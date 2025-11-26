Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

VEDETE TVR1

Loredana Iordache este o fată ambițioasă, tenace, care își trăiește acum visul. Visul de a avea o familie frumoasă și o carieră, spun cei din jur, de succes, construită treptat. „Am visat să lucrez la Televiziunea Română de când mă uitam la televizorul alb-negru al bunicilor din satul Mădârjac”, povesteşte Loredana Iordache, prezentatoarea Telejurnalului TVR. Despre bucuria de a fi parte din echipa Televiziunii Române, în interviul de mai jos.

Loredana Iordache „Pentru mine, din 2016, Televiziunea Română este locul în care, chiar dacă vin la muncă, mă simt ca acasă. De atunci şi până acum am avut şansa să prezint atât emisiunea matinală a postului TVR 1, cât şi ştirile de la orele 14.00, 16.00 şi 17.00”, ne spune Loredana Iordache primele lucruri cu care se mândreşte.

Lucrează la TVR de un deceniu (în 2025 a împlinit această vârstă rotundă). A fost, în această perioadă, permanent, atât prezentatoare, cât și realizatoare de reportaje sau interviuri. Evident, a fost şi jurnalist pe teren. Dar de profesie, Loredana Iordache este actriță și jurist - „în opinia mea, combinația perfectă pentru a fi un jurnalist de succes”, spune ştirista. A terminat studii de licență și master în Arta Actorului, dar este și licențiată în Drept. Evident, „primele transmisii live au venit cu emoții, dar din acelea constructive, care te montează să fii cel mai bun. Şi asta pentru că am avut încrederea și ajutorul colegilor mei”, a mărturisit Loredana. Despre cel mai drag moment al zilei pentru ea, dar şi despre vacanţe şi rutina unei zile de muncă aflăm chiar de la prezentatoarea Telejurnalului - Loredana Iordache.

1. Ce prezinți, în ce zile și la ce ore?

În acest moment prezint la Televiziunea Română, Telejurnalul orei 14.00, deja consacrat, cu vechime și un public numeros. Telejurnalul este difuzat simulcast la TVR1, TVR INFO și TVR Internațional. Prezint, de asemenea, la postul de știri TVR INFO, care a împlinit 3 ani, ediții speciale (s-au tot întâmplat în această perioadă agitată), INFO EXPRESS de la ora 17.00 și INFO PLUS de la ora 16.00, în weekend. Sunt emisiuni informative, ce cuprind știrile zilei, pe care le dezbatem alături de specialiști din diverse domenii, fie ei colegii noștri sau alți analiști.

2. De câți ani ești în echipa TVR și care au fost rolurile pe care le-ai avut în redacție de-a lungul timpului?

Lucrez la TVR de un deceniu. De când a început parcursul meu în Televiziunea Română am fost permanent, atât prezentatoare, cât și realizatoare de reportaje sau interviuri și de multe ori am mers și pe teren. Într-un cuvânt… jurnalist. Această profesie mi-a oferit oportunitatea de a întâlni oameni extraordinari. Am început cu „Reportajele și Interviurile Telejurnalului” unde la fiecare final de săptămână, alături de colegii mei construiam câte un material pe diverse subiecte. Am avut o rubrică de vacanță, dar și una de cultură. Am prezentat la Matinal, dar și Telejurnalul de ora 20.00. În plus, am participat și la numeroase campanii și evenimente TVR. Apoi, am fost prezentă de multe ori la ediții speciale dedicate Zilei Naționale. Atunci este o adevărată sărbătoare în programele TVR. Am avut și eu onoarea să moderez alături de colegii mei o parte din aceste evenimente.

3. Ce îți mai amintești despre începutul tău în această familie? Cum au fost primele transmisii live?

Am avut șansa să întâlnesc în Televiziunea Română profesioniști deschiși să mă primească în familia lor. Am venit aici cu experiența din televiziunile private, dar la TVR am ajuns să mă simt ca acasă. Primele transmisii live au venit cu emoții, dar din acelea constructive, care te montează să fii cel mai bun. Şi asta pentru că am avut încrederea și ajutorul colegilor mei.

4. Care este cel mai drag moment al zilei de lucru și de ce?

Momentul în care ajung în TVR și îmi fac planul zilei cu o cafea în mână, pe o bancă în curtea instituției. Discut cu colegii, ne punem la curent cu cele mai noi informaţii, dar nu în birou, ci afară, pentru mai multă inspiraţie. Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie! Apoi, televiziunea are o curte superbă cu o vegetație bogată. E o oază de liniște și frumusețe într-un peisaj urban destul de agitat.

5. Care este rutina unei zile în care prezinți jurnalul?

Încep ziua prin a citi rapid mesajele de pe grupul redacției despre toate evenimentele în curs, apoi fac o trecere prin publicațiile online din țară şi afară, un fel de revista presei și după toate acestea intru efectiv… în pâine, cum se zice. Avem o şedință scurtă cu coordonatorul zilei, producătorul și editorul pentru a decide cea mai bună cale de a oferi informații de impact, de interes pentru publicul nostru și cel mai important, știri de încredere. După, disec fiecare text și vizionez materialele, discut cu producătoarea ce subiecte sunt în dinamică și stabilim întrebările, în cazul în care avem invitat. Abia apoi mă ocup de machiaj, coafura și ținută. Și mai am o rutină înainte de jurnal sau emisiune, îmi fac exercițiile de dicție.

