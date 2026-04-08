loader
Foto

Galerie foto

Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

Sărbătorile Pascale vin cu programe speciale la TVR 2.

 

Duminică, în prima zi de Paște, ora 15.00 și luni, în a doua zi de Paşte, ora 21.00, emisiunea ”Drag de România mea!” înseamnă distracție, o confruntare de zile mari, aproape 3 ore de divertisment de calitate, cu emoție, ritm, culoare, genuri muzicale variate, multă veselie, dans, bucate alese şi un strop de... nebunie.

(w882) Drag de Ro

Paul Surugiu - Fuego are invitate două echipe, una a muzicii uşoare şi una a muzicii populare.

(w882) Drag de Ro

Membrii fiecărei echipe vor cânta, se vor întrece în probe haioase şi ne vor purta în diverse istorii frumoase, cu cea mai bună muzică a românilor.

Astfel, din echipa muzicii populare fac parte Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Alexandru Brădățan, Andreea Haisan, Oana Bozga Pintea, Angelica Flutur şi Alexandru Pop Zărăndean, iar din cea a muzicii ușoare se disting Marcel Pavel, Anișoara Puică, Marina Florea, Carmen Rădulescu, Alesis și Marcel Roșca.

(w882) Drag de Ro

Totul este acompaniat cu nebuniile lui Gabriel Nebunu.

(w882) Drag de Ro

Invitată specială este artista basarabeană Tania Turtureanu.

Paul Surugiu are şi el daruri de cântec, alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

(w882)

Program de difuzare:

TVR2

DUMINICĂ, ORA 15:00

LUNI, ORA 21:00

TVR INTERNAŢIONAL

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 01:00 (ORA ROMÂNIEI)

LUNI, ORA 20:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 16:00; ORA 03:30)

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.

Tag-uri: divertisment, Drag de România mea!, Paul Surugiu Fuego, program Paste, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „divorţul” Stetelor Unite de NATO şi alegerile parlamentare din Ungaria. Pe 11 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ...

România rămâne mult sub alte economii din regiune

  TVRINFO     TVRINFO 

România rămâne mult sub alte economii din regiune

Poziția României în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește costul mediu brut al forței de muncă rămâne una periferică, țara ocupând ...

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

Decesul reputatului tehnician Mircea Lucescu a generat un val de solidaritate la nivel internațional, marile cluburi europene pe care acesta le-a ...

„Lumină din lumină”, concert de pricesne, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Lumină din lumină”, concert de pricesne, în premieră la TVR 1

Concertul caritabil „Lumină din lumină”, desfășurat la Oradea Arena, a reunit aproape 6.000 de participanți într-un eveniment dedicat strângerii ...

Prezența feminină în Săptămâna Mare și în fruntea Bisericii Anglicane: „A fi acolo” este un act de curaj și iubire

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Prezența feminină în Săptămâna Mare și în fruntea Bisericii Anglicane: „A fi acolo” este un act de curaj și iubire

În plină perioadă pascală, faptul că o femeie a ajuns în fruntea Bisericii Anglicane a căpătat o rezonanță specială. Într-o ceremonie desfășurată ...

Sărbătoarea Paștelui cu două ediții-eveniment: Mioara Velicu – 65 de ani de carieră și 25 de ani ai emisiunii „La masa de Paști!”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sărbătoarea Paștelui cu două ediții-eveniment: Mioara Velicu – 65 de ani de carieră și 25 de ani ai emisiunii „La masa de Paști!”, la TVR 1

În zilele de mare sărbătoare, Iuliana Tudor aduce în prim-plan tradiția, emoția și nume de referință ale folclorului românesc, în ediții speciale ...

Mickey Rourke şi Helena Bonham Carter într-o extraordinară călătorie spirituală, în filmul „Sfântul Francisc”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Mickey Rourke şi Helena Bonham Carter într-o extraordinară călătorie spirituală, în filmul „Sfântul Francisc”, la TVR 1

E considerat de Vatican unul dintre cele mai mari filme religioase. Destinul şi faptele Sfântului Francisc din Assisi, cel care şi-a dedicat ...

Mircea Lucescu a încetat din viață

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Mircea Lucescu a încetat din viață

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai emblematici și titrați tehnicieni din istoria sportului rege, a încetat din viață marți seară, la Spitalul ...

Istoria tronurilor țării, la „Ora Regelui”

  PROMO     TVR1 

Istoria tronurilor țării, la „Ora Regelui”

Filmul documentar „Tronul Regal. Înfruntarea destinului”, care urmărește drumul Tronurilor Regale ale României, se vede la TVR 1 sâmbătă, 11 ...

Întâmpinăm Paștele alături de Corul Madrigal, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Întâmpinăm Paștele alături de Corul Madrigal, la TVR Cultural

Pe 9 aprilie, de la ora 19.00, TVR Cultual transmite în direct concertul susţinut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” la ...

Suferinţă şi speranţă pe linia frontului, „Preoţi militari: credinţa în vreme de război” – la TVR 1

  FILM     TVR1 

Suferinţă şi speranţă pe linia frontului, „Preoţi militari: credinţa în vreme de război” – la TVR 1

Experienţele cutremurătoare din prima linie a războiului, unde credinţa devine sprijin vital, a trei preoţi militari capturaţi şi torturaţi. ...

Surprize şi poveşti pe Riviera Franceză, miercuri, la „Hai-Hui… cu Marina!”

  PROMO     TVR2 

Surprize şi poveşti pe Riviera Franceză, miercuri, la „Hai-Hui… cu Marina!”

Coasta de Azur merită cutreierată în lung şi-n lat, astfel că episodul 2 al sezonului îi este dedicat, de asemenea. Ne alăturăm Marinei Almăşan ...

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Medicii continuă schema terapeutică actuală pentru selecționerul Mircea Lucescu

Echipele medicale multidisciplinare de la Spitalul Universitar de Urgență București, formate din specialiști în cardiologie, terapie intensivă, ...

România, în pericolul de a rămâne fără medici

  TVRINFO     TVRINFO 

România, în pericolul de a rămâne fără medici

Un studiu național recent, intitulat „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică şi management din România”, relevă o situație critică ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate