JO Milano Cortina 2026: 5 sportivi reprezintă România la probele de biatlon

Debut olimpic pentru Anastasia Tolmacheva la biatlon. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, Anastasia va bifa prima sa participare olimpică purtând tricolorul României. Marian Colțea, George Buta, Dmitrii Shamaev și Raul Flore concurează în probele masculine. Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 se văd la TVR în perioada 6-22 februarie.

Sport al contrastelor, biatlonul înseamnă viteză și liniște. Efort și precizie. Concentrare. Din echipa de biatlon care reprezintă România la JO Milano Cortina face parte Anastasia Tolmacheva. Are 30 de ani, iar drumul ei spre Jocurile Olimpice a fost despre a construi, pas cu pas, concentrarea: pe schi, în poligon și în fiecare alegere făcută de-a lungul parcursului ei sportiv. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, Anastasia concurează la biatlon și va bifa prima sa participare olimpică, purtând tricolorul României. Un moment special, care marchează nu doar un debut olimpic, ci și un parcurs început alături de echipa României.

Şi patru băieţi - Marian Colțea, George Buta, Dmitrii Shamaev și Raul Flore – vor concura în probele de biatlon. Braşoveanul Marian Colţea va fi la a doua participare la Jocurile Olimpice de Iarnă, după ce la Beijing 2022, a luptat la 20 km individual şi 10 km sprint. George Răzvan Buta a participat în probele de 20 km individual şi ştafetă 4X7.5 km, la ediţia 23 a Jocurilor Olimpice Penong Chang 2018. Anul acesta, îi ţinem pumnii la Milano Cortina.

De origine rusă, Dmitrii Shamaev reprezintă România la biatlon din 2021. Are în palmares, printre altele, o medalie de argint la Campionatele Europene de biatlon din Slovacia, 2024, dar şi medalia de argint la Campionatul Mondial de biatlon-role 2023. Raul Flore e cel de-al treilea braşovean din echipa de biatlon a României pentru JO Milano Cortina. Calificarea la JO 2026 i-a adus o mare satisfacţie, este certificarea muncii depuse de 15 ani şi speră să obţină rezultate cât mai bune, atât în probele individuale, cât şi în proba de ştafetă.

Sportivii vor fi însoţiţi în Italia de echipa tehnică formată din: antrenor principal si coordonator - Gheorghe Stoian; antrenori secunzi masculin: Cristian Moșoiu, Sorin Gârbacea; antrenor feminin: Vasile Gheorghe; medic: Laura Muntean; fizioterapeut: Vasile Tănase, metodist: Valentin Tomescu.

Despre biatlon:

Biatlonul este sportul olimpic de iarnă care combină stilul liber al schiului fond cu tirul.

Denumirea sportului vine din greacă: bi - dublu, athlon – luptă. Originea acestui sport trebuie căutată în vânătoarea arhaică practicată în nordul Europei.

Competiţiile se desfăşoară pe circuite de lungimi diferite (între 2 şi 4 kilometri), în funcţie de specialitate. După fiecare circuit, schiorii trebuie să efectueze o sesiune de tragere în spaţiul special amenajat, fiecare sesiune având cinci ţinte de atins.

Penalităţile constau în efectuarea, pe un circuit, a 150 de metri suplimentari pentru fiecare ţintă ratată sau prin adăugarea la timpul total a unui minut pentru fiecare ratare (aceasta în proba de individual). Câştigător va fi biatlonistul care termină întreg circuitul în cel mai bun timp, incluzând timpii rezervaţi sesiunilor de tragere şi cu adăugarea eventualelor penalităţi.

În programul Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 sunt 11 probe de biatlon:

5 probe masculine: 10 km sprint, 20 km individual, 12,5 km urmărire, 15 km mass start, ștafetă 4x7,5 km

5 probe feminine: 7,5 km sprint, 15 km individual feminin, 10 km urmărire, 12,5 km mass start, ștafeta 4x6 km

1 probă mixtă: ștafetă mixtă 4x6 km.

Calificarea la JO Milano Cortina 2026 este rezultatul unui efort constant și al unei pregătiri intense, iar sportivii de la biatlon sunt entuziasmaţi să concureze la Jocurile Olimpice. Le vom urmări evoluţiile în transmisiunile TVR 1 şi TVR SPORT de la Jocurile Olimpice Milano Cortina, în perioada 6-22 februarie.

foto: FB Federatia Romana de Biatlon; pixabay.com