6. Care e actorul/actriţa pentru care ai renunţa la televiziune, pentru a juca alături de el/ea?



Sunt pasionată de actorie, este adevărat, dar meseria mea, de aproape 20 de ani, este cea de jurnalist. Așadar, nu cred că aș renunța vreodată la ceea ce fac acum, la cariera pe care mi-am clădit-o pas cu pas. Dacă, totuși, aș avea șansa să joc într-un spectacol sau film, aș găsi o soluție pentru a le face foarte bine pe amândouă. Cât despre actori, sunt foarte mulți cei pe care îi apreciez, atât din țară, cât și din străinătate.

7. Cum ai vrea să te perceapă oamenii care nu te cunosc?

Aș vrea să mă perceapă exact așa cum sunt: Loredana Iordache este o fată ambițioasă, muncitoare, care își trăiește acum visul. Visul de a avea o familie frumoasă și o carieră, spun cei din jur, de succes, construită treptat. Am visat să lucrez la Televiziunea Română de când mă uitam la televizorul alb-negru al bunicilor din satul Mădârjac, județul Iași. Acum, pășesc cu recunoștință în studiouri care poartă numele unor mari oameni de televiziune sau cultură, precum Tudor Vornicu sau Iosif Sava, și mă gândesc ce norocoasă sunt, ce personalități au pășit pe aici înaintea mea. De altfel, la TVR este funcțional și acum studioul din care a fost transmisă în direct Revoluția, momentul în care colegii mei și-au riscat viața pentru libertate şi informarea corectă a românilor. A fost prima televiziune din lume care a transmis în direct o schimbare de regim politic, un moment crucial pentru noi toți.





8. Ce modele ai, cine sunt oamenii care te-au inspirat în viaţă şi în carieră?

Părinții mei vor fi modelele mele pentru totdeauna, un exemplu de integritate, muncă și ambiție. De asemenea, am avut și am colegi profesioniști, dedicați, de la care am învățat foarte multe.



9. Ţi-ai dori să explorezi şi alte genuri de televiziune sau ştirile sunt viaţa ta?

Știrile sunt acum parte din viața mea, și asta nu înseamnă că prezint doar Telejurnalul. Pe lângă redactarea unor texte sau chiar editare, sunt și realizatoarea emisiunii INFO EXPRESS de la TVR INFO, la ora 17.00, în care baza sunt știrile, dar pe care le dezbatem apoi cu invitați de valoare. În trecut, la Iași, am prezentat mai multe genuri de emisiuni, de sănătate, educație, sociale. Sunt convinsă că aș putea oricând să fac și emisiuni de divertisment, de altfel am și fost parte din programele de Revelion ale TVR.

10. Ce îți place de obicei să faci în vacanță? Să stai la plajă sau să mergi prin muzee? Sau ce anume?

Iubesc să-mi petrec timpul în aer liber, fie că vorbim de plajă și apă, drumeții pe munte, plimbări prin pădure, oriunde este vegetație… Mă încarcă pozitiv tot ce ține de natură. Iar dacă ajung într-un oraș mare, nu ratez muzeele reprezentative. Am șansa să cunosc mai bine locul și oamenii de acolo. Consider că fiecare călătorie mai pune o cărămidă la ceea ce suntem și ne creează amintiri din care ne hrănim apoi tot restul vieții.

11. Care sunt pasiunile tale, Loredana?

Îmi place să-mi petrec timpul liber cu fetița mea, să ne jucăm și să descoperim lumea. Îi interpretez câteodată și personaje, ca să mă mențin în formă cu actoria. Îmi place să citesc, în ultima perioadă mai mult povești pentru copii.

12. Care crezi că este cel mai mare succes profesional al tău de până acum?

Cred că cel mai mare succes profesional al meu este că sunt jurnalist la Televiziunea Română. Și că am clădit exclusiv prin muncă o carieră. Sunt o fată din Moldova care prezintă unul dintre cele mai importante jurnale de ştiri ale Televiziunii Române.

13. Unde te simţi acasă? Aici, la Bucureşti sau la Iaşi, la mama acasă? Ce ai adus din viaţa ta la Iaşi în capitală?

Am clar două locuri în care mă simt ca acasă: Iași și București. Aici mi-am construit o familie, la Iași e locul în care m-am născut, am copilărit și am învățat. Iar părinții mei minunați care mi-au oferit o copilărie extraordinară sunt tot acolo. Îmi petreceam toate vacanțele, dar și cele mai multe weekend-uri la țară, la bunici, la câțiva km de Iași, în Mădârjac. Pentru mine, un colț de rai, chiar și acum, o localitate de poveste îmbrățișată de pădure. Efectiv e ca un luminiș, în inima pădurii. Aer curat, pajiști, copaci, ce poate fi mai frumos e acolo, acasă!

14. Cum ţi-a schimbat viaţa venirea pe lume a micuţei tale? V-aţi acomodat în formulă de 3 sau vă gândiţi să completaţi formaţia?

E foarte multă fericire în familia noastră, dar și responsabilitate. Cel mai mult timp liber i-l dedic razei noastre de soare, Catinca. Dar, în același timp, sunt și la serviciu, unde, pentru mine, nu există jumătăți de măsură, așa că și acolo mă implic sută la sută. E o perioadă mai solicitantă, dar în același timp foarte frumoasă.

Parţial, interviul Loredanei Iordache a fost publicat şi în revista Click TV.

foto: TVR