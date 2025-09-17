De ce contează încrederea în sine în sport?

TVRSPORT

Nivelul ridicat al încrederii în sine este unul dintre cei mai puternici predictori psihologici ai performanței sportive de calitate. Iar această relație este susținută atât de teoria auto-eficacității a lui Albert Bandura, cât și de numeroase cercetări empirice din psihologia sportului.

Încrederea în sine nu garantează succesul, dar absența ei crește semnificativ riscul de eșec, chiar și la sportivii bine pregătiți tehnic. De aceea, antrenarea încrederii în sine nu este un lux, ci o componentă esențială a pregătirii psihologice, alături de tehnică, tactică și condiție fizică.

În contextul sportului de performanță, încrederea în sine reprezintă un factor psihologic esențial, adesea determinant în reușita competițională. Dincolo de pregătirea fizică, de strategia tactică sau de execuția tehnică, ceea ce face adesea diferența într-un moment critic este convingerea profundă că ceea ce a fost antrenat poate fi pus în practică eficient, sub presiune.

Un nivel ridicat de încredere în sine influențează modul în care este abordată competiția. Atunci când există această încredere, corpul acționează mai natural, gândirea rămâne clară, iar greșelile sunt privite ca parte a procesului de învățare, nu ca amenințări la adresa valorii personale. În momente tensionate, această atitudine favorizează prezența mentală, adaptabilitatea și luarea deciziilor inspirate.

Cercetările din psihologia sportivă susțin în mod constant legătura dintre încrederea în sine și performanța de calitate. Această stare mentală funcționează ca un filtru prin care sunt interpretate toate evenimentele competiționale. Atunci când încrederea este ridicată, obstacolele sunt percepute ca provocări constructive, nu ca limite insurmontabile. În acest cadru, riscurile sunt asumate în mod rațional, presiunea este gestionată eficient, iar stresul competițional nu are efecte paralizante.

În absența încrederii în sine, chiar și cei mai bine pregătiți sportivi pot fi afectați de îndoieli, ceea ce se reflectă în scăderea calității execuției. Mintea devine agitată, corpul tensionat, iar acțiunile își pierd fluiditatea. Lipsa curajului de a acționa liber devine, în multe situații, principalul obstacol în calea performanței.

Astfel, deși încrederea în sine nu garantează automat succesul, lipsa acesteia poate compromite serios șansele de reușită. În sportul contemporan, cultivarea încrederii prin pregătire psihologică sistematică este la fel de importantă ca antrenamentele fizice și tehnico-tactice. Pentru că, dincolo de rezultat, performanța începe cu ceea ce se crede despre sine în momentele în care contează cel mai mult.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

sursa foto: shutterstock/dizain