiri ale zilei, la...

Eugenia Vodă

EUGENIA VODĂ

Eugenia Vodă realizează din anul 2000, pe TVR1, „Profesioniştii",...

Florina Constantinescu

FLORINA CONSTANTINESCU

„Cred că am cântat de când mă ştiu, în cor, la serbările pe care le...

GABRIEL GIURGIU

GABRIEL GIURGIU

Una dintre cele mai echilibrate și credibile vocile ale...

Ioana Pavel

IOANA PAVEL

E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare...

Ionuț Gheorghe

IONUȚ GHEORGHE

Şi-a dorit de mic să le vorbească oamenilor despre ce se întâmplă...

Irina Păcurariu

IRINA PĂCURARIU

Irina Păcurariu este născută la Iaşi, la 23 martie 1969. A absolvit...

Iuliana Marciuc

IULIANA MARCIUC

Iuliana Marciuc a apărut pe micile ecrane imediat după Revoluţia...

Iuliana Tudor

IULIANA TUDOR

Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de...

Laura Fronoiu

LAURA FRONOIU

După aproape 11 ani pe micul ecran, sute de reportaje, campanii...

Liana Stanciu

LIANA STANCIU

S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma...

Loredana Iordache

LOREDANA IORDACHE

„Pentru mine, din 2016, Televiziunea Română este locul în care,...

Loredana Negrilă

LOREDANA NEGRILĂ

Jurnalist al Televiziunii Române din anul 2013, Loredana Negrilă...

Maria Chiriță

MARIA CHIRIȚĂ

Maria Chiriţă şi-a făcut debutul în televiziune în 2022, la TVR,...

Maria Smarandache

MARIA SMARANDACHE

Jurnalist la Televiziunea Română, Maria Smarandache are o...

Marian Voicu

MARIAN VOICU

Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de...

Marina Almășan

MARINA ALMĂȘAN

Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a...

Marina Constantinescu

MARINA CONSTANTINESCU

Marina Constantinescu s-a născut pe 22 septembrie 1966. A absolvit...

Marius Constantinescu

MARIUS CONSTANTINESCU

O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii...

Marius Popa

MARIUS POPA

„Pentru mine, televiziunea e un vis pe care îl trăiesc zilnic. Le...

Mihaela Crăciun

MIHAELA CRĂCIUN

Mihaela Crăciun (n. 1970, Reuseni, Suceava) este realizator și...

Mihai Rădulescu

MIHAI RĂDULESCU

Jurnalist senior la Departamentul de Ştiri al TVR, Mihai Rădulescu...

Mirela Nagâț

MIRELA NAGÂȚ

Mirela Nagâț şi-a început cariera în televiziune ca reporter...

Monica Ghiurco

MONICA GHIURCO

Cu o lungă experienţă în presă, Monica Ghiurco este una dintre...

Narcis Popescu

NARCIS POPESCU

Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu...

Paul Surugiu - Fuego

PAUL SURUGIU - FUEGO

Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25...

Rafael Udrişte

RAFAEL UDRIŞTE

S-a născut pe 16 octombrie 1970. Absolvent al Facultăţii de...

Ramona Avramescu

RAMONA AVRAMESCU

O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un...

Ruxandra Gheorghe Negrea

RUXANDRA GHEORGHE NEGREA

Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi...

Sebastian Felix Țopescu

SEBASTIAN FELIX ȚOPESCU

Face parte dintr-o generaţie de comunicatori ṣi creativi care...

Ștefan Stoica

ȘTEFAN STOICA

Ștefan Stoica este pasionat de pescuit, natură şi călătorii încă de...

Stela Popa

STELA POPA

Stela și-a împlinit visul din copilărie: să ajungă la Televiziunea...

Teodora Antonescu

TEODORA ANTONESCU

„TVR este un vis devenit realitate!" Teodora s-a născut în 1989, la...

Teodora Drăgoi

TEODORA DRĂGOI

Născută pe 26 mai 1989, în orașul Hunedoara, Teodora Drăgoi alege...

Tudor Furdui

TUDOR FURDUI

Cu o profesie de economist şi cu visele din copilărie în care spera...

Valentina Băințan

VALENTINA BĂINȚAN

Ca producător tv, este implicată în realizarea și coordonarea unora...

Virgil Ianțu

VIRGIL IANȚU

Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din istoria...

Vlad Ungar

VLAD UNGAR

Este reporter al Știrilor TVR acreditat la Guvern, dar şi...

 TVR1   TVR2   TVR3   TVRINFO   TVRCULTURAL   TVRI   TVRCLUJ   TVRCRAIOVA   TVRIAȘI   TVRTIMIȘOARA   TVRMURES 

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

  PROMO     TVR1 

În Viscri, frumusețea nu e doar de privit, e de simțit. Cu „Exclusiv în România”, din nou la Viscri

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

Pe 23 noiembrie, pășim cu sufletul deschis prin satul fără de pereche, un loc care pare desprins dintr-o poveste veche, așezat între dealuri ...

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM de fotbal: România va disputa barajul, după 7-1 cu San Marino

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

Tricolorii au încheiat faza grupelor de calificare cu o victorie zdrobitoare, dar nu fără emoții, la doar trei zile după eșecul dureros din Bosnia.

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

  VEDETE     TVR2 

Prezentatoare „Orei de Ştiri”, Teodora Antonescu: „La Ştiri, nimic nu seamănă cu ziua de ieri”

publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025

A copilărit printre camere de filmat și vocile grave din studiourile TVR, iar agitația redacțiilor i-a devenit familiară Teodorei Antonescu încă ...

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Umor, folclor şi poezie la „Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

Sezonul 15 al emisiunii “Drag de România mea!” continuă duminică, 23 noiembrie, cu nume de referință, cu amintiri, imagini de ieri şi de azi, ...

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

  TVRINFO     TVRINFO 

Banii, azi: De ce ne este greu să ne gestionăm bugetul

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

Finanțele personale rămân un subiect sensibil și adesea generator de confuzie pentru o mare parte dintre români.

În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

publicat: Marţi, 18 Noiembrie 2025

„Istoria trăiește prin inerții așa cum trăiește și prin rupturi, prin schimbări”, spune criticul şi istoricul de artă Pavel Șușară, în ediția ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate