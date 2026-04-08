Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

PROMO TVR2

Sărbătorile Pascale vin cu programe speciale la TVR 2.

Duminică, în prima zi de Paște, ora 15.00 și luni, în a doua zi de Paşte, ora 21.00, emisiunea ”Drag de România mea!” înseamnă distracție, o confruntare de zile mari, aproape 3 ore de divertisment de calitate, cu emoție, ritm, culoare, genuri muzicale variate, multă veselie, dans, bucate alese şi un strop de... nebunie.

Paul Surugiu - Fuego are invitate două echipe, una a muzicii uşoare şi una a muzicii populare.

Membrii fiecărei echipe vor cânta, se vor întrece în probe haioase şi ne vor purta în diverse istorii frumoase, cu cea mai bună muzică a românilor.

Astfel, din echipa muzicii populare fac parte Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Alexandru Brădățan, Andreea Haisan, Oana Bozga Pintea, Angelica Flutur şi Alexandru Pop Zărăndean, iar din cea a muzicii ușoare se disting Marcel Pavel, Anișoara Puică, Marina Florea, Carmen Rădulescu, Alesis și Marcel Roșca.

Totul este acompaniat cu nebuniile lui Gabriel Nebunu.

Invitată specială este artista basarabeană Tania Turtureanu.

Paul Surugiu are şi el daruri de cântec, alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

DUMINICĂ, ORA 15:00

LUNI, ORA 21:00

TVR INTERNAŢIONAL

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 01:00 (ORA ROMÂNIEI)

LUNI, ORA 20:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 16:00; ORA 03:30)

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